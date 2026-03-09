Micah Richards memperingatkan Arsenal, "Kalian belum memenangkan apa pun," tetapi ia yakin The Gunners adalah favorit utama di Liga Champions

Meskipun beberapa pihak mengkritik pendekatan pragmatis Arsenal, termasuk mantan manajer Newcastle Alan Pardew yang menyebut penampilan mereka belakangan ini "tidak ada yang indah", Richards yakin panggung Eropa justru akan lebih cocok untuk Arteta. Ia berargumen bahwa formasi taktis klub-klub besar Eropa akan lebih menguntungkan Arsenal daripada taktik "low block" yang sering digunakan oleh tim-tim Premier League yang putus asa untuk mencuri satu poin.

Richards menjelaskan alasannya menobatkan mereka sebagai favorit, mengatakan: "Mereka berada di puncak Premier League dan saya pikir Arsenal adalah favorit untuk Liga Champions karena saya pikir itu akan lebih cocok untuk mereka daripada pertandingan domestik. Di Liga Champions, pertandingan mungkin akan sedikit lebih terbuka, sedangkan di Premier League semua tim akan menggunakan taktik 'low block' melawan mereka."