Michael Carrick memperingatkan bahwa ia tidak akan terburu-buru memaksakan Lisandro Martinez untuk kembali bermain dalam laga besar melawan Leeds, sementara manajer Man Utd memberikan kabar terbaru mengenai Matthijs de Ligt
Carrick mengutamakan kebugaran jangka panjang bagi Martinez
Martinez telah absen sejak awal Februari akibat cedera betis yang berkepanjangan, sehingga meninggalkan kekosongan besar di jantung pertahanan United. Meskipun sang juara Piala Dunia itu telah kembali berlatih dan ikut serta dalam pemusatan latihan baru-baru ini di Irlandia, Carrick enggan memainkannya terlalu cepat, meski Harry Maguire tidak bisa diturunkan karena skorsing. Bahkan, Carrick menolak untuk memastikan Martinez akan diturunkan sebagai starter, meskipun itu berarti harus memasangkan Ayden Heaven yang berusia 19 tahun dengan Leny Yoro yang berusia 20 tahun untuk menghadapi ancaman fisik dari Dominic Calvert-Lewin.
Menanggapi situasi tersebut, Carrick mengatakan: "Itu hanya keputusan yang kami ambil, dia tidak akan dipaksa untuk apa pun. Penting bagi para pemain untuk siap, sepenting apa pun pertandingan berikutnya, ini adalah gambaran yang lebih besar. Itu adalah keputusan yang akan kami ambil. Dia sudah kembali berlatih, kembali ke lapangan, tetapi kami harus mengambil keputusan yang tepat dan memastikan dia siap."
Pemulihan De Ligt masih dalam proses
Situasi pertahanan United masih rumit, karena Matthijs de Ligt masih menjalani rehabilitasi akibat cedera punggung. Pemain internasional Belanda itu sudah absen sejak akhir November dan tidak terlihat dalam skuad saat bertandang ke Irlandia baru-baru ini, karena ia belum bisa kembali berlatih di lapangan terbuka.
“Alasan dia tidak ikut adalah karena dia belum sepenuhnya bisa berlatih di lapangan,” jelas Carrick saat ditanya mengenai absennya De Ligt. “Patrick [Dorgu] ikut bersama kami karena tahap pemulihannya sudah sedikit lebih maju. Mattha belum sampai pada tahap itu. Jadi, penting baginya untuk melanjutkan rehabilitasi dan berusaha kembali. Tidak ada alasan lain di balik itu.”
Proses yang berat di ruang perawatan
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai proses pemulihan De Ligt, Carrick membela pendekatan hati-hati yang diambil oleh tim medis, dengan menekankan bahwa proses rehabilitasi setiap pemain itu unik. “Perawatan dan rehabilitasi,” jawab Carrick, saat ditanya mengenai beban latihan De Ligt. “Alasan dia tidak ikut [ke Irlandia] adalah karena dia belum sepenuhnya bisa berlatih di lapangan.”
Merasakan panasnya persaingan di Leeds
Meskipun lini pertahanan dilanda cedera, Carrick sangat menantikan laga malam melawan rival sengit Leeds—tim yang anehnya tak pernah ia hadapi di Old Trafford selama 12 tahun kariernya sebagai pemain United. Berupaya memperpanjang rekor lima kemenangan beruntun di kandang, sang pelatih kepala berharap kick-off malam hari ini akan 'memanaskan' suasana saat menghadapi lawan yang jarang dihadapi United sejak 2004.
“Persaingan ada karena alasan yang sangat baik,” kata Carrick. “Untuk menjadi bagian dari intensitas, emosi, dan gairah yang ada di dalamnya. Tentu saja kita harus menjaga agar tetap dalam batas wajar, tapi ini adalah bagian dari permainan yang kita cintai saat berhadapan dengan tim lain. Dan masuk ke lapangan untuk bertarung, itu adalah sesuatu yang harus kita terima, dan itulah mengapa kita terlibat dalam pertandingan-pertandingan semacam ini. Kami tentu menyadarinya, saya menyadarinya, dan para pemain menyadari bahwa ini berarti lebih dari sekadar tiga poin standar.”