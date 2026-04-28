Michael Carrick memperingatkan para pemain Man Utd agar tidak 'merayakan secara berlebihan' keberhasilan lolos ke Liga Champions & menanggapi sorakan 'satu tahun lagi' untuk Casemiro
Carrick menuntut standar yang lebih tinggi
Meskipun suasana di Old Trafford terasa positif pasca kemenangan 2-1 atas Brentford, Carrick segera meredam ekspektasi. Gol-gol dari Casemiro dan Benjamin Sesko memastikan kemenangan tersebut, sehingga United kini hanya membutuhkan dua poin dari empat laga terakhir mereka untuk secara matematis memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions.
Meskipun mengakui pencapaian tersebut, Carrick menolak untuk menganggap lolos ke empat besar sebagai kesuksesan akhir. Ia menekankan bahwa status historis klub menuntut fokus untuk memperebutkan gelar juara, bukan sekadar mengamankan tempat di kompetisi teratas Eropa.
Peringatan tegas kepada tim
Carrick bertekad untuk mencegah penurunan intensitas begitu tiket ke kompetisi Eropa sudah aman. Dengan United yang saat ini berada di posisi ketiga, ia menekankan bahwa musim tidak berakhir begitu target matematis tercapai.
"Kami telah memberi diri kami peluang besar, kami telah menempatkan diri kami pada posisi yang bagus," kata Carrick. "Ini liga yang sulit, sulit untuk meraih kemenangan. Anda bisa melihat itu di seluruh liga. Untuk meraih jumlah kemenangan yang telah kami raih. Saya pikir para pemain layak mendapat sedikit pujian untuk itu.
"Liga Champions adalah satu hal, tapi itu bukan sesuatu yang harus kita rayakan berlebihan. Kami ingin finis di posisi tinggi di liga dan kami ingin bersaing di papan atas liga serta berusaha meraih lebih banyak poin agar musim kami tidak berakhir begitu saja."
Era Casemiro berakhir
Malam itu diwarnai dengan sambutan hangat yang penuh emosi untuk Casemiro, yang mencetak gol kesembilannya musim ini untuk membuka skor. Tribun Stretford End pun bergemuruh dengan sorakan "satu tahun lagi" untuk pemain berusia 34 tahun itu, yang kepergiannya di akhir musim ini telah dikonfirmasi oleh klub. Meskipun ada luapan kasih sayang dari publik dan performa gelandang tersebut yang kembali membaik, Carrick menyarankan bahwa tidak ada ruang untuk sentimentalitas.
"Sudah cukup jelas," katanya. "Dari kedua belah pihak, situasinya sudah cukup jelas. Mungkin situasi dan kejelasan ini telah membantu segalanya. Ini berarti banyak baginya, dan patut diapresiasi karena dalam situasi seperti ini, dia telah memberikan segalanya dan menciptakan momen-momen penting bagi kami."
Pertandingan sengit melawan Liverpool pada hari Minggu
United bisa memastikan tempat mereka di Liga Champions paling cepat pada Sabtu nanti jika hasil pertandingan lain menguntungkan mereka. Namun, fokus utama Carrick saat ini tertuju pada laga akbar melawan Liverpool di Old Trafford pada Minggu nanti.
Dengan keunggulan tiga poin atas rival mereka, kemenangan atas tim asal Merseyside tidak hanya akan memastikan tiket ke kompetisi Eropa, tetapi juga memperkuat posisi United sebagai kekuatan dominan dalam perebutan posisi ketiga.