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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Diterjemahkan oleh

Metronom Furia Roja tampil gemilang - para pemain pengganti yang cemerlang membawa gelar juara dunia! Penampilan Spanyol di final Piala Dunia 2026 melawan Argentina

World Cup
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Spain vs Argentina
Spain
Argentina

Dalam pertandingan final Piala Dunia yang sangat timpang, Spanyol terus-menerus berhadapan dengan tim Argentina yang bermain aman. Keputusan akhir pun ditentukan oleh seorang pemain pengganti saat menghadapi tim Amerika Selatan yang kekurangan pemain.

Spanyol menjadi juara dunia sepak bola 2026! Tim asuhan pelatih Luis de la Fuente berhasil mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 setelah perpanjangan waktu pada final Piala Dunia di East Rutherford, Amerika Serikat. Gol penentu kemenangan bagi tim Iberia itu dicetak oleh pemain pengganti Ferran Torres (menit ke-106). Berikut ini penilaian dan ulasan individu para pemain Furia Roja.

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  • Spanyol, Penilaian dalam Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina: Unai Simon

    Setelah Spanyol kehilangan bola, Simon langsung sigap saat ia keluar dari gawang pada menit kelima dan menghalau bola sebelum Messi yang sedang menerobos. Setelah itu, ia tidak lagi mendapat pekerjaan, karena Argentina tidak melepaskan tembakan ke gawang. Baru pada fase akhir perpanjangan waktu ia kembali diuji, namun tembakan tersebut tidak mengarah ke gawangnya. Nilai: 3,5.

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  • Spanyol, Penilaian dalam Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina: Pedro Porro

    Bek kanan ini menjalankan tugasnya dengan sangat solid. Waspada dalam bertahan, sering naik ke depan, dan sering berada di tengah-tengah aksi. Porro melepaskan beberapa umpan bagus, namun tidak ada aksi yang benar-benar menonjol darinya. Nilai: 3.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Spanyol, Penilaian dalam Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina: Pau Cubarsi

    Bek FC Barcelona ini, pada usia 19 tahun dan 178 hari, menjadi pemain termuda keempat yang pernah tampil di final Piala Dunia, setelah Pelé, Giuseppe Bergomi, dan rekan setimnya Yamal. Cubarsi melepaskan beberapa umpan terobosan yang tajam. Ia tampil percaya diri dalam tugas utamanya dan tanpa kesulitan dalam duel satu lawan satu maupun dalam penempatan posisi. Ia juga tampil menonjol di lini depan: Tendangan kerasnya dengan kaki kanan hanya bisa ditepis dengan susah payah oleh Martinez menjadi tendangan sudut (menit ke-77). Nilai: 2.

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  • Spanyol, Penilaian dalam Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina: Aymeric Laporte

    Kehilangan bola yang dilakukannya di dekat garis tengah membuat Messi lolos dan kiper Simon terpaksa melakukan penyelamatan di luar kotak penalti dalam situasi darurat (menit ke-5). Namun, setelah itu ia tidak melakukan kesalahan lagi dan selalu tampil solid di lini pertahanan. Pada menit ke-81, ia menyundul bola ke gawang setelah menerima umpan silang dari Williams, tetapi tidak mampu mengarahkan bola dengan tepat. Nilai: 2,5.

  • Spanyol, Penilaian dalam Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina: Marc Cucurella

    Pemain yang sebentar lagi akan bergabung dengan Real Madrid ini berulang kali ikut serta dalam serangan, namun sebagian besar gagal memanfaatkan peluang di tahap akhir. Pada menit ke-43, tendangan datar kaki kirinya dari jarak 17 meter meleset sekitar satu meter ke kanan gawang. Secara keseluruhan, penampilannya cukup memuaskan. Nilai: 3. 

  • Spanyol, Penilaian dalam Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina: Rodri

    Seperti biasa, sang kapten menjadi pengatur ritme permainan tim Spanyol, selalu menempatkan diri dengan tepat, dan seolah-olah secara ajaib mampu menarik bola-bola ke arahnya. Ia berhasil menguasai bola berkali-kali dan mendistribusikannya dengan tenang serta cerdas, bahkan di bawah tekanan. Pengaruh Rodri terhadap rekan-rekan setimnya sungguh luar biasa; ia adalah sosok pemimpin sejati. Nilai: 2.

  • Spanyol, Penilaian dalam Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina: Fabian Ruiz

    Pemain PSG ini tampil tidak buruk dan sering menjadi pemain kedua terakhir yang terlibat dalam serangan Spanyol. Namun, hal itu tidak benar-benar menimbulkan ancaman yang berarti. Pertahanannya pun berjalan lancar. Meski demikian, pelatih de la Fuente mencoba memasukkan Pedri pada menit ke-62 dan menarik Fabian keluar. Nilai: 3.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Spanyol, Penilaian dalam Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina: Lamine Yamal

    Pada usia 19 tahun dan enam hari, Yamal menjadi pemain termuda ketiga sepanjang sejarah yang tampil di final Piala Dunia, dan langsung menjadi sorotan pada menit kelima. Namun, tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti—setelah terjadi umpan satu-dua yang tidak disengaja dengan Olmo—dibelokkan oleh Martinez ke arah kiper Martinez. Setelah itu, ia berusaha keras, tetapi sering terjebak dalam tekanan Tagliafico yang agresif dan kurang beruntung dalam menggiring bola. Setelah jeda, ia tampil lebih dinamis dalam akselerasi, jauh lebih tegas dalam merebut bola, dan secara keseluruhan lebih bersemangat dalam bermain. Aksi terbaiknya adalah tendangan bebas langsung pada menit kedelapan waktu tambahan, yang berhasil diselamatkan Martinez dari sudut gawang. Nilai: 2,5.

  • Spanyol, Penilaian dalam Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina: Dani Olmo

    Peluang awal Yamal tercipta berkat gerakan berputar yang apik dari Olmo pada serangan sebelumnya; selain itu, ia pun memanfaatkannya dengan cerdik sebelum melepaskan tembakan (menit ke-5). Mantan pemain Leipzig ini beberapa kali menempatkan diri dengan cerdas untuk lepas dari penjagaan dan berputar, sehingga banyak menciptakan peluang bagi timnya. Tendangan melambungnya dari tengah lapangan sempat membuat kiper Martinez goyah (64'). Meski demikian, Olmo harus diganti pada menit ke-75. Nilai: 2,5.

  • Spanyol, Penilaian dalam Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina: Alex Baena

    Baena sering bergerak ke sana-sini, namun ia jarang berhasil menciptakan peluang yang menentukan. Pada menit ke-39, ia menciptakan peluang bagi Oyarzabal; tak lama setelah babak kedua dimulai, tendangan kanannya masih bisa ditepis oleh kiper Martinez. Nilai: 4.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    Spanyol, Penilaian dalam Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina: Mikel Oyarzabal

    Penyerang utama Spanyol ini menjadi pemain dengan jumlah sentuhan bola paling sedikit di antara seluruh pemain inti La Furia Roja dan sering kali hanya mengandalkan lompatan. Oyarzabal banyak bergerak, sesekali turun ke lini belakang untuk menerima umpan, dan beberapa kali berhasil mengontrol bola dengan baik, namun ia kurang memiliki daya gedor. Pada menit ke-39, ia mencoba melepaskan tendangan kaki kiri dari tepi kotak penalti — hal itu bukanlah masalah bagi Martinez. Pertandingan berakhir setelah satu jam lebih. Nilai: 4.

  • Spanyol, Penilaian dalam Final Piala Dunia 2026 melawan Argentina: Pemain pengganti

    Pedri (mulai menit ke-62): Fabian digantikan olehnya. Pedri berposisi di samping Rodri dan menampilkan performa yang sangat solid. Pedri sering menguasai bola, menunjukkan akurasi umpan yang baik, dan sangat kokoh dalam bertahan. Pada menit ke-93, ia melepaskan umpan silang yang bagus ke arah Williams. Nilai: 2,5.

    Ferran Torres (mulai menit ke-62): Masuk menggantikan Oyarzabal dan lima menit kemudian, setelah menerima umpan silang dari Yamal, ia sudah memiliki peluang sundulan yang bagus dari jarak enam meter—namun arahnya terlalu ke tengah. Torres langsung tampil maksimal, sering berpindah posisi, dan dengan demikian mengacaukan barisan pertahanan terakhir Argentina. Saat melepaskan tembakan pada menit ke-87, ia belum mengenai bola dengan tepat. Namun, hal itu berbeda pada tembakan penentu kemenangan di menit ke-106; Torres membawa Spanyol meraih trofi Piala Dunia! Nilai: 1,5.

    Mikel Merino (masuk menit ke-75): Olmo digantikan olehnya. Merino menunjukkan beberapa pergerakan cerdas dan sulit dijaga. Pada menit ke-103, sundulannya nyaris saja membuat skor menjadi 1-0, namun upayanya meleset ke kanan gawang. Nilai: 3.

    Nico Williams (mulai menit ke-75): Menggantikan Baena dan perlahan-lahan mulai menemukan ritme permainannya. Ia mengakhiri serangan balik dengan tendangan yang terlalu ke tengah dan agak terlalu nekat (menit ke-90+3). Tak lama setelah babak perpanjangan waktu dimulai, ia mendapat peluang sundulan tanpa pengawalan dari jarak dekat, namun tidak benar-benar mengenai bola. Meski demikian, ia tetap menjadi aset yang aktif dan berperan penting dalam kemenangan Piala Dunia berkat umpan sundulannya yang cerdas sebelum gol Torres. Nilai: 2.

    Martin Zubimendi (mulai menit ke-99): Menggantikan Rodri. Tidak melakukan kesalahan apa pun. Tanpa penilaian.

    Eric Garcia (mulai menit ke-99): Masuk menggantikanLaporte dan, seperti pendahulunya, tidak banyak bekerja. Tanpa penilaian.