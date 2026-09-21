Setelah peluit akhir dibunyikan, pencetak gol Cunha menyoroti kurangnya intensitas, dengan menyatakan bahwa para pemain Fulham "mengerahkan lebih banyak energi" pada fase awal babak kedua sebelum unggul. Data pertandingan mendukung penilaian sang penyerang, dengan menunjukkan bahwa tim tuan rumah menempuh jarak enam kilometer lebih banyak daripada United sepanjang 90 menit.

Namun, Carrick dengan tegas menolak anggapan bahwa timnya bermain di bawah tempo. Sang manajer menegaskan bahwa para pemainnya mengakhiri pertandingan dengan terus menekan untuk mengamankan gol penyeimbang di akhir laga.

"Bagi saya tidak terlihat seperti itu," ujar Carrick saat ditanya soal komentar Cunha. "Saya cukup puas dengan cara kami mengakhiri pertandingan. Saya pikir kami benar-benar mengakhiri pertandingan dengan sangat kuat dan kami terus menekan."

Saat didesak apakah kondisi kebugaran skuad merupakan masalah yang lebih luas, Carrick menambahkan: "Jadi saya rasa itu bukan masalah, tidak."



