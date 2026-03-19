Michael Carrick dan Wayne Rooney menyaksikan tim Man Utd U-18 melaju ke semifinal Piala FA U-18, sementara bintang muda baru itu tampil lebih cemerlang daripada JJ Gabriel
Legenda-legenda Red Devils kembali ke Old Trafford
"Teater Impian" benar-benar sesuai dengan namanya saat beberapa legenda Man Utd kembali untuk mendukung generasi penerus. Rooney dan manajer sementara Carrick memimpin daftar tamu yang dipenuhi bintang, termasuk John O’Shea dan Darron Gibson, yang berkumpul untuk menyaksikan para Red Devils muda menjalani pertandingan perempat final yang menegangkan.
Rooney didampingi istrinya, Coleen, untuk mendukung putra mereka, Kai, yang masuk dalam daftar pemain cadangan pada malam itu. Komitmen terhadap akademi semakin ditonjolkan dengan kehadiran kiper tim utama Tom Heaton dan direktur sepak bola Jason Wilcox, seiring klub terus memprioritaskan sistem pembinaan mudanya yang terkenal.
Ajayi mencuri perhatian
Meskipun sorotan menjelang pertandingan sangat terfokus pada JJ Gabriel yang produktif, justru Noah Ajayi-lah yang menjadi penentu kemenangan. Pemain sayap berusia 17 tahun itu memecah kebuntuan dengan tendangan jarak jauh yang menakjubkan, mencetak gol keempatnya dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi dan membuktikan bahwa ia adalah pemain yang patut diperhitungkan.
Penampilan Ajayi tidak hanya ditandai oleh kemampuannya mencetak gol; kerja kerasnya di lini pertahanan menjadi pelepas tekanan yang vital saat Gabriel terhalang oleh lini tengah Sunderland yang disiplin. Pergeseran taktis ini memberi Ajayi kebebasan untuk menggerakkan serangan United, menunjukkan kedalaman bakat yang dimiliki pelatih Darren Fletcher.
Chido Obi kembali mencetak gol yang sangat penting
Pertandingan malam itu juga menandai kembalinya Chido Obi yang sukses setelah absen akibat cedera gegar otak. Penyerang tersebut tak menunjukkan tanda-tanda kehilangan sentuhan, dan justru memperlihatkan naluri predator kelas atas untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah Sunderland sempat mengancam dengan gol-gol dari Tom Proctor dan Felix Scott. Perkembangan fisik Obi serta pergerakan yang semakin baik terlihat jelas, terutama saat ia berkolaborasi dengan Gabriel untuk membuka peluang bagi gol penentu kemenangan yang dicetak oleh Nathaniel Junior Brown.
Menatap babak semifinal
Manchester United akan menghadapi Crystal Palace dalam laga semifinal yang sangat dinanti, yang dijadwalkan pada 11 April. Kedua tim kini semakin sering berhadapan, karena mereka juga dijadwalkan bertemu di final Piala Liga Premier bulan depan, dalam musim yang tampaknya akan menjadi musim penentu bagi kelompok usia ini.
