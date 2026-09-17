Mantan penyerang Aston Villa Gabby Agbonlahor meyakini Carrick sudah mulai berjuang untuk mempertahankan pekerjaannya, meski menandatangani kontrak permanen hingga 2028 pada awal tahun ini. Berbicara kepada talkSPORT, Agbonlahor menyebut jajaran petinggi United mungkin akan segera mengevaluasi opsi lain jika performa buruk terus berlanjut.

"Kalau ini terus berlanjut, kalau mereka kalah saat tandang ke markas Fulham akhir pekan ini... ini jeda internasional tiga pekan," kata Agbonlahor. "Kalau Anda Manchester United, apakah Anda mulai melihat siapa yang bisa kami dekati? Dengan siapa kami bisa bicara? Kalau ini terus berlanjut selama empat atau lima laga lagi, mungkin mereka akan melakukan perubahan. Tapi untuk saat ini dia jelas masih mempertahankan pekerjaannya."

Agbonlahor juga berbicara blak-blakan saat menilai lini belakang United yang diisi Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven, dan Noussair Mazraoui, sembari mempertanyakan hasrat skuad tersebut. "Secara defensif sangat buruk, sangat terbuka. Itu salah satu penampilan bertahan terburuk yang pernah saya lihat dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya. "Mereka terlihat seperti menyerah. Sama sekali tidak ada hasrat. [Joshua] Zirkzee, seperti frustrasi karena dia belum mendapatkan kepindahannya dari Manchester United, terlihat tidak peduli. Saya melihat mereka dan berpikir: Di mana hati kalian? Di mana hasrat kalian?"

Ia menambahkan: "Manchester United terlalu mudah dibobol, dan saya tidak tahu gaya bermain mereka seperti apa."



