Michael Carrick memberikan kabar terbaru soal cedera Mason Mount setelah gelandang itu tertatih-tatih keluar dari laga uji coba melawan PSG

Pendukung Manchester United sempat menahan napas bersama pada Sabtu ketika Mount terpaksa ditarik keluar lebih awal saat hasil imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain di Gothenburg. Pemain berusia 27 tahun itu, yang waktunya di Old Trafford sangat terganggu oleh masalah kebugaran, bertahan kurang dari 20 menit sebelum tertatih-tatih meninggalkan lapangan untuk digantikan pemain muda Tyler Fletcher.

Sejak kepindahannya yang menyita perhatian dari Chelsea pada 2023, Mount diganggu serangkaian cedera yang tidak menguntungkan dan membuatnya tak mampu menemukan performa terbaiknya di Manchester. Ia hanya mampu mencatatkan 25 kali menjadi starter di Premier League dari kemungkinan 114 pertandingan selama waktunya di klub.