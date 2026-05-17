Menurut The Independent, Carrick telah mencapai kesepakatan awal untuk tetap menjabat sebagai manajer tetap United, namun ia belum mengonfirmasi kabar tersebut pada hari Minggu. United berhasil mempertahankan kemenangan atas Forest yang memastikan posisi ketiga di klasemen. Luke Shaw membuka skor sebelum Morato menyamakan kedudukan untuk Forest. Matheus Cunha dengan cepat mengembalikan keunggulan tuan rumah, dan Bryan Mbeumo membuat skor menjadi 3-1. Meskipun Morgan Gibbs-White memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir, United tetap bertahan. Setelah peluit akhir dibunyikan, pria berusia 44 tahun itu menyapa penonton di Old Trafford, mengungkapkan harapannya akan lebih banyak momen besar di masa depan. Kemudian, saat berbicara kepada media, ia memberikan kabar terbaru mengenai situasi kepelatihan. "Dalam beberapa hari ke depan, situasi ini akan menjadi jelas. Hari ini yang penting adalah pertandingan dan meraih hasil yang tepat, serta beberapa individu juga. Apa pun berita yang akan ada, saya yakin Anda akan mendapatkannya dalam beberapa hari," katanya.