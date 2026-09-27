Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
US Citta di Palermo v Parma FC - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Miccoli, Laga Terakhir di Palermo: siapa saja yang hadir, emosi atas gol putranya Diego dari assist ayahnya, Fabrizio

F. Miccoli
Palermo

Pesta besar dan suasana haru di Stadion Barbera untuk laga perpisahan Miccoli dari sepak bola: banyak mantan bintang Palermo hadir, dan bukan hanya mereka

Di stadion Renzo Barbera, Palermo, pada Sabtu malam digelar acara "The Last Match - Miccoli Legends Game", laga perpisahan Fabrizio Miccoli dari sepak bola: banyak mantan pesepak bola Serie A yang ambil bagian di dalamnya. Tim Fabrizio Miccoli menghadapi Tim Nasional Artisti TV Italia.





  • Hadir, di antaranya, Amauri, Ilicic, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Simplicio, Cassani, Bovo, Carrozzieri, dan Goian. Turun ke lapangan juga Bojinov, Nuno Gomes, Nainggolan, Diego Miccoli (putra Fabrizio), dan Diego Armando Maradona jr. Yang melatih tim Miccoli adalah Davide Ballardini.


    Turun ke lapangan juga Filippo Inzaghi, pelatih Palermo saat ini.


    Di antara momen paling emosional malam itu, gol Diego Miccoli berkat assist sang ayah, Fabrizio.




    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie B
Empoli crest
Empoli
EMP
Palermo crest
Palermo
PAL