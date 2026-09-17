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Michael Carrick di ujung tanduk? Bos Manchester United diperingatkan bisa DIPECAT pada Oktober saat tekanan meningkat di Old Trafford setelah tersingkir dari Carabao Cup
Manchester United mengalami kejatuhan bersejarah di Old Trafford
Awal musim Manchester United yang mengkhawatirkan mencapai titik nadir baru pada Rabu malam. Manchester United tersingkir dari putaran ketiga Carabao Cup setelah menyia-nyiakan keunggulan nyaman dua gol. Gol-gol awal dari Shea Lacey dan Mason Mount membuat tuan rumah sepenuhnya memegang kendali, tetapi keruntuhan dramatis membuat Brighton bangkit dan mengamankan kemenangan 3-2. Kekalahan itu menjadi pertama kalinya dalam 50 tahun United membuang keunggulan dua gol hingga kalah di kandang.
Hasil ini semakin memperberat tekanan di Old Trafford. United hanya meraih satu kemenangan dari empat laga pembuka Premier League, dengan dua kekalahan di antaranya. Saat peluit akhir berbunyi melawan Brighton, para suporter yang murka di Stretford End meluapkan kemarahan mereka dengan mencemooh tim saat keluar lapangan dan mengarahkan nyanyian bernada kasar kepada bangku cadangan serta skuad.
- Getty Images Sport
Agbonlahor memperingatkan Carrick bisa dipecat pada Oktober
Mantan penyerang Aston Villa Gabby Agbonlahor meyakini Carrick sudah mulai berjuang untuk mempertahankan pekerjaannya, meski menandatangani kontrak permanen hingga 2028 pada awal tahun ini. Berbicara kepada talkSPORT, Agbonlahor menyebut jajaran petinggi United mungkin akan segera mengevaluasi opsi lain jika performa buruk terus berlanjut.
"Kalau ini terus berlanjut, kalau mereka kalah saat tandang ke markas Fulham akhir pekan ini... ini jeda internasional tiga pekan," kata Agbonlahor. "Kalau Anda Manchester United, apakah Anda mulai melihat siapa yang bisa kami dekati? Dengan siapa kami bisa bicara? Kalau ini terus berlanjut selama empat atau lima laga lagi, mungkin mereka akan melakukan perubahan. Tapi untuk saat ini dia jelas masih mempertahankan pekerjaannya."
Agbonlahor juga berbicara blak-blakan saat menilai lini belakang United yang diisi Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven, dan Noussair Mazraoui, sembari mempertanyakan hasrat skuad tersebut. "Secara defensif sangat buruk, sangat terbuka. Itu salah satu penampilan bertahan terburuk yang pernah saya lihat dalam beberapa tahun terakhir," ujarnya. "Mereka terlihat seperti menyerah. Sama sekali tidak ada hasrat. [Joshua] Zirkzee, seperti frustrasi karena dia belum mendapatkan kepindahannya dari Manchester United, terlihat tidak peduli. Saya melihat mereka dan berpikir: Di mana hati kalian? Di mana hasrat kalian?"
Ia menambahkan: "Manchester United terlalu mudah dibobol, dan saya tidak tahu gaya bermain mereka seperti apa."
Carrick yang menantang mengabaikan tekanan yang kian besar terkait pekerjaannya
Meski kritik kian meningkat dan catatan tiga kekalahan dalam enam pertandingan di semua kompetisi, Carrick tetap tidak terganggu oleh sorotan dari luar. Manajer berusia 45 tahun itu menunjukkan perlawanan saat ditanya apakah ia khawatir dengan posisinya setelah tersingkir dari ajang piala pada pertengahan pekan.
"Saya tidak merasa berada di bawah tekanan," tegas Carrick. "Apa pun itu, hal tersebut sama sekali tidak mengganggu saya. Secara umum, itu sama sekali tidak mengganggu saya. Saya paham apa yang terjadi di luar sana dan bagaimana dunia bekerja, tetapi itu tidak mengganggu saya."
Masa bulan madu Carrick sebagai manajer jelas telah berakhir. Ia dipuji musim lalu setelah membawa United kembali ke Liga Champions dengan 12 kemenangan dari 17 pertandingan, tetapi kini ia menghadapi pertanyaan serius terkait rapuhnya pertahanan timnya dan minimnya kepemimpinan di lapangan. Meski sang pelatih kepala tetap terlihat tenang, minimnya usaha yang terlihat saat melawan Brighton menyoroti persoalan mendasar yang harus segera ia selesaikan.
- Getty Images Sport
Laga krusial Fulham jelang jeda internasional
Manchester United kini mengalihkan perhatian ke laga Premier League hari Minggu melawan Fulham di Craven Cottage. Pertandingan ini memiliki bobot yang sangat besar bagi masa jabatan Carrick, dengan jeda internasional selama tiga pekan langsung menyusul lawatan ke London barat tersebut. Kegagalan meraih hasil positif bisa memaksa dewan klub mempertimbangkan pergantian manajer sebelum musim mereka melenceng.
Carrick harus segera membenahi kesalahan teknis dan menanamkan disiplin bertahan di lapangan latihan. Dengan sorotan yang mencapai titik didih, sang manajer membutuhkan skuadnya untuk menunjukkan ketangguhan mental yang diperlukan guna menghadapi sorotan tanpa henti di Manchester United.
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