Carrick sangat terkesan dengan ketangguhan dan perkembangan Mainoo, terutama setelah musim panas ketika pemain muda itu terpaksa hanya menyaksikan dari pinggir lapangan selama kampanye Piala Dunia Inggris. Meski tidak memainkan satu menit pun di bawah Thomas Tuchel di Amerika Utara, Mainoo kembali ke Carrington dengan tekad untuk membuktikan diri.

Carrick melontarkan banyak pujian untuk hasrat sang gelandang untuk terus berkembang. Bos United itu mengatakan: "Saya rasa jelas Kobbie membuat langkah besar musim lalu dengan menutup musim dengan sangat kuat dan kembali bermain sangat baik pekan lalu. Anda bisa melihat perkembangannya dan seberapa besar dia meningkatkan aspek-aspek tertentu dalam permainannya. Dia ingin belajar, haus untuk belajar, selalu ingin lebih, dan itu luar biasa."

"Karena dia menjalani delapan bulan yang sangat bagus sejak saya berada di sini, dan akan mudah baginya untuk berpikir, 'Ini sudah cukup baik, saya sudah masuk tim, bermain di banyak pertandingan, dan semuanya bagus.' Tetapi dia mendorong diri untuk lebih, sebagaimana seharusnya."