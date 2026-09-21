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Michael Carrick memberikan kabar mengkhawatirkan soal cedera Benjamin Sesko saat striker Manchester United itu mengalami kemunduran baru
Masalah tulang kering yang kambuh membuat Sesko menepi
Sesko menjadi salah satu pemain yang absen ketika Manchester United bertandang ke Craven Cottage untuk menghadapi Fulham pada Minggu. Penyerang Slovenia itu tidak dimasukkan ke dalam skuad pertandingan setelah mengalami ketidaknyamanan usai menjadi starter dalam kekalahan 3-2 dari Brighton di Carabao Cup pada Rabu.
Masalah terbaru ini merupakan kambuhnya cedera tulang kering yang sama yang sebelumnya membuat pemain 23 tahun itu menepi selama lebih dari dua bulan. Cedera awal tersebut membuatnya absen dalam tiga pertandingan terakhir musim lalu dan memaksanya melewatkan seluruh agenda pramusim United.
- Getty Images Sport
Carrick mengonfirmasi kemunduran kondisi kebugaran
Berbicara setelah laga melawan Fulham, Carrick mengakui klub masih mengevaluasi sejauh mana kondisi kebugaran sang striker. Bos United itu tidak bisa memberikan perkiraan pasti soal kapan ia kembali bermain.
"Kami belum yakin dengan kondisi Ben," ujar Carrick. "Dia merasakan sedikit sakit setelah pertandingan [melawan Brighton] jadi kami sedang memantaunya. Untuk saat ini, dia jelas belum siap untuk [Fulham], jadi saya benar-benar belum punya kabar lebih lanjut untuk disampaikan kepada Anda saat ini. Kami harus melihat bagaimana perkembangannya."
Kabar campur aduk dari ruang perawatan
Absennya Sesko memperparah awal sulit Manchester United di kampanye Premier League, dengan mereka hanya meraih satu kemenangan dalam lima laga pembuka setelah bermain imbang melawan Fulham. Penyerang itu sudah mencatatkan enam penampilan di semua kompetisi musim ini, setelah awalnya kembali sebagai pemain pengganti saat menghadapi Hull pada pekan pembuka.
Ada sedikit kabar positif untuk Carrick di Craven Cottage. Luke Shaw kembali ke starting XI, sementara rekrutan musim panas senilai £70 juta, Carlos Baleba, untuk pertama kalinya masuk bangku cadangan setelah mengalami masalah pergelangan kaki. Berbicara menjelang pertandingan, Carrick mengatakan: "Kembalinya Luke bagus untuk skuad. Dan kehadiran Carlos dalam grup untuk pertama kalinya... penting hari ini."
Namun, masalah kebugaran lain masih membayangi skuad. Matthijs de Ligt ikut bepergian ke London tetapi tidak cukup fit untuk masuk dalam skuad pertandingan, dan winger Amad Diallo masih belum mencatatkan penampilan musim ini.
- Getty Images Sport
Jeda internasional krusial menanti
United kini memasuki jeda internasional selama tiga pekan, yang memberi staf medis mereka waktu berharga untuk mengevaluasi skuad. Masih belum pasti apakah Sesko akan mundur dari tugas internasional bersama Slovenia, sementara Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo juga diragukan untuk bergabung dengan pemusatan latihan Inggris karena masalah kebugaran yang masih berlanjut.
Saat sepak bola domestik kembali bergulir, tim asuhan Carrick akan menghadapi jadwal yang berat. Mereka akan menjamu Tottenham pada 10 Oktober sebelum bertandang ke Spanyol untuk laga Liga Champions berisiko tinggi melawan Atletico Madrid.
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