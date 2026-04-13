Michael Carrick memberikan kabar terbaru mengenai kontrak Kobbie Mainoo, dengan gelandang Man Utd tersebut berpeluang mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan
Kenaikan gaji yang signifikan bagi Mainoo
Pemain timnas Inggris ini hampir mencapai kesepakatan yang akan membuat gaji mingguan naik empat kali lipat, dari sekitar £25.000 menjadi £120.000, sekaligus memperpanjang masa kontraknya hingga melampaui tahun 2027. Perkembangan ini menandai perubahan nasib yang signifikan bagi Mainoo, yang sebelumnya kesulitan mendapatkan menit bermain reguler selama masa jabatan singkat Ruben Amorim. Sejak Carrick mengambil alih kendali, lulusan akademi ini telah kembali menjadi pilar utama di lini tengah, dengan selalu menjadi starter di setiap pertandingan Liga Premier di bawah asuhan manajer sementara tersebut.
Negosiasi sedang berlangsung
Carrick menyatakan keyakinan penuh terhadap pembicaraan yang sedang berlangsung, sambil mencatat bahwa klub tetap tenang meskipun ada banyak hal yang dipertaruhkan seputar salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa. Kedatangan sang manajer bertepatan dengan masa stabilitas yang memungkinkan jajaran petinggi klub untuk fokus pada pengamanan aset-aset jangka panjang mereka.
Menanggapi status terkini kesepakatan tersebut, pria berusia 41 tahun itu menyatakan, seperti dikutip oleh Guardian: “Ini semakin mendekati kesepakatan, jadi kami optimis. Kami tenang menghadapinya, tapi kami optimis dan waktu akan menunjukkan bagaimana kelanjutannya. Namun saat ini, kami berada dalam posisi yang baik.”
Berusaha mencapai standar elit
Meskipun mendapatkan tanda tangan Mainoo tetap menjadi prioritas, Carrick sangat fokus untuk mengembalikan United ke Liga Champions setelah musim yang penuh gejolak. Menjelang pertandingan krusial melawan Leeds pada Senin nanti — lawan yang sama yang pertandingannya pada 4 Januari lalu menyebabkan pemecatan Amorim — manajer sementara itu ditanya apakah kegagalan meraih posisi empat besar akan dianggap dapat diterima.
Merenungkan tujuan klub dan penunjukannya yang tak terduga saat berlibur di Barbados, pria berusia 41 tahun itu menegaskan: “Saya tidak akan menerimanya, tidak. Tapi ini bukan soal menerimanya, melainkan berusaha finis setinggi mungkin. Kita lihat saja bagaimana hasilnya.
“Saya menonton pertandingan-pertandingannya, tapi pada tahap itu belum ada tanda-tanda apa pun, jadi saya mendukung dari jauh dan menikmati waktu bersama keluarga. Itulah mengapa kita tidak boleh menganggap apa pun sebagai hal yang pasti dan mengapa kita harus hidup di masa kini serta terus berusaha untuk meningkatkan diri.”
Mendefinisikan masa pemanasan
Saat ini, United berada di posisi ketiga Liga Premier dengan 55 poin, unggul tujuh poin atas Chelsea yang berada di peringkat keenam, serta masih memiliki satu pertandingan sisa yang krusial melawan Leeds pada Senin ini. Keunggulan ini sangat penting karena kasta tertinggi sepak bola Inggris bersiap untuk menentukan lima slot Liga Champions melalui sistem European Performance Slot (EPS). Setelah laga Roses, Carrick harus menghadapi jadwal yang padat yang mencakup laga melawan Chelsea dan Brentford pada bulan April sebelum menghadapi laga-laga penentu di bulan Mei melawan Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest, dan Brighton.