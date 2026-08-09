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Michael Carrick memberikan kabar terbaru soal cedera Mason Mount setelah gelandang itu tertatih-tatih keluar dari laga uji coba melawan PSG
Masalah cedera Mount terus berlanjut
Pendukung Manchester United sempat menahan napas bersama pada Sabtu ketika Mount terpaksa ditarik keluar lebih awal saat hasil imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain di Gothenburg. Pemain berusia 27 tahun itu, yang waktunya di Old Trafford sangat terganggu oleh masalah kebugaran, bertahan kurang dari 20 menit sebelum tertatih-tatih meninggalkan lapangan untuk digantikan pemain muda Tyler Fletcher.
Sejak kepindahannya yang menyita perhatian dari Chelsea pada 2023, Mount diganggu serangkaian cedera yang tidak menguntungkan dan membuatnya tak mampu menemukan performa terbaiknya di Manchester. Ia hanya mampu mencatatkan 25 kali menjadi starter di Premier League dari kemungkinan 114 pertandingan selama waktunya di klub.
- Getty Images Sport
Carrick meredam kekhawatiran cedera Mount
Menanggapi media terkait kondisi gelandang tersebut, Carrick menjelaskan: "Dia kena tendang. Kami hanya ingin berhati-hati dan menjaganya. Sejauh ini kami beruntung dengan cedera, jadi kami ingin berhati-hati."
Dalam video yang dibagikan jurnalis Samuel Luckhurst, mantan pemain Chelsea itu kemudian terlihat berjalan bebas saat menuju bus tim, yang mengindikasikan bahwa masalah tersebut tidak separah yang semula dikhawatirkan.
Perasaan campur aduk dalam hasil imbang tanpa gol di Gothenburg
Meski fokus tetap tertuju pada kondisi kebugaran Mount, pertandingan itu sendiri memberikan ujian berat bagi tim Carrick saat menghadapi juara Eropa dua musim beruntun. PSG unggul lebih dulu lewat Ibrahim Mbaye yang dikaitkan dengan Liverpool, tetapi United merespons dengan baik dan pada akhirnya meraih hasil imbang berkat gol Bryan Mbeumo.
Merefleksikan penampilan tersebut, Carrick mengatakan kepada MUTV: "Saya menikmatinya. Tantangan yang bagus. Sedikit berbeda dengan cara mereka bermain. Kami seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol. Kadang bagus bagi para pemain untuk harus memecahkan masalah dan menemukan cara mereka sendiri, dan saya pikir kami melakukan itu. Itu juga mempersiapkan mereka untuk musim ini."
- Getty
Membangun untuk laga pembuka Premier League
Dengan hanya dua pertandingan tersisa, persiapan pramusim United kini memasuki tahap krusial terakhir menjelang laga pembuka Premier League melawan tim promosi Hull City pada 22 Agustus. Setelah kepergian veteran Casemiro dengan status bebas transfer, musim panas ini sudah menjadi periode transisi yang sibuk di Carrington.
Klub bergerak proaktif untuk memperkuat lini tengah dengan merekrut Youri Tielemans dan Andrey Santos, dan saat Michael Carrick berupaya mengintegrasikan wajah-wajah baru ini, kebugaran penuh Mount akan menjadi bagian sentral dari cetak biru taktiknya ketika aksi kompetitif dimulai.
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