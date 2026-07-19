Pedri (mulai menit ke-62): Fabian digantikan olehnya. Pedri berposisi di samping Rodri dan menampilkan performa yang sangat solid. Pedri sering menguasai bola, menunjukkan akurasi umpan yang baik, dan sangat kokoh dalam bertahan. Pada menit ke-93, ia melepaskan umpan silang yang bagus ke arah Williams. Nilai: 2,5.
Ferran Torres (mulai menit ke-62): Masuk menggantikan Oyarzabal dan lima menit kemudian, setelah menerima umpan silang dari Yamal, ia sudah memiliki peluang sundulan yang bagus dari jarak enam meter—namun arahnya terlalu ke tengah. Torres langsung tampil maksimal, sering berpindah posisi, dan dengan demikian mengacaukan barisan pertahanan terakhir Argentina. Saat melepaskan tembakan pada menit ke-87, ia belum mengenai bola dengan tepat. Namun, hal itu berbeda pada tembakan penentu kemenangan di menit ke-106; Torres membawa Spanyol meraih trofi Piala Dunia! Nilai: 1,5.
Mikel Merino (masuk menit ke-75): Olmo digantikan olehnya. Merino menunjukkan beberapa pergerakan cerdas dan sulit dijaga. Pada menit ke-103, sundulannya nyaris saja membuat skor menjadi 1-0, namun upayanya meleset ke kanan gawang. Nilai: 3.
Nico Williams (mulai menit ke-75): Menggantikan Baena dan perlahan-lahan mulai menemukan ritme permainannya. Ia mengakhiri serangan balik dengan tendangan yang terlalu ke tengah dan agak terlalu nekat (menit ke-90+3). Tak lama setelah babak perpanjangan waktu dimulai, ia mendapat peluang sundulan tanpa pengawalan dari jarak dekat, namun tidak benar-benar mengenai bola. Meski demikian, ia tetap menjadi aset yang aktif dan berperan penting dalam kemenangan Piala Dunia berkat umpan sundulannya yang cerdas sebelum gol Torres. Nilai: 2.
Martin Zubimendi (mulai menit ke-99): Menggantikan Rodri. Tidak melakukan kesalahan apa pun. Tanpa penilaian.
Eric Garcia (mulai menit ke-99): Masuk menggantikanLaporte dan, seperti pendahulunya, tidak banyak bekerja. Tanpa penilaian.