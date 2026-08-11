Kembalinya sang playmaker ke tanah kelahirannya menandai awal babak baru setelah 18 bulan berkiprah di sepakbola Eropa, yang dimulai ketika ia bergabung dengan Lyon dengan status pinjaman dari klub Brasil Botafogo pada Januari 2025 sebelum menuntaskan transfer permanen ke Atletico enam bulan kemudian.

Berbicara kepada media resmi klub setelah menandatangani kontraknya pada Senin, gelandang itu mengungkapkan kebanggaannya bergabung dengan River Plate: "Saya sangat senang berada di sini. Saya mewujudkan mimpi bermain untuk klub seperti River Plate. Saya ingin berterima kasih atas dukungan Anda."