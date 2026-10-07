AFP
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Micah Richards terkesima oleh Myles Lewis-Skelly yang luar biasa setelah penampilan impresifnya untuk timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel
Richards memuji bintang Arsenal yang luar biasa
Berbicara di podcast The Rest is Football, Richards mengungkapkan kekagumannya yang luar biasa kepada Lewis-Skelly setelah Inggris mengalahkan Republik Ceko 3-0 di Wembley. Pemain berusia 20 tahun itu tampil selama jeda internasional, menunjukkan potensi besarnya di panggung internasional, dengan Richards secara khusus memberikan pujian kepadanya. "Myles Lewis-Skelly adalah salah satu pemain favorit saya," kata Richards. "Secara teknik dia sangat bagus, dia kuat dan cepat, dia punya kecerdasan bermain sepakbola dan dia juga masih sangat muda."
- AFP
Persaingan ketat di skuad Arsenal
Arsenal saat ini memiliki skuad yang sangat kompetitif, sehingga menyulitkan talenta-talenta yang sedang berkembang untuk mengamankan tempat starter secara reguler. Lewis-Skelly menghadapi persaingan ketat dari bintang-bintang mapan seperti Declan Rice dan Martin Odegaard.
Namun, Richards tetap yakin dengan potensi luar biasa sang pemain muda. "Saya ingat penampilannya melawan Real Madrid beberapa musim lalu [di perempat final Liga Champions] dan saya belum pernah melihat sesuatu yang benar-benar seperti itu dari seseorang yang semuda itu," kata Richards, seraya menyoroti bagaimana talenta tersebut terus-menerus mengesankan saat menghadapi lawan elite di panggung terbesar.
Terlalu bagus untuk hanya duduk di bangku cadangan
Meski persaingan untuk mendapatkan menit bermain sangat ketat, Richards sangat yakin bahwa Lewis-Skelly seharusnya bermain secara reguler. Arsenal telah berinvestasi besar di lini tengah dan pertahanan mereka, tetapi mantan bek itu menilai bintang jebolan akademi tersebut tidak bisa diabaikan.
"Jelas Riccardo Calafiori telah bermain sebagai bek kiri untuk Arsenal dan mereka telah mendatangkan Bruno Guimaraes ke lini tengah, selain Declan Rice dan Martin Odegaard. Tetapi Lewis-Skelly terlalu bagus untuk berada di bangku cadangan. Dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang pernah saya lihat di usianya dan itu bukan berlebihan. Dia luar biasa, benar-benar menyenangkan untuk ditonton."
- (C)Getty Images
Apa langkah selanjutnya untuk Lewis-Skelly?
Setelah jeda internasional yang sukses bersama Inggris, Lewis-Skelly akan kembali ke London utara dengan target menembus susunan pemain inti Mikel Arteta. Arsenal akan menghadapi jadwal pertandingan yang padat dalam beberapa pekan ke depan, yang seharusnya memberi talenta muda itu peluang krusial untuk membuktikan kualitasnya yang tak terbantahkan di lapangan.
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