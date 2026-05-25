Michael Carrick memberikan pernyataan tegas mengenai masa depan Bruno Fernandes setelah musim bersejarah sang kapten Manchester United

Manajer tetap United yang baru saja ditunjuk itu telah menepis segala keraguan yang masih tersisa mengenai masa depan Fernandes. Pemain berusia 31 tahun itu sempat menjadi incaran serius dari Liga Pro Arab Saudi tahun lalu, namun ia memilih untuk tetap bertahan dan memimpin klub melewati musim transisi yang penuh lika-liku.

Berbicara setelah kemenangan meyakinkan 3-0 di Amex Stadium, Carrick memuji sang pemain andalan. “Dia sangat berpengaruh bagi kami dan dia telah menjadi kapten serta memimpin dengan memberi contoh dalam berbagai cara,” kata manajer tersebut. Ketika ditanya apakah dia mengharapkan Fernandes untuk tetap tinggal, Carrick menambahkan: “Saya tidak punya alasan untuk berpikir sebaliknya. Kami sangat menyukai apa yang telah dilakukannya dan dia senang berada di sini, saya rasa Anda bisa melihatnya.”