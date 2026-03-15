Michael Carrick angkat bicara soal masa depan Casemiro setelah para penggemar Man Utd mendesak agar bintang asal Brasil itu tetap bertahan
Para penggemar mendesak agar Casemiro tetap bertahan
Suasana di Old Trafford saat United menang 3-1 atas Villa didominasi oleh pesan yang jelas dari tribun penonton. Sepanjang pertandingan, tribun Stretford End terdengar meneriakkan "satu tahun lagi, satu tahun lagi Casemiro," saat pemain asal Brasil itu menampilkan performa luar biasa untuk membantu mengamankan tiga poin penting dalam perebutan tiket ke Liga Champions. Ia membuka skor dengan sundulan yang tepat sasaran dan berperan penting dalam proses terciptanya gol-gol yang dicetak oleh Matheus Cunha dan Benjamin Sesko. Meskipun klub dan sang pemain sebelumnya telah sepakat untuk berpisah saat kontraknya berakhir pada akhir musim ini, performa luar biasa yang ia tunjukkan belakangan ini tampaknya membuat para penggemar berharap ia dapat memperpanjang masa tinggalnya di klub.
Carrick menanggapi spekulasi soal perubahan haluan
Setelah pertandingan, Carrick ditanya apakah United mungkin akan membatalkan keputusan mereka terkait pemain berusia 34 tahun itu, yang telah menjadi starter dalam sembilan pertandingan di bawah kepemimpinannya. Manajer tersebut tetap bersikap realistis sambil memahami tuntutan emosional para penggemar: "Saya rasa dalam beberapa hal sulit untuk mengatakan, saya pikir ini soal kapan sesuatu diputuskan dan dalam beberapa hal, fakta bahwa keputusan itu sudah diambil justru membuat segalanya sedikit lebih mudah dan semua orang benar-benar memahami situasinya," katanya. "Saya pikir dampak yang dia berikan luar biasa, terutama sejak saya di sini dan bekerja dengannya, serta pengaruhnya dalam tim, momen-momen penting, dan gol-golnya. Itu momen yang indah di akhir pertandingan bersama para pendukung dan adanya koneksi serta rasa hormat itu. Itu momen yang indah. Saya pikir Anda akan menikmati momen itu."
Tantangan menggantikan seorang juara
Meskipun kepergiannya menghemat £18 juta dari anggaran gaji United, menggantikan gelandang yang sedang dalam performa terbaiknya—yang telah mencetak tujuh gol liga musim ini—bukanlah hal yang mudah. Namun, Carrick menegaskan bahwa klub harus melihat ke depan: "Saya rasa ini sama sekali bukan bentuk penghinaan terhadap Case; dia luar biasa, dia adalah pemain kunci bagi kami, berperan penting di ruang ganti, dan seseorang yang telah saya ajak bicara serta memiliki hubungan yang sangat baik dengannya," jelasnya. "Tapi saya pikir sebagai klub dan sebagai tim, pemain datang dan pergi; ada yang lebih menonjol, ada yang lebih penting daripada yang lain pada waktu-waktu tertentu."
Tantangan yang sulit bagi United
Carrick menekankan bahwa upaya untuk menggantikan pemain Brasil tersebut tidak harus melalui proses perekrutan yang serupa, yang mengisyaratkan kemungkinan adanya perubahan arah taktis di masa mendatang. "Saya tidak berpikir ini benar-benar soal menggantikan mereka dengan pemain yang serupa; menurut saya, kita bisa mengambil arah yang berbeda. Anda memahami keseimbangan apa yang dibutuhkan skuad, baik di lapangan, kepemimpinan di luar lapangan, maupun posisi, ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan," pungkasnya. "Case telah melakukan hal-hal yang sangat, sangat baik dan tentu saja sejak saya berada di sini, bekerja sama dengannya merupakan suatu kesenangan yang luar biasa."
