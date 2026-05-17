Michael Carrick memperkirakan pengumuman penunjukan manajer permanen Manchester United akan dilakukan 'dalam beberapa hari ke depan' sambil memberikan pujian kepada Bruno Fernandes yang menyamai rekor
Carrick memberikan kabar terbaru mengenai masa depannya di United
Menurut The Independent, Carrick telah mencapai kesepakatan awal untuk tetap menjabat sebagai manajer tetap United, namun ia belum mengonfirmasi kabar tersebut pada hari Minggu. United berhasil mempertahankan kemenangan atas Forest yang memastikan posisi ketiga di klasemen. Luke Shaw membuka skor sebelum Morato menyamakan kedudukan untuk Forest. Matheus Cunha dengan cepat mengembalikan keunggulan tuan rumah, dan Bryan Mbeumo membuat skor menjadi 3-1. Meskipun Morgan Gibbs-White memperkecil ketertinggalan di menit-menit akhir, United tetap bertahan. Setelah peluit akhir dibunyikan, pria berusia 44 tahun itu menyapa penonton di Old Trafford, mengungkapkan harapannya akan lebih banyak momen besar di masa depan. Kemudian, saat berbicara kepada media, ia memberikan kabar terbaru mengenai situasi kepelatihan. "Dalam beberapa hari ke depan, situasi ini akan menjadi jelas. Hari ini yang penting adalah pertandingan dan meraih hasil yang tepat, serta beberapa individu juga. Apa pun berita yang akan ada, saya yakin Anda akan mendapatkannya dalam beberapa hari," katanya.
Fernandes bergabung dengan para legenda Liga Premier
Meskipun situasi kepelatihan mendominasi pembicaraan, Fernandes mengukuhkan warisannya dengan mencetak assist ke-20 di liga musim ini, yang berujung pada gol ketiga United yang sangat penting melalui Mbeumo pada menit ke-75. Prestasi luar biasa ini menyamai rekor dalam satu musim yang dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne. Carrick merasa sangat bangga melihat bagaimana kaptennya menangani tekanan yang semakin meningkat selama pertandingan. "Saya pikir dia mengatasinya dengan sangat baik," kata manajer tersebut. "Saat menonton dari pinggir lapangan, Anda berpikir, 'Apa yang ada di pikirannya? Apakah dia mencari umpan? Apakah dia ingin mencetak gol? Apakah dia ragu-ragu?'. Saya pikir dia mengatasinya dengan sangat baik. Itu adalah momen yang sangat indah bagi semua orang dan pujian untuknya."
Carrick mengubah wajah United pasca era Amorim
Dampak mengesankan Carrick di Old Trafford telah menyelamatkan klub dari masa-masa suram di bawah mantan manajer Ruben Amorim. Sebelum hengkang pada Januari, Amorim memimpin 20 pertandingan Liga Premier pada musim 2025-26, dengan catatan hanya delapan kemenangan, tujuh hasil imbang, dan lima kekalahan. Berbeda jauh dengan itu, Carrick telah sepenuhnya mengubah nasib United sejak mengambil alih kendali. Manajer sementara ini telah memimpin timnya melalui 16 pertandingan liga, dengan catatan luar biasa berupa 11 kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya dua kekalahan. Perubahan haluan yang luar biasa ini pada akhirnya menyelamatkan musim United dan menjadi fondasi bagi kembalinya mereka ke Liga Champions.
Menatap kampanye berikutnya
Setelah memastikan posisi ketiga, United kini siap memulai perencanaan perekrutan musim panas di bawah kepemimpinan permanen Carrick yang dinantikan. Perhatian akan segera beralih ke jendela transfer mendatang, seiring dengan ambisi klub untuk bersaing memperebutkan gelar juara melawan Arsenal dan Manchester City serta berlaga di babak-babak akhir Liga Champions musim depan.