Getty Images
Diterjemahkan oleh
Micah Richards memperingatkan Arsenal, "Kalian belum memenangkan apa pun," tetapi ia yakin The Gunners adalah favorit utama di Liga Champions
Harapan melambung tinggi di Emirates
The Gunners telah tampil gemilang sepanjang musim ini, mengukuhkan diri sebagai kekuatan yang tak kenal lelah baik di kancah domestik maupun Eropa, didorong oleh momentum yang kuat berkat pertahanan yang kokoh dan keahlian mematikan dalam situasi bola mati. Langkah dominan menuju trofi ini tak terhindarkan memicu euforia luas di kalangan pendukung Emirates, dengan banyak suporter sudah memimpikan quadruple bersejarah. Namun, seiring mendekatnya fase krusial musim dan meningkatnya ekspektasi, mantan bintang Manchester City, Micah Richards, turut memberikan penilaian yang realistis tentang perkembangan mereka.
- Getty Images Sport
Richards mengeluarkan peringatan untuk wilayah utara London.
Dalam podcast The Rest is Football, Richards berusaha menyeimbangkan pujiannya dengan pengingat tentang tekanan yang akan datang, dengan mengatakan: "Yang ingin saya sampaikan – dan saya tidak ingin menjadi orang yang negatif – adalah mereka belum memenangkan apa pun hingga saat ini. Dari segi hasil, mereka cukup sempurna, tetapi dari segi gaya bermain, mereka sering mencetak gol dari tendangan bebas dan gol bunuh diri. Saya tidak berpikir salah jika orang-orang menyoroti hal itu, tapi saya juga tidak berpikir benar jika orang-orang menjadi negatif dan mengatakan Arsenal tidak bermain sepak bola yang baik. Tujuan di akhir musim adalah memenangkan liga, siapa peduli bagaimana cara Anda mencapainya?"
Liga Champions versus persaingan domestik
Meskipun beberapa pihak mengkritik pendekatan pragmatis Arsenal, termasuk mantan manajer Newcastle Alan Pardew yang menyebut penampilan mereka belakangan ini "tidak ada yang indah", Richards yakin panggung Eropa justru akan lebih cocok untuk Arteta. Ia berargumen bahwa formasi taktis klub-klub besar Eropa akan lebih menguntungkan Arsenal daripada taktik "low block" yang sering digunakan oleh tim-tim Premier League yang putus asa untuk mencuri satu poin.
Richards menjelaskan alasannya menobatkan mereka sebagai favorit, mengatakan: "Mereka berada di puncak Premier League dan saya pikir Arsenal adalah favorit untuk Liga Champions karena saya pikir itu akan lebih cocok untuk mereka daripada pertandingan domestik. Di Liga Champions, pertandingan mungkin akan sedikit lebih terbuka, sedangkan di Premier League semua tim akan menggunakan taktik 'low block' melawan mereka."
- Getty Images Sport
Perjalanan Arsenal menuju final
Undian memang cukup menguntungkan bagi tim London Utara, menghindari beberapa tim besar di grup mereka. Arsenal akan menghadapi Bayer Leverkusen di babak 16 besar, dan jika mereka lolos, mereka akan terhindar dari sisi undian yang berisi tim-tim elit Eropa seperti Real Madrid, Bayern Munich, dan juara bertahan Paris Saint-Germain, serta tiga rival Premier League yaitu Chelsea, Manchester City, dan Liverpool.
Dunia sepak bola akan segera melihat apakah prediksi Richards terbukti benar. The Gunners telah tampil sempurna dalam penampilan mereka, tetapi seperti yang diperingatkan oleh mantan kapten Man City, buku sejarah hanya mengingat para pemenang. Tim Arteta memiliki platform, undian, dan momentum; kini mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki keunggulan klinis untuk memastikan mereka tidak mengakhiri musim ini dengan tangan kosong.
Iklan