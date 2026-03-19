Michael Carrick dan Wayne Rooney menyaksikan tim Man Utd U-18 melaju ke semifinal Piala FA U-18, sementara bintang muda baru itu tampil lebih cemerlang daripada JJ Gabriel

"Teater Impian" benar-benar sesuai dengan namanya saat beberapa legenda Man Utd kembali untuk mendukung generasi penerus. Rooney dan manajer sementara Carrick memimpin daftar tamu yang dipenuhi bintang, termasuk John O’Shea dan Darron Gibson, yang berkumpul untuk menyaksikan para Red Devils muda menjalani pertandingan perempat final yang menegangkan.

Rooney didampingi istrinya, Coleen, untuk mendukung putra mereka, Kai, yang masuk dalam daftar pemain cadangan pada malam itu. Komitmen terhadap akademi semakin ditonjolkan dengan kehadiran kiper tim utama Tom Heaton dan direktur sepak bola Jason Wilcox, seiring klub terus memprioritaskan sistem pembinaan mudanya yang terkenal.