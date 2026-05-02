Michael Carrick Man Utd
Richard Martin

Michael Carrick bisa mengamankan posisi manajer Manchester United dengan mengalahkan Liverpool - namun, sang idola suporter masih harus banyak belajar jika ingin meraih kesuksesan jangka panjang di Old Trafford

Manchester United belum pernah mengalahkan semua lawan dari 'Enam Besar' dalam satu musim selama tiga tahun terakhir, namun pelatih sementara Michael Carrick bisa melengkapi prestasi tersebut dengan kemenangan atas Liverpool pada hari Minggu. Jika timnya mampu mencatatkan prestasi tersebut dan mengamankan posisi ketiga di Liga Premier, maka tak ada yang bisa mengatakan bahwa ia tidak layak memimpin tim musim depan.

Carrick memimpin kemenangan telak atas Manchester City pada debutnya di bangku cadangan Old Trafford, sebelum timnya menjadi tim pertama di Eropa musim ini yang berhasil menang tandang di kandang Arsenal. Kemenangan atas Tottenham, yang masih dikategorikan sebagai tim 'Big Six' meski tengah berjuang menghindari degradasi, membuat mereka meraih empat kemenangan beruntun, meskipun antusiasme atas awal musimnya meredup akibat hasil imbang di kandang West Ham dan Bournemouth serta kekalahan mengecewakan dari Newcastle dan Leeds.

Proyek Carrick kembali ke jalurnya dengan kemenangan pertama di kandang Chelsea dalam enam tahun, dan kemenangan Senin atas Brentford membawa United ke ambang mengamankan finis lima besar dan kembalinya ke Liga Champions. Liverpool, seperti Chelsea, mungkin mengalami musim yang buruk—menderita 10 kekalahan—tetapi mereka tetap sebagai juara bertahan dan rival terbesar United, sehingga pertandingan Minggu ini tetap memiliki arti besar bagi Carrick.

Pelatih sementara ini kemungkinan besar akan mendapatkan kontrak baru terlepas dari apa yang terjadi saat melawan tim asuhan Arne Slot, tetapi dapat dikatakan bahwa kemenangan akan memastikan kesepakatan barunya.

    Mendapatkan poin lebih banyak daripada pelatih Liga Primer mana pun

    Hasilnya sudah cukup jelas. United telah meraih delapan kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dari 12 pertandingan di bawah asuhan Carrick. 26 poin yang mereka kumpulkan sejak pertandingan pertamanya sebagai pelatih akan menempatkan mereka di puncak klasemen Liga Premier seandainya musim dimulai saat ia mengambil alih tim pada pertengahan Januari.

    Sebagai perbandingan, Ruben Amorim telah mengumpulkan 31 poin dari 20 pertandingan liga saat ia dipecat. United telah mencetak 24 gol dan kebobolan 14 gol, dengan selisih gol 10. Amorim, sekali lagi, telah mencetak 34 gol dan kebobolan 30 gol, dengan selisih gol empat. Perlu juga diingat bahwa United menyelesaikan musim sebelumnya di bawah asuhan pelatih asal Portugal itu di peringkat ke-15 klasemen, dengan selisih gol minus 10.

    Para pemain tampaknya memiliki pemahaman yang baik dengan Carrick, dengan catatan jelas bahwa mereka mungkin tidak akan jujur jika tidak demikian. Namun, tampaknya ada perbaikan yang jelas dibandingkan pendahulunya asal Portugal dalam hal hubungan pelatih dengan skuad.

    "Dia tahu cara berbicara kepada kami," kata Bryan Mbeumo bulan lalu. Amad Diallo menambahkan: "Dia telah melakukan banyak hal untuk tim, dia memiliki banyak pengalaman dan dia mengenal klub serta memiliki DNA-nya juga. Kami pikir dia adalah orang yang tepat dan kami sangat senang dengan apa yang dia lakukan saat ini."

    Dia ingin lebih

    Satu hal yang menyegarkan dari Carrick — yang kontras dengan pernyataan Amorim yang menyebut timnya sebagai tim terburuk dalam sejarah klub — adalah bahwa ia sama sekali belum puas dengan kemajuan yang telah dicapainya. Ia bisa saja dengan mudah menyoroti peningkatan-peningkatan di atas, tetapi setelah hampir memastikan tiket ke Liga Champions dengan mengalahkan Brentford, ia menegaskan bahwa hal itu bukanlah prestasi yang sesungguhnya di matanya, mengingat saat masih menjadi pemain, United selalu berjuang untuk memenangkan Liga Premier dan Liga Champions setiap tahun.

    "Liga Champions memang penting, tapi itu bukan sesuatu yang harus kita rayakan berlebihan," katanya. "Kami ingin bersaing di papan atas liga dan mengumpulkan lebih banyak poin. Menurut saya, musim depan kita harus berada di level di mana, jika perekrutan berjalan lancar dan segala sesuatunya positif dari sekarang hingga akhir musim ini, tidak ada batasan seberapa jauh kita bisa mencapai."

    "Kami berada dalam posisi yang kuat saat ini. Saat Februari, Maret tiba, kami tidak ingin tertinggal seperti yang terjadi tahun ini. Kami harus tetap dalam perbincangan untuk merebut trofi-trofi besar."


    Hasil bagus, penampilan yang kurang rapi

    Namun, meski memiliki catatan yang tak tercela selama empat bulan terakhir dan berhasil membawa United kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam tiga tahun, masih ada keraguan yang tersembunyi di kalangan banyak penggemar United mengenai kemampuan Carrick untuk melangkah ke tahap berikutnya.

    Dan jika ia benar-benar mendapat lampu hijau dari Sir Jim Ratcliffe untuk melanjutkan apa yang telah ia mulai, Carrick masih memiliki jalan panjang untuk memastikan ia tidak mengalami nasib yang sama seperti Ole Gunnar Solskjaer.

    Meskipun hasilnya bagus, penampilannya tidak selalu demikian. Seorang yang skeptis bisa berargumen bahwa penampilan terbaik yang sesungguhnya hanya terjadi pada dua pertandingan pertama melawan City dan Arsenal, dengan kemenangan atas Arsenal dibantu oleh dua gol jarak jauh yang luar biasa dari Patrick Dorgu dan Matheus Cunha.

    Kemenangan atas Tottenham diuntungkan oleh kartu merah yang diterima Cristian Romero, begitu pula dengan kemenangan comeback atas Crystal Palace ketika Maxence Lacroix melakukan pelanggaran yang berujung penalti dan diusir dari lapangan setelah keputusan VAR yang kontroversial.

    Lammens berhasil membebaskan mereka dari penjara

    Kiper Senne Lammens dinobatkan sebagai Pemain Terbaik dalam kemenangan atas Everton, dan meskipun Casemiro meraih penghargaan tersebut saat melawan Brentford, kiper asal Belgia itu menunjukkan performa yang sangat meyakinkan.

    Melawan Leeds, tim baru bisa bangkit di babak kedua saat mereka hanya bermain dengan 10 orang, sementara melawan Newcastle, mereka gagal memanfaatkan pengusiran seorang pemain Magpies, sehingga kalah dengan cara yang mengingatkan pada kekalahan kandang melawan Everton di bawah asuhan Amorim.

    Carrick juga dituduh terlalu lambat bereaksi terhadap perubahan situasi dengan pergantian pemain, terutama saat melawan West Ham. Ia memang mengambil pendekatan proaktif saat melawan Brentford dengan memasukkan Noussair Mazraoui menggantikan Amad pada babak pertama, meskipun itu bukan jenis pergantian—yang dirancang untuk mengunci permainan—yang biasanya disukai oleh para penggemar United.

    Pelatih sementara ini diuntungkan oleh jadwal pertandingan yang sangat ringan dan cukup banyak penggemar yang merasa bahwa ia belum memberikan identitas yang tepat kepada tim meskipun memiliki waktu tambahan di lapangan latihan.

    Kekurangan calon berkualitas tinggi

    Namun, minimnya kandidat papan atas—dengan Luis Enrique dan Thomas Tuchel yang tidak tersedia—telah membuat banyak pihak juga menerima bahwa Carrick mungkin merupakan pilihan yang paling masuk akal untuk posisi tersebut saat ini. Satu-satunya nama lain yang disebut-sebut secara serius adalah Julian Nagelsmann, yang terikat kontrak dengan Jerman hingga 2028, dan Andoni Iraola.

    Pelatih asal Basque ini merupakan opsi yang menarik karena ia akan segera menjadi agen bebas dan The Telegraph melaporkan minggu ini bahwa ia baru-baru ini muncul sebagai pesaing terakhir bagi Carrick. Iraola telah melakukan keajaiban bersama Bournemouth meskipun harus melepas pemain-pemain terbaiknya setiap musim dan menerapkan gaya sepak bola yang menghibur dalam prosesnya.

    Risiko dengan Iraola adalah ia bisa tertekan oleh sorotan media yang tak henti-hentinya di Old Trafford, dan ruang ganti yang dipenuhi ego besar mungkin tidak akan menerima ide-ide taktisnya sebaik yang dilakukan Bournemouth dan klub sebelumnya, Rayo Vallecano. Dan jika ia gagal di United seperti yang dialami Amorim, para pengambil keputusan akan dikritik habis-habisan karena tidak melanjutkan kerja sama dengan Carrick.


    Yang dibutuhkan klub saat ini

    Jamie Carragher merangkum situasi ini dengan tepat. "Tak ada rival di Liga Premier atau Liga Champions yang akan gentar jika Michael Carrick memimpin Manchester United musim depan," tulisnya dalam kolom terbarunya diThe Telegraph. "Namun, saat dewan direksi United mempertimbangkan opsi-opsinya, Carrick adalah pilihan ideal untuk mengambil alih kendali penuh musim panas ini karena itulah yang dibutuhkan klub saat ini."

    Keuntungan yang dimiliki United dengan Carrick adalah bahwa ia cukup rendah hati untuk memahami bahwa ia belum menjadi pelatih elit dan kemungkinan besar akan menerima kontrak dua tahun tanpa mengajukan tuntutan gaji yang berlebihan. Dalam hal itu, ia sangat cocok dengan visi Ratcliffe yang mengutamakan penghematan biaya untuk klub. Fakta bahwa Carrick disukai oleh para penggemar dan pernah menjadi pemain kunci dalam salah satu tim terbaik klub sepanjang masa juga tidak merugikan, karena seperti Solskjaer sebelum dia, dia berperan sebagai pemanis bagi rezim yang banyak penggemar benci.

    Manajemen Carrick yang stabil telah berhasil mengalihkan perhatian dari Ratcliffe - setidaknya sampai wawancara kontroversialnya berikutnya. Jadi, meskipun Carrick tidak menawarkan perjalanan yang mendebarkan setiap menitnya, setidaknya ia telah mengembalikan klub ke jalur yang benar dan terlalu berisiko untuk mengambil jalan yang berbeda.

