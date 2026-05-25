Michael Carrick memberikan pernyataan tegas mengenai masa depan Bruno Fernandes setelah musim bersejarah sang kapten Manchester United
Carrick berharap kaptennya memimpin upaya tim di Liga Champions
Manajer tetap United yang baru saja ditunjuk itu telah menepis segala keraguan yang masih tersisa mengenai masa depan Fernandes. Pemain berusia 31 tahun itu sempat menjadi incaran serius dari Liga Pro Arab Saudi tahun lalu, namun ia memilih untuk tetap bertahan dan memimpin klub melewati musim transisi yang penuh lika-liku.
Berbicara setelah kemenangan meyakinkan 3-0 di Amex Stadium, Carrick memuji sang pemain andalan. “Dia sangat berpengaruh bagi kami dan dia telah menjadi kapten serta memimpin dengan memberi contoh dalam berbagai cara,” kata manajer tersebut. Ketika ditanya apakah dia mengharapkan Fernandes untuk tetap tinggal, Carrick menambahkan: “Saya tidak punya alasan untuk berpikir sebaliknya. Kami sangat menyukai apa yang telah dilakukannya dan dia senang berada di sini, saya rasa Anda bisa melihatnya.”
Fernandes menonjol dalam musim individu yang bersejarah
Pemain internasional Portugal itu menandai pertandingan terakhirnya musim ini dengan memecahkan rekor assist Premier League secara mutlak. Dengan memberikan umpan untuk gol pembuka Patrick Dorgu, ia mencatatkan 21 assist sepanjang musim ini, mengungguli rekor sebelumnya sebanyak 20 assist yang dipegang bersama oleh Thierry Henry dan Kevin De Bruyne.
Carrick menyoroti sikap pantang menyerah sang gelandang sebagai faktor kunci kesuksesannya dan pentingnya bagi tim. “Dia ingin tetap berada di lapangan, dia ingin bermain di setiap pertandingan karena dia menikmati sepak bolanya, yang luar biasa,” jelas Carrick. Kemenangan atas Brighton juga membuat Fernandes mencetak gol, mengakhiri penampilan yang mengukuhkan statusnya sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Premier.
Carrick menandatangani kontrak baru untuk memperkuat fondasi yang kokoh
Kemenangan di pantai selatan itu terjadi di tengah stabilitas yang kembali tercipta di klub, hanya dua hari setelah Carrick sendiri menandatangani kontrak dua tahun sebagai pelatih kepala tetap. Setelah mengantongi 12 kemenangan dari 17 pertandingan liga sejak menggantikan Ruben Amorim, mantan gelandang United ini yakin klub akhirnya kembali ke jalur yang benar menjelang bursa transfer musim panas.
“Saya senang bisa bertahan lebih lama di sini dan kami harus terus berkembang,” kata Carrick mengenai kontrak barunya. “Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kami harus terus meningkatkan performa, kami ingin menjadi sedikit lebih baik, tetapi sangat menggembirakan melakukannya dari posisi ini. Hal itulah yang memberi saya semangat dan antusiasme untuk melangkah maju karena kami kini memiliki fondasi yang sangat kuat untuk dikembangkan.”
Brighton harus puas berlaga di Conference League setelah tergelincir di laga terakhir
Sementara United merayakan finis di posisi ketiga, Brighton harus merenungkan hari terakhir yang mengecewakan yang membuat mereka tergelincir ke peringkat kedelapan klasemen. Meskipun kalah, Brighton lolos ke Conference League, dan pelatih kepala Fabian Hurzeler menegaskan bahwa musim ini merupakan kesuksesan bagi The Seagulls, yang kini berhasil finis di delapan besar secara berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.
Menolak untuk membiarkan penampilan buruk di hari terakhir membayangi kampanye bersejarah ini, Hurzeler memilih untuk fokus pada gambaran yang lebih besar. “Di satu sisi, itu adalah waktu terburuk untuk penampilan seperti itu; di sisi lain, ketika Anda merenungkan musim secara keseluruhan, itu jelas merupakan sebuah pencapaian,” katanya. “Ini adalah tonggak sejarah lain dalam sejarah klub ini, ini adalah pencapaian individu yang hebat lainnya dari para pemain. Kita harus bangga dengan musim ini secara keseluruhan.”