Michael Carrick, kamu diterima! Man Utd mencapai 'kesepakatan awal' untuk menunjuk pelatih sementara sebagai pelatih kepala tetap
Mendapatkan pekerjaan penuh waktu
Sudah berbulan-bulan muncul desakan agar Carrick ditunjuk sebagai manajer tetap United. Mantan pemain United ini, yang lima kali menjuarai liga bersama Setan Merah, memimpin kebangkitan tim pasca pemecatan Ruben Amorim awal tahun ini. United mencatatkan kemenangan telak atas Arsenal dan Man City pada awal masa kepemimpinannya, dan terus mempertahankan momentum tersebut hingga kini.
Usulan nama lain
Meski demikian, dilaporkan ada nama-nama lain yang juga masuk dalam pertimbangan. Luis Enrique, Andoni Iraola, dan Unai Emery disebut-sebut sebagai kandidat, begitu pula pelatih timnas AS, Mauricio Pochettino. Namun, setelah pertemuan pada pertengahan pekan antara Jim Ratcliffe, Omar Berrada, dan Jason Wilcox, Carrick ditetapkan sebagai pilihan terbaik untuk posisi tersebut, menurut The Athletic.
Kontrak tiga tahun akan segera ditandatangani
Menurut berbagai laporan, Carrick akan mendapatkan kontrak awal berdurasi dua tahun, dengan opsi perpanjangan untuk tahun ketiga. Tampaknya kesepakatan ini mirip dengan yang awalnya ditawarkan kepada Amorim, yang menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun saat ia mulai menjabat pada akhir 2024.
Dukungan dari tim
Carrick tampaknya menjadi angin segar bagi skuad yang membutuhkan dorongan semangat. United tampil sangat tidak konsisten di bawah asuhan mantan manajer Amorim, namun Carrick telah membantu para pemain yang sebelumnya mengalami kesulitan, seperti Kobbie Mainoo dan Casemiro, untuk kembali menampilkan permainan terbaik mereka. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah anggota skuad telah mengungkapkan harapan mereka agar Carrick tetap bertahan.