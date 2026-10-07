Arsenal saat ini memiliki skuad yang sangat kompetitif, sehingga menyulitkan talenta-talenta yang sedang berkembang untuk mengamankan tempat starter secara reguler. Lewis-Skelly menghadapi persaingan ketat dari bintang-bintang mapan seperti Declan Rice dan Martin Odegaard.

Namun, Richards tetap yakin dengan potensi luar biasa sang pemain muda. "Saya ingat penampilannya melawan Real Madrid beberapa musim lalu [di perempat final Liga Champions] dan saya belum pernah melihat sesuatu yang benar-benar seperti itu dari seseorang yang semuda itu," kata Richards, seraya menyoroti bagaimana talenta tersebut terus-menerus mengesankan saat menghadapi lawan elite di panggung terbesar.