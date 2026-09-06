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Michael Carrick dukung Kobbie Mainoo untuk tampil menonjol tahun ini saat wonderkid Manchester United menahan ancaman lini tengah senilai £155 juta
Menavigasi investasi lini tengah senilai £155 juta
Penampilan Mainoo dalam pembantaian Ipswich Town 5-2 baru-baru ini menjadi pengingat tegas akan kualitasnya, meredakan kekhawatiran bahwa perkembangannya mungkin sempat mencapai titik stagnan setelah musim terobosannya pada 2022-23. Kebangkitan Mainoo datang pada momen krusial dalam kariernya di Old Trafford, karena petinggi klub menyetujui investasi besar senilai £155 juta untuk lini tengah pada bursa transfer musim panas. Kedatangan Carlos Baleba, Andrey Santos, dan Youri Tielemans secara signifikan meningkatkan kedalaman dan kualitas yang tersedia bagi Carrick, sehingga banyak yang bertanya-tanya apakah jalan Mainoo ke starting XI akan tertutup. Namun, sang manajer memandang masuknya talenta-talenta ini sebagai katalis positif bagi skuad, bukan hambatan bagi perkembangan individu lulusan akademi muda tersebut.
"Saya pikir persaingan itu hal yang positif," kata Carrick seperti dikutip Manchester Evening News. "Itulah persaingan, bukan berarti harus satu pemain atau pemain lainnya, saya pikir ini soal kolektif untuk mengetahui bahwa ini adalah grup yang kuat. Indahnya memiliki persaingan, kalau Anda suka, tetapi lebih kepada fondasi untuk menjadi kuat, adalah bahwa Anda bisa belajar satu sama lain, bisa saling membantu, dan tentu saja sebagai grup lini tengah, kami merasa itu sangat kuat."
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Carrick memuji mentalitas elite Mainoo
Carrick sangat terkesan dengan ketangguhan dan perkembangan Mainoo, terutama setelah musim panas ketika pemain muda itu terpaksa hanya menyaksikan dari pinggir lapangan selama kampanye Piala Dunia Inggris. Meski tidak memainkan satu menit pun di bawah Thomas Tuchel di Amerika Utara, Mainoo kembali ke Carrington dengan tekad untuk membuktikan diri.
Carrick melontarkan banyak pujian untuk hasrat sang gelandang untuk terus berkembang. Bos United itu mengatakan: "Saya rasa jelas Kobbie membuat langkah besar musim lalu dengan menutup musim dengan sangat kuat dan kembali bermain sangat baik pekan lalu. Anda bisa melihat perkembangannya dan seberapa besar dia meningkatkan aspek-aspek tertentu dalam permainannya. Dia ingin belajar, haus untuk belajar, selalu ingin lebih, dan itu luar biasa."
"Karena dia menjalani delapan bulan yang sangat bagus sejak saya berada di sini, dan akan mudah baginya untuk berpikir, 'Ini sudah cukup baik, saya sudah masuk tim, bermain di banyak pertandingan, dan semuanya bagus.' Tetapi dia mendorong diri untuk lebih, sebagaimana seharusnya."
Membungkam para peragu dari peran yang lebih dalam
Salah satu perkembangan paling signifikan dalam permainan Mainoo adalah kemampuan adaptasi taktisnya. Sebelumnya ia sempat mendapat sorotan terkait kesadaran defensifnya, terutama dari mantan pelatih Ruben Amorim, tetapi penampilan terbaru Mainoo dalam peran jangkar yang lebih dalam menunjukkan kematangan baru. Ia memberikan perlindungan sempurna untuk empat bek saat menghadapi Ipswich, memperlihatkan bahwa ia memiliki atribut fisik dan mental untuk menangani tanggung jawab defensif sebagai gelandang jangkar di Premier League.
Carrick yakin masih ada banyak hal lagi yang akan ditunjukkan gelandang itu, yang masih berada pada tahap awal perjalanan profesionalnya. "Kobbie bisa menjalani satu musim besar lagi, tentu saja," tegas manajer United itu. "Dia kembali dalam kondisi yang sangat baik dan Anda bisa melihatnya pada akhir pekan, tetapi di dalam kelompok, di sekitar latihan, Anda bisa melihat dia berkembang, kepribadiannya. Jelas dia juga terus semakin matang, dan dia masih sangat muda. Masih banyak lagi yang akan datang darinya, dan itu bagus."
- Getty Images Sport
Memenuhi potensi di Old Trafford
Jalan ke depan bagi Mainoo melibatkan upaya untuk mempertahankan tingkat konsistensi ini sambil menghadapi tantangan dari pemain-pemain seperti Baleba dan kembalinya Mason Mount, yang semakin dekat untuk pulih sepenuhnya setelah menepi karena cedera. Carrick telah menegaskan bahwa ia akan terus menuntut lebih dari Mainoo, dengan memberikan arahan teknis yang bisa ditawarkan oleh sosok dengan profil seperti dirinya semasa bermain.
Menutup penilaiannya mengenai masa depan sang gelandang, Carrick menyoroti kemampuan Mainoo untuk dilatih sebagai aset terbesarnya. "Hal yang hebat adalah dia ingin belajar, mencoba memberinya sedikit demi sedikit hal di sana-sini, dia benar-benar menerimanya dengan baik dan belajar. Itu akan memberinya peluang besar untuk memenuhi potensinya, yang jelas dia miliki sangat banyak," tambah Carrick.
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