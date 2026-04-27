Michael Carrick membongkar pertemuan rahasia dengan Sir Jim Ratcliffe menjelang pengumuman manajer permanen baru Manchester United

Ratcliffe telah memicu perbincangan baru seputar lowongan posisi manajer Manchester United setelah melakukan kunjungan langsung ke markas latihan klub di Carrington. Meskipun bos INEOS tersebut enggan memberikan jaminan publik terkait masa depan jangka panjang staf kepelatihan, kehadirannya di lapangan latihan menegaskan pendekatan langsung yang ia terapkan sejak mengambil alih kendali operasional sepak bola.

Pelatih kepala sementara saat ini, Carrick, mengonfirmasi bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana yang santai. "Kami berbincang-bincang, minum secangkir teh. Obrolan santai, senang melihat dia menunjukkan dukungannya," kata Carrick. "Itu saja. Pertemuannya cukup informal, tapi senang bisa bertemu dengannya. Sebagai klub, kami sangat terhubung secara menyeluruh. Itu bagian yang penting. Saya sangat menyadari bahwa memang seharusnya begitu dan saya berusaha melakukan bagian saya."