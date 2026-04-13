Michael Carrick memberikan kabar terbaru mengenai kontrak Kobbie Mainoo, dengan gelandang Man Utd tersebut berpeluang mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan

Meskipun mendapatkan tanda tangan Mainoo tetap menjadi prioritas, Carrick sangat fokus untuk mengembalikan United ke Liga Champions setelah musim yang penuh gejolak. Menjelang pertandingan krusial melawan Leeds pada Senin nanti — lawan yang sama yang pertandingannya pada 4 Januari lalu menyebabkan pemecatan Amorim — manajer sementara itu ditanya apakah kegagalan meraih posisi empat besar akan dianggap dapat diterima.

Merenungkan tujuan klub dan penunjukannya yang tak terduga saat berlibur di Barbados, pria berusia 41 tahun itu menegaskan: “Saya tidak akan menerimanya, tidak. Tapi ini bukan soal menerimanya, melainkan berusaha finis setinggi mungkin. Kita lihat saja bagaimana hasilnya.

“Saya menonton pertandingan-pertandingannya, tapi pada tahap itu belum ada tanda-tanda apa pun, jadi saya mendukung dari jauh dan menikmati waktu bersama keluarga. Itulah mengapa kita tidak boleh menganggap apa pun sebagai hal yang pasti dan mengapa kita harus hidup di masa kini serta terus berusaha untuk meningkatkan diri.”