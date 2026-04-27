Michael Carrick membongkar pertemuan rahasia dengan Sir Jim Ratcliffe menjelang pengumuman manajer permanen baru Manchester United
Ratcliffe mengunjungi Carrington
Ratcliffe telah memicu perbincangan baru seputar lowongan posisi manajer Manchester United setelah melakukan kunjungan langsung ke markas latihan klub di Carrington. Meskipun bos INEOS tersebut enggan memberikan jaminan publik terkait masa depan jangka panjang staf kepelatihan, kehadirannya di lapangan latihan menegaskan pendekatan langsung yang ia terapkan sejak mengambil alih kendali operasional sepak bola.
Pelatih kepala sementara saat ini, Carrick, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang santai. "Kami berbincang-bincang, minum secangkir teh. Obrolan santai, senang melihat dia menunjukkan dukungannya," kata Carrick. "Itu saja. Pertemuannya cukup informal, tapi senang bisa bertemu dengannya. Sebagai klub, kami sangat terhubung secara menyeluruh. Itu bagian yang penting. Saya sangat menyadari bahwa memang seharusnya begitu dan saya berusaha melakukan bagian saya."
Carrick tetap tenang terkait posisi permanen
Meskipun spekulasi semakin menguat bahwa penunjukan permanen bisa diumumkan dalam sebulan ke depan, Carrick menolak untuk menekan dewan direksi. Mantan pemain internasional Inggris ini telah mengubah nasib United sejak mengambil alih kursi pelatih, namun ia menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada lapangan.
Pelatih sementara ini telah menegaskan bahwa ia tidak mendesak pihak manajemen untuk mengambil keputusan terkait masa depannya. "Soal tenggat waktu, itu bukan sesuatu yang benar-benar saya kejar," katanya menjelang laga kandang hari Senin melawan Brentford. "Semua akan jelas ketika waktunya tiba."
Strategi transfer ditunda
INEOS dan departemen pemandu bakat telah mengidentifikasi beberapa target utama, namun laporan menunjukkan bahwa klub tidak akan mengejar opsi gelandang tengah atau meresmikan perekrutan pemain lain hingga situasi kepelatihan terselesaikan sepenuhnya. Pendekatan sabar ini dirancang untuk memastikan manajer baru memiliki skuad yang sesuai dengan visi taktisnya.
United memprioritaskan pencarian pengganti Casemiro, bersama dengan bek kiri baru dan striker berpengalaman. Namun, klub ini waspada agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu dengan merekrut pemain yang tidak sejalan dengan pelatih kepala jangka panjang. Kualifikasi Liga Champions, yang hampir pasti diraih, juga akan memberikan kepastian finansial yang dibutuhkan untuk memicu langkah-langkah ini begitu kepemimpinan telah dipastikan.
Berjuang untuk lolos ke Liga Champions
Karena urusan administratif klub masih dalam keadaan stagnan, target utama United saat ini adalah memastikan finis di lima besar untuk menjamin partisipasi di kompetisi sepak bola Eropa papan atas musim depan. Kemenangan atas Brentford pada Senin malam akan menempatkan Setan Merah dalam posisi yang menguntungkan menjelang laga besar melawan Liverpool di Old Trafford pada hari Minggu.
“Itu tentu saja posisi yang kami inginkan. Kami telah mengalami beberapa malam yang luar biasa di kompetisi ini. Kami berada di posisi yang cukup baik. Semoga masih ada yang lebih baik lagi dan kami ingin terus berjuang. Namun, ini hanya menunjukkan betapa sulitnya bertahan di puncak,” tambah Carrick. Dengan kondisi tim yang jauh lebih baik daripada di awal musim, pria berusia 44 tahun ini tampaknya menjadi favorit kuat untuk memimpin era baru di bawah kepemilikan Ratcliffe.