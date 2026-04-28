Michael Carrick memperingatkan para pemain Man Utd agar tidak 'merayakan secara berlebihan' keberhasilan lolos ke Liga Champions & menanggapi sorakan 'satu tahun lagi' untuk Casemiro

Carrick bertekad untuk mencegah penurunan intensitas begitu tiket ke kompetisi Eropa sudah aman. Dengan United yang saat ini berada di posisi ketiga, ia menekankan bahwa musim tidak berakhir begitu target matematis tercapai.

"Kami telah memberi diri kami peluang besar, kami telah menempatkan diri kami pada posisi yang bagus," kata Carrick. "Ini liga yang sulit, sulit untuk meraih kemenangan. Anda bisa melihat itu di seluruh liga. Untuk meraih jumlah kemenangan yang telah kami raih. Saya pikir para pemain layak mendapat sedikit pujian untuk itu.

"Liga Champions adalah satu hal, tapi itu bukan sesuatu yang harus kita rayakan berlebihan. Kami ingin finis di posisi tinggi di liga dan kami ingin bersaing di papan atas liga serta berusaha meraih lebih banyak poin agar musim kami tidak berakhir begitu saja."