Absennya Sesko memperparah awal sulit Manchester United di kampanye Premier League, dengan mereka hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga pembuka setelah bermain imbang melawan Fulham. Penyerang itu sudah mencatatkan enam penampilan di semua kompetisi musim ini, setelah awalnya kembali sebagai pemain pengganti saat menghadapi Hull pada pekan pembuka.

Ada sedikit kabar positif untuk Carrick di Craven Cottage. Luke Shaw kembali ke starting XI, sementara rekrutan musim panas senilai £70 juta, Carlos Baleba, untuk pertama kalinya masuk bangku cadangan setelah mengalami masalah pergelangan kaki. Berbicara menjelang pertandingan, Carrick mengatakan: "Kembalinya Luke bagus untuk skuad. Dan kehadiran Carlos dalam grup untuk pertama kalinya... penting hari ini."

Namun, masalah kebugaran lain masih membayangi skuad. Matthijs de Ligt ikut bepergian ke London tetapi tidak cukup fit untuk masuk dalam skuad pertandingan, dan winger Amad Diallo masih belum mencatatkan penampilan musim ini.



