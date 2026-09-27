Di stadion Renzo Barbera, Palermo, pada Sabtu malam digelar acara "The Last Match - Miccoli Legends Game", laga perpisahan Fabrizio Miccoli dari sepak bola: banyak mantan pesepak bola Serie A yang ambil bagian di dalamnya. Tim Fabrizio Miccoli menghadapi Tim Nasional Artisti TV Italia.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Miccoli, Laga Terakhir di Palermo: siapa saja yang hadir, emosi atas gol putranya Diego dari assist ayahnya, Fabrizio
Hadir, di antaranya, Amauri, Ilicic, Balzaretti, Migliaccio, Liverani, Simplicio, Cassani, Bovo, Carrozzieri, dan Goian. Turun ke lapangan juga Bojinov, Nuno Gomes, Nainggolan, Diego Miccoli (putra Fabrizio), dan Diego Armando Maradona jr. Yang melatih tim Miccoli adalah Davide Ballardini.
Turun ke lapangan juga Filippo Inzaghi, pelatih Palermo saat ini.
Di antara momen paling emosional malam itu, gol Diego Miccoli berkat assist sang ayah, Fabrizio.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami