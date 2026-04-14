Michael Carrick marah besar atas 'salah satu keputusan terburuk yang pernah saya lihat' saat Man Utd yang bermain dengan 10 orang menelan kekalahan di kandang dari Leeds

Manajer United menyalurkan kekecewaannya pasca-pertandingan pada dua momen krusial, dimulai dengan pelanggaran dengan siku terhadap Leny Yoro yang tidak mendapat hukuman dalam proses terciptanya gol pembuka Leeds. Namun, kritik tertajamnya ditujukan pada keputusan untuk mengusir Martinez akibat menarik rambut Dominic Calvert-Lewin setelah tinjauan VAR.

Berbicara kepada Sky Sports tentang konsistensi wasit dan insiden kartu merah tersebut, Carrick mengatakan: "Kami tidak memulai pertandingan dengan baik. Kami jelas kebobolan ketika Leny Yoro mendapat pukulan lengan di bagian belakang kepalanya dan mereka mencetak gol pertama.

"Mereka tidak memutuskan untuk membatalkan keputusan itu. Itu adalah momen krusial dalam pertandingan. Kami tidak benar-benar menemukan ritme, kami tidak padu, ada beberapa momen tapi itu belum cukup di sebagian besar babak pertama.

"Namun di babak kedua, menurut saya para pemain menunjukkan cara yang tepat, tetap positif, dan berjuang untuk mendapatkan hasil setelah keputusan mengejutkan lainnya yang mengeluarkannya [Lisandro Martinez]. Dalam dua pertandingan berturut-turut kami menghadapi keputusan seperti itu yang merugikan kami, tetapi yang satu ini adalah salah satu yang terburuk yang pernah saya lihat."