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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

'Mewujudkan mimpi' - River Plate rekrut Thiago Almada dari Atletico Madrid dalam kesepakatan €20 juta

Transfers
T. Almada
River Plate
Liga Profesional
Atletico Madrid
LaLiga

River Plate telah merampungkan transfer besar Thiago Almada dari Atletico Madrid dalam kesepakatan senilai sekitar €20 juta. Pemain internasional Argentina berusia 25 tahun itu menandatangani kontraknya pada Senin, mengikat masa depannya dengan raksasa Buenos Aires tersebut hingga Desember 2030 saat mereka mengirimkan pernyataan ambisi besar, baik di kompetisi domestik maupun di seluruh Amerika Selatan.

  • Kesepakatan besar mengunci kepulangan

    River secara resmi telah merampungkan perekrutan besar Almada dari Atletico dalam kesepakatan yang diperkirakan bernilai sekitar €20 juta (£17 juta/$23 juta). Gelandang serang berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi empat setengah tahun di Estadio Mas Monumental yang akan berlaku hingga 31 Desember 2030. Kepindahan ini menjadi salah satu investasi olahraga terbesar yang pernah dilakukan raksasa Argentina itu untuk memperkuat opsi serangan mereka.


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    Gelandang mengungkapkan rasa terima kasih yang sangat besar

    Kembalinya sang playmaker ke tanah kelahirannya menandai awal babak baru setelah 18 bulan berkiprah di sepakbola Eropa, yang dimulai ketika ia bergabung dengan Lyon dengan status pinjaman dari klub Brasil Botafogo pada Januari 2025 sebelum menuntaskan transfer permanen ke Atletico enam bulan kemudian.

    Berbicara kepada media resmi klub setelah menandatangani kontraknya pada Senin, gelandang itu mengungkapkan kebanggaannya bergabung dengan River Plate: "Saya sangat senang berada di sini. Saya mewujudkan mimpi bermain untuk klub seperti River Plate. Saya ingin berterima kasih atas dukungan Anda."

  • Bintang internasional bergabung dengan proyek

    Kedatangan Almada, seorang pemenang Piala Dunia 2022 yang baru-baru ini membantu Argentina finis sebagai runner-up pada 2026, menghadirkan sentuhan kualitas kelas dunia yang jarang terlihat di sepak bola domestik Amerika Selatan. Lini serang River Plate kini mendapat senjata serbabisa yang mampu membongkar pertahanan rapat, baik saat beroperasi sebagai playmaker sentral maupun di sisi sayap. Langkah besar ini menjadi pernyataan tegas atas ambisi besar River untuk menegakkan kembali dominasi total di level kontinental, setelah terakhir kali mengangkat trofi Copa Libertadores pada 2018.

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    Coudet mengintegrasikan playmaker baru

    Almada dijadwalkan langsung bergabung dengan latihan tim utama di bawah pelatih kepala Eduardo Coudet untuk mulai beradaptasi dengan sistem taktik tim. Kedatangan bintang internasional yang sudah mapan itu diharapkan meningkatkan kreativitas River saat mereka bersiap menghadapi jadwal yang padat di kompetisi domestik dan Copa Sudamericana. Coudet kini harus menemukan peran yang optimal agar Almada bisa langsung memberi dampak di lapangan.

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