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Michael Carrick atur laga uji coba rahasia untuk Manchester United yang sedang terpuruk melawan klub sesama milik INEOS dalam upaya menyelamatkan musim yang tersendat
Manchester United mengatur laga uji coba tertutup
Manchester United akan menghadapi Lausanne-Sport dalam laga uji coba tertutup pada jeda internasional saat ini, menurut Telegraph. Laga ini memberi manajer Carrick kesempatan untuk menguji strategi baru jauh dari sorotan publik saat skuadnya berupaya bangkit dari awal yang buruk pada musim 2026-27. Detail pasti mengenai tanggal dan lokasi pertandingan tersebut masih dirahasiakan.
Lausanne, klub lain yang juga berada di bawah payung INEOS milik Ratcliffe, menjalani musim yang sama sulitnya. Klub Swiss itu saat ini terpuruk di dasar klasemen liga domestik mereka setelah menelan lima kekalahan dalam sembilan pertandingan pembuka.
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Jaringan INEOS kesulitan meraih hasil
Laga persahabatan yang dijadwalkan itu menyoroti krisis yang lebih luas di jaringan multi-klub Ratcliffe, dengan hampir semua tim yang didukung INEOS kesulitan menemukan performa terbaik. Selain United dan Lausanne, klub Prancis Nice terpuruk di peringkat ke-14 Ligue 1, hanya sedikit di atas zona degradasi. Sementara itu, tim wanita United, yang ditangani Eva Olid, turun ke posisi kesembilan di Women's Super League setelah start yang lambat.
Bagi pasukan Carrick, kampanye musim ini menyamai start terburuk mereka sepanjang sejarah di musim Premier League, mencerminkan kesulitan pada awal musim di bawah Ruben Amorim pada musim lalu dan Sir Alex Ferguson pada 1992-93. Manchester United baru meraih satu kemenangan liga sejauh ini dan berada di peringkat ke-12 klasemen.
Masalah United di kompetisi domestik makin parah setelah tersingkir secara buruk dari League Cup melawan Brighton, ketika mereka menyia-nyiakan keunggulan dua gol di Old Trafford. Mereka juga menelan kekalahan mengejutkan dari Hull City dan kalah mengecewakan dalam derby Manchester, saat mereka gagal mengatasi tim Manchester City yang bermain dengan 10 orang setelah gol kontroversial.
Carrick menepis kekhawatiran soal kebugaran
Keputusan untuk menambah menit latihan itu diambil setelah hasil imbang United baru-baru ini di markas Fulham, hasil yang membuat mereka tertahan di paruh bawah klasemen. Setelah kebuntuan di Craven Cottage, pencetak gol Matheus Cunha menyebut Fulham menunjukkan energi yang lebih besar setelah jeda babak pertama.
Namun, Carrick dengan tegas menolak anggapan bahwa skuadnya mengalami kekurangan kebugaran. Bos United itu menegaskan dirinya puas dengan performa fisik timnya pada fase akhir pertandingan.
"Menurut saya tidak terlihat seperti itu," kata Carrick kepada wartawan saat ditanya soal penilaian Cunha. "Saya cukup puas dengan cara kami mengakhiri pertandingan. Saya pikir kami menutup pertandingan dengan sangat kuat, sebenarnya, dan kami terus menekan. Jadi saya rasa itu bukan masalah, tidak."
- Getty
Jadwal Oktober yang berat menanti
Carrick harus segera menemukan solusi, dengan tekanan yang terus meningkat untuk meraih hasil secepat mungkin saat sepak bola domestik kembali bergulir. Manchester United akan menjamu sesama tim papan bawah Premier League, Tottenham, di Old Trafford pada 10 Oktober untuk membuka rangkaian laga yang berat dan berpotensi menentukan musim mereka.
Manchester United menghadapi jadwal Oktober yang sangat berat di berbagai kompetisi. Setelah duel kontra Tottenham, United harus melewati laga-laga krusial melawan Atletico Madrid, Leeds United, Como, Bournemouth, dan Chelsea sebelum akhir bulan.
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