Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih! Manchester United mengumumkan penunjukan mantan gelandang tersebut setelah memastikan kembali ke Liga Champions
Arsitek sementara membalas kepercayaan jajaran direksi
Mantan manajer Middlesbrough itu mengambil alih kendali pada 13 Januari, di tengah masa transisi organisasi yang intens. Carrick berhasil melakukan perubahan taktis yang mengejutkan di Old Trafford, membawa Setan Merah meraih 11 kemenangan dari 16 pertandingan untuk memastikan finis di posisi ketiga. Kemenangan menegangkan pada akhir pekan atas Nottingham Forest secara matematis memastikan kembalinya mereka ke kasta tertinggi Eropa, dengan United mengumpulkan 36 poin—terbanyak di liga—selama masa jabatannya yang singkat.
Carrick memaparkan ambisinya untuk meraih trofi bergengsi
Saat merenungkan tanggung jawab besar dalam memimpin klub lamanya secara permanen setelah lima bulan yang sangat sukses sebagai pelatih sementara, pemenang Liga Premier berkali-kali ini mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa. Melalui situs web resmi klub, Carrick mengatakan: “Sejak pertama kali saya tiba di sini 20 tahun yang lalu, saya merasakan keajaiban Manchester United. Memikul tanggung jawab untuk memimpin klub sepak bola istimewa ini membuat saya merasa sangat bangga.
"Selama lima bulan terakhir, kelompok pemain ini telah menunjukkan bahwa mereka mampu mencapai standar ketangguhan, kebersamaan, dan tekad yang kami tuntut di sini. Kini saatnya untuk melangkah maju bersama lagi, dengan ambisi dan tujuan yang jelas. Manchester United dan para pendukung luar biasa kami layak untuk kembali bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar.”
Direktur mendukung transformasi identitas
Pihak manajemen klub merasa perlu menunjuk gelandang legendaris tersebut ke posisi permanen setelah ia dengan cepat memulihkan budaya kemenangan yang solid di Carrington. Menyoroti bagaimana strategi taktis sang manajer sangat selaras dengan identitas historis klub, direktur sepak bola Jason Wilcox menambahkan: “Michael benar-benar layak mendapatkan kesempatan untuk terus memimpin tim pria kami.
“Selama ia menjabat, kami telah melihat hasil positif di lapangan, tetapi lebih dari itu, sebuah pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai, tradisi, dan sejarah klub. Prestasi Michael dalam membawa klub kembali ke Liga Champions tidak boleh diremehkan. Ia telah menjalin ikatan yang kuat dengan para pemain dan dapat bangga dengan budaya kemenangan di Carrington dan di ruang ganti, yang terus kami bangun.”
Prioritas bursa transfer musim panas semakin mendekat
Tugas mendesak Carrick kini bergeser dari upaya bertahan hidup jangka pendek menuju penyusunan skuad yang kompleks seiring dengan mendekatnya pembukaan jendela transfer musim panas. Setelah masuk dalam daftar nominasi Manajer Terbaik Musim Ini di Liga Premier, ia kini harus merancang program pramusim yang ketat guna mendukung perjuangan merebut gelar domestik sekaligus menjalani kampanye Eropa yang menuntut di berbagai front. Fokus manajemen kini sepenuhnya tertuju pada identifikasi target-target berkualitas tinggi di bursa transfer musim panas untuk memperkuat kedalaman skuad sebelum kalender pramusim dimulai.