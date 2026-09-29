Laga persahabatan yang dijadwalkan itu menyoroti krisis yang lebih luas di jaringan multi-klub Ratcliffe, dengan hampir semua tim yang didukung INEOS kesulitan menemukan performa terbaik. Selain United dan Lausanne, klub Prancis Nice terpuruk di peringkat ke-14 Ligue 1, hanya sedikit di atas zona degradasi. Sementara itu, tim wanita United, yang ditangani Eva Olid, turun ke posisi kesembilan di Women's Super League setelah start yang lambat.

Bagi pasukan Carrick, kampanye musim ini menyamai start terburuk mereka sepanjang sejarah di musim Premier League, mencerminkan kesulitan pada awal musim di bawah Ruben Amorim pada musim lalu dan Sir Alex Ferguson pada 1992-93. Manchester United baru meraih satu kemenangan liga sejauh ini dan berada di peringkat ke-12 klasemen.

Masalah United di kompetisi domestik makin parah setelah tersingkir secara buruk dari League Cup melawan Brighton, ketika mereka menyia-nyiakan keunggulan dua gol di Old Trafford. Mereka juga menelan kekalahan mengejutkan dari Hull City dan kalah mengecewakan dalam derby Manchester, saat mereka gagal mengatasi tim Manchester City yang bermain dengan 10 orang setelah gol kontroversial.



