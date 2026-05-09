Michael Carrick membantah tuduhan bahwa Man Utd telah menyerah, sementara manajer Setan Merah itu 'hampir tersinggung' setelah hasil imbang melawan Sunderland
Carrick membantah tuduhan terkait insiden di pantai
Manajer United, Carrick, bereaksi keras terhadap anggapan bahwa timnya telah "bermalas-malasan" setelah berhasil memastikan finis di empat besar. Setelah kemenangan krusial atas Liverpool akhir pekan lalu yang memastikan tiket ke Liga Champions musim depan, United tampak jauh dari performa terbaiknya dalam laga yang monoton di Stadium of Light.
Setan Merah sebagian besar dikuasai oleh Sunderland selama sebagian besar pertandingan sore itu dan terpaksa mengandalkan kiper Senne Lammens untuk menyelamatkan satu poin. Namun, Carrick menolak anggapan bahwa kurangnya komitmen menjadi penyebab penampilan tersebut, dan menyatakan bahwa kemampuan tim untuk meraih hasil imbang di bawah tekanan membuktikan ketangguhan mental mereka.
Hampir merasa tersinggung oleh pertanyaan-pertanyaan tentang hasrat
Berbicara setelah hasil imbang tersebut, Carrick menegaskan bahwa ia merasa sulit menerima kritik terhadap profesionalisme para pemainnya. Manajer United itu menyoroti persiapan skuad dan kesediaan mereka untuk bertahan dengan gigih sebagai bukti bahwa tim tetap termotivasi meskipun telah mencapai tujuan utama mereka musim ini.
Saat berbicara kepada media, Carrick mengatakan: "Saya hampir tersinggung dengan hal itu, ketika orang-orang menuduh bahwa karena cara para pemain mempersiapkan pertandingan, cara mereka meninggalkan ruang ganti, kami menghadapi pertandingan yang sulit, itu tidak masalah.
"Saya pikir jika kami tidak dalam kondisi mental yang baik dan termotivasi, saya yakin kami akan kalah hari ini. Sunderland bermain sangat baik di beberapa momen pertandingan dan membuat kami harus bekerja keras untuk mengatasinya."
Komitmen terhadap seragam United
Carrick menegaskan bahwa sejarah dan reputasi klub ini mencegah para pemain untuk mengendurkan upaya, terlepas dari posisi mereka di klasemen. Ia meyakini bahwa tanggung jawab mewakili United menjadi motivasi alami yang akan memastikan tim tetap kompetitif dalam laga-laga terakhir musim ini.
"Fakta bahwa kebanggaan kami terhadap diri sendiri dan satu sama lain serta tanggung jawab bermain untuk klub hebat ini dan menjadi bagian darinya, tentu saja motivasi dan fokus bukanlah alasan apakah kami akan tampil gemilang atau mungkin kami akan mengalami pertandingan yang sedikit lebih menantang, baik itu hari ini atau dua pertandingan berikutnya, hal itu tidak akan terjadi dan tidak akan terpengaruh sama sekali," tambah sang manajer.
Hal-hal positif dari sore yang berat
Meskipun serangan mereka terbatas—dengan United hanya mampu memaksa Robin Roefs melakukan penyelamatan pada menit ke-93 melalui Matheus Cunha—Carrick memilih untuk menyoroti ketangguhan yang ditunjukkan oleh timnya yang banyak melakukan rotasi pemain. Ia memandang hasil imbang tanpa kebobolan dan satu poin yang diraih sebagai landasan berharga bagi perkembangan karakter skuad.
"Ini adalah pertandingan yang sulit," akui Carrick. "Pujian untuk Sunderland, kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit sejak awal. Kami harus berjuang keras di beberapa momen, ini bukan penampilan terbaik kami, tetapi sebenarnya mampu meraih sesuatu dari pertandingan saat tidak dalam performa terbaik adalah sifat baik yang sedang kami bangun. Tentu saja ada perubahan dan terkadang Anda mencoba menemukan ritme itu sedikit demi sedikit, yang bisa dimengerti, tetapi saya masih cukup menyukai banyak hal yang kami lakukan untuk memberi kami fondasi agar kemudian bisa bermain lebih baik di saat-saat tertentu. Namun, untuk mendapatkan satu poin dengan tidak kebobolan, saya pikir itu sudah cukup baik."