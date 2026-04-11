Michael Carrick memperingatkan bahwa ia tidak akan terburu-buru memaksakan Lisandro Martinez untuk kembali bermain dalam laga besar melawan Leeds, sementara manajer Man Utd memberikan kabar terbaru mengenai Matthijs de Ligt

Martinez telah absen sejak awal Februari akibat cedera betis yang berkepanjangan, sehingga meninggalkan kekosongan besar di jantung pertahanan United. Meskipun sang juara Piala Dunia itu telah kembali berlatih dan ikut serta dalam pemusatan latihan baru-baru ini di Irlandia, Carrick enggan memainkannya terlalu cepat, meski Harry Maguire tidak bisa diturunkan karena skorsing. Bahkan, Carrick menolak untuk memastikan Martinez akan diturunkan sebagai starter, meskipun itu berarti harus memasangkan Ayden Heaven yang berusia 19 tahun dengan Leny Yoro yang berusia 20 tahun untuk menghadapi ancaman fisik dari Dominic Calvert-Lewin.

Menanggapi situasi tersebut, Carrick mengatakan: "Itu hanya keputusan yang kami ambil, dia tidak akan dipaksa untuk apa pun. Penting bagi para pemain untuk siap, sepenting apa pun pertandingan berikutnya, ini adalah gambaran yang lebih besar. Itu adalah keputusan yang akan kami ambil. Dia sudah kembali berlatih, kembali ke lapangan, tetapi kami harus mengambil keputusan yang tepat dan memastikan dia siap."