Michael Carrick marah besar atas 'salah satu keputusan terburuk yang pernah saya lihat' saat Man Utd yang bermain dengan 10 orang menelan kekalahan di kandang dari Leeds
Benteng Old Trafford berhasil ditembus
Leeds berhasil meraih kemenangan liga pertamanya di Old Trafford sejak 1981, sekaligus membuat Carrick menelan kekalahan kandang pertamanya sebagai manajer United. Tim tamu langsung menguasai permainan sejak awal berkat dua gol dari Noah Okafor, memanfaatkan performa lamban tuan rumah di babak pertama. Meskipun Casemiro memperkecil ketertinggalan setelah Lisandro Martinez dikartu merah, United tak mampu mencetak gol penyeimbang di menit-menit akhir sehingga rekor 18 pertandingan tak terkalahkan di kandang melawan rival mereka pun berakhir.
Carrick mengkritik keras intervensi VAR
Manajer United menyalurkan kekecewaannya pasca-pertandingan pada dua momen krusial, dimulai dengan pelanggaran dengan siku terhadap Leny Yoro yang tidak mendapat hukuman dalam proses terciptanya gol pembuka Leeds. Namun, kritik tertajamnya ditujukan pada keputusan untuk mengusir Martinez akibat menarik rambut Dominic Calvert-Lewin setelah tinjauan VAR.
Berbicara kepada Sky Sports tentang konsistensi wasit dan insiden kartu merah tersebut, Carrick mengatakan: "Kami tidak memulai pertandingan dengan baik. Kami jelas kebobolan ketika Leny Yoro mendapat pukulan lengan di bagian belakang kepalanya dan mereka mencetak gol pertama.
"Mereka tidak memutuskan untuk membatalkan keputusan itu. Itu adalah momen krusial dalam pertandingan. Kami tidak benar-benar menemukan ritme, kami tidak padu, ada beberapa momen tapi itu belum cukup di sebagian besar babak pertama.
"Namun di babak kedua, menurut saya para pemain menunjukkan cara yang tepat, tetap positif, dan berjuang untuk mendapatkan hasil setelah keputusan mengejutkan lainnya yang mengeluarkannya [Lisandro Martinez]. Dalam dua pertandingan berturut-turut kami menghadapi keputusan seperti itu yang merugikan kami, tetapi yang satu ini adalah salah satu yang terburuk yang pernah saya lihat."
Analisis pemecatan yang dipertanyakan
Pengusiran Martinez terbukti menjadi titik puncak malam itu, terutama karena pemain asal Argentina itu baru saja kembali bermain setelah absen selama dua bulan akibat cedera. Carrick berpendapat bahwa kontak tersebut tidak disengaja dan tidak cukup agresif untuk mendapat kartu merah langsung, terutama setelah intervensi VAR.
Menjelaskan ketidakpercayaannya terkait detail insiden tersebut, Carrick menambahkan: "Kamu bisa menyikut Leny Yoro untuk gol pertama, lengan yang condong jelas terlihat, kamu bisa melemparkan lenganmu ke wajah Martinez, dan karena dia kehilangan keseimbangan akibat itu, dia setengah bergulat, dia setengah menyentuh bagian belakang rambutnya yang membuat ikat rambutnya terlepas.
"Saya bahkan tidak tahu seperti apa itu. Itu bukan tarikan, bukan tarikan, dan tidak agresif. Dia menyentuhnya dan dia diusir. Yang terburuk, dia diusir untuk membatalkan keputusan itu, sebuah kesalahan yang jelas dan nyata. Mengejutkan."
Persaingan di Liga Champions semakin memanas
Setan Merah kini harus bersiap untuk bertandang ke Stamford Bridge guna menghadapi Chelsea pada Sabtu mendatang tanpa Martinez yang sedang menjalani skorsing. Tim asuhan Carrick saat ini berada di peringkat ketiga Liga Premier dengan 55 poin, unggul tujuh poin dari Chelsea yang berada di peringkat keenam, yang menderita kekalahan 3-0 di kandang sendiri dari Manchester City pada Minggu lalu. Dengan Liga Premier yang akan mendapatkan lima slot Liga Champions melalui sistem European Performance Spot, United membutuhkan solusi segera di lini pertahanan untuk mengamankan posisinya dengan hanya tersisa enam pertandingan.