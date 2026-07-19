Spanyol menjadi juara dunia sepak bola 2026! Tim asuhan pelatih Luis de la Fuente berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 setelah perpanjangan waktu pada final Piala Dunia di East Rutherford, Amerika Serikat. Gol penentu kemenangan bagi tim Iberia itu dicetak oleh pemain pengganti Ferran Torres (menit ke-106). Berikut ini penilaian dan ulasan individu para pemain Furia Roja.

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