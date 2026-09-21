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Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Michael Carrick membalas Matheus Cunha saat bos Manchester United menepis klaim kebugaran meski mencatat start terburuk dalam 12 tahun setelah hasil imbang melawan Fulham

M. Carrick
Manchester United
M. Cunha
Fulham
Fulham vs Manchester United
Premier League

Manajer Manchester United Michael Carrick bergerak untuk meredam komentar Matheus Cunha yang menyiratkan bahwa skuadnya sedang bermasalah dengan tingkat kebugaran setelah hasil imbang mengecewakan 1-1 melawan Fulham. Manchester United memerlukan intervensi di akhir laga untuk menghindari kekalahan lagi dalam apa yang telah menjadi awal paling sulit mereka di kampanye Premier League selama lebih dari satu dekade.

  • Manchester United susah payah meraih satu poin di Craven Cottage

    Rentetan performa buruk Manchester United berlanjut pada Minggu ketika mereka tertinggal akibat gol bunuh diri Lisandro Martinez saat menghadapi Fulham. Tim tamu tampak menuju kekalahan merugikan lainnya sebelum Matheus Cunha mencetak gol pada menit ke-89 untuk menyelamatkan hasil imbang 1-1.

    Hasil ini membuat United terpuruk di peringkat ke-12 dengan hanya lima poin dari lima laga pembuka mereka di Premier League. Ini menjadi start terburuk mereka di kasta teratas sejak 2014, yang semakin menambah tekanan pada tim Carrick setelah tersingkir dari Carabao Cup di tangan Brighton pada pertengahan pekan.


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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick menolak penilaian 'energi' Cunha

    Setelah peluit akhir dibunyikan, pencetak gol Cunha menyoroti kurangnya intensitas, dengan menyatakan bahwa para pemain Fulham "mengerahkan lebih banyak energi" pada fase awal babak kedua sebelum unggul. Data pertandingan mendukung penilaian sang penyerang, dengan menunjukkan bahwa tim tuan rumah menempuh jarak enam kilometer lebih banyak daripada United sepanjang 90 menit.

    Namun, Carrick dengan tegas menolak anggapan bahwa timnya bermain di bawah tempo. Sang manajer menegaskan bahwa para pemainnya mengakhiri pertandingan dengan terus menekan untuk mengamankan gol penyeimbang di akhir laga.

    "Bagi saya tidak terlihat seperti itu," ujar Carrick saat ditanya soal komentar Cunha. "Saya cukup puas dengan cara kami mengakhiri pertandingan. Saya pikir kami benar-benar mengakhiri pertandingan dengan sangat kuat dan kami terus menekan."

    Saat didesak apakah kondisi kebugaran skuad merupakan masalah yang lebih luas, Carrick menambahkan: "Jadi saya rasa itu bukan masalah, tidak."


  • Mencari sisi positif di tengah krisis

    Meski mengakui bahwa awal musim United "tidak ideal", Carrick ingin menyoroti daya juang skuadnya. Gol telat itu mencegah kekalahan ketiga yang merugikan dalam sepekan, sekaligus memberi pijakan kecil bagi manajer yang sedang berada dalam tekanan tersebut.

    "Itu hal besar, tanpa berlebihan menanggapinya, karena kami meraih satu poin dan kami ingin menang, tetapi itu bagian dari proses belajar sebagai sebuah grup," jelas Carrick. "Bagaimana kami merespons, seperti apa kelanjutannya ke depan, bagaimana reaksi kami, semua itu. Itu bagian dari pertumbuhan sebagai sebuah grup."

    Pelatih United itu memuji para pemainnya karena tidak runtuh setelah tertinggal. "Jelas hari ini bisa saja mengarah ke hasil yang berbeda, 100 persen bisa," katanya. "Saya sangat senang dengan respons itu dan saya pikir itu akan sangat membantu kami ke depannya."


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    Jeda internasional memberi kesempatan reset yang vital

    United kini memasuki jeda internasional yang diperpanjang, memberi Carrick waktu krusial untuk membenahi kekurangan timnya di lapangan latihan. Manchester United baru akan kembali bermain pada 10 Oktober, saat mereka menjalani laga kandang melawan Tottenham Hotspur.

    Pertandingan itu akan menjadi ujian penting. Meraih hasil positif atas Tottenham merupakan keharusan untuk mengubah momentum negatif, meredam pertanyaan yang terus membayangi soal performa fisik skuad, dan mulai mengangkat United di klasemen Premier League.

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