Michael Carrick dinominasikan untuk penghargaan Manajer Terbaik Musim Ini Liga Premier meskipun baru memimpin Man Utd selama empat bulan
Kebangkitan pesat Red Devils
Carrick masuk dalam daftar enam besar calon peraih penghargaan pelatih terbaik Liga Premier setelah berhasil mengantarkan timnya meraih kemajuan yang mengesankan di Old Trafford. Menggantikan Ruben Amorim pada pertengahan Januari saat klub terpuruk di peringkat keenam, Carrick telah mengantarkan United ke posisi ketiga dan memastikan lolos ke Liga Champions. Masa jabatannya dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Manchester City, yang memicu rentetan hasil di mana Setan Merah mengumpulkan 33 poin dari 45 poin yang tersedia di bawah kepemimpinannya.
Carrick bergabung dengan jajaran elit
Nominasi ini menempatkan Carrick bersaing dengan Keith Andrews, Arteta, Guardiola, Andoni Iraola, dan Regis Le Bris untuk meraih penghargaan bergengsi tersebut. Sejak ia mengambil alih kendali, United menduduki puncak klasemen performa Liga Premier, dengan mencatatkan sepuluh kemenangan, tiga hasil imbang, dan hanya dua kekalahan dari 15 pertandingan yang dipimpinnya. Premier League mengonfirmasi bahwa para penggemar memiliki waktu hingga pukul 12:00 BST pada Senin, 18 Mei untuk memberikan suara, dengan pilihan publik digabungkan dengan penilaian panel ahli untuk menentukan pemenang akhir.
Menantang para tokoh besar di bidang manajemen
Meskipun Carrick adalah pendatang baru, ia harus bersaing dengan Guardiola, yang mengincar gelar Manajer Terbaik Musim Ini untuk keenam kalinya guna mendekati rekor sepuluh gelar milik Sir Alex Ferguson. Sementara itu, Arteta dinominasikan setelah membawa Arsenal mendekati gelar Liga Premier pertama mereka sejak 2004. Daftar nominasi ini dilengkapi oleh debut sensasional Andrews di Brentford, upaya Iraola di kompetisi Eropa bersama Bournemouth, serta upaya impresif Le Bris untuk mempertahankan posisi di paruh atas klasemen bersama Sunderland.
Uji akhir keabsahan dokumen
Carrick harus mempertahankan momentum ini karena United akan menutup musim dengan laga kandang melawan Nottingham Forest pada Minggu, yang dilanjutkan dengan lawatan ke Brighton seminggu kemudian. Kemenangan-kemenangan baru-baru ini atas City, Arsenal, Liverpool, dan Chelsea telah menetapkan standar tinggi untuk ekspektasi musim depan di Old Trafford, dengan Carrick dilaporkan kini berada di jalur untuk menjadi manajer permanen United. Fokus tetap tertuju pada apakah kehebatan Carrick dalam jangka pendek dapat mengungguli pencapaian sepanjang musim para pesaingnya selama upacara penghargaan musim panas ini.