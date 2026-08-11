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Italian Referees Association Unveils New KitsGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Messina: "Wasit, jika ada yang berbuat kesalahan, dia akan membayar mahal. Soal VAR dan kartu kuning kedua..."

Serie A

Direktur teknis baru Asosiasi Wasit Italia buka suara

"Jika ada yang melakukan kesalahan, dia akan membayarnya mahal. Kami tidak menerima kemungkinan adanya kesalahan dari sisi etika": demikian dikatakan kepada ANSA oleh Domenico Messina, direktur teknik baru Asosiasi Wasit Italia, saat menarik garis tegas soal perilaku yang dituntut dari para pengadil pertandingan pada musim sepak bola baru dalam kesempatan pemusatan di Cascia.


Messina juga berbicara mengenai isu panggilan telepon dan hubungan eksternal, yang menjadi pusat polemik pada musim lalu, dengan menepis perlunya memperkenalkan protokol perilaku yang baru.


"Tidak ada kebutuhan untuk itu - tegasnya - karena protokol itu sudah ada. Sudah menjadi DNA semua wasit untuk memiliki perilaku dan etika yang sesuai dengan peran yang dijalankan".


Direktur teknik baru AIA itu membedakan secara tegas kesalahan yang dilakukan di lapangan dengan yang berkaitan dengan perilaku pribadi. "Kami akan toleran dalam arti berusaha memahami dari mana asal sebuah kesalahan teknis - jelasnya - karena wasit di lapangan memang bisa salah, tetapi dari sisi etika, perilaku, kejelasan, dan transparansi, tidak akan ada toleransi bagi wasit mana pun".

  • VAR akan bisa turun tangan dan membatalkan kartu kuning kedua ketika itu "jelas" dan "tidak diragukan lagi" keliru, sehingga mencegah sebuah tim bermain dengan sepuluh orang akibat kesalahan wasit yang nyata.


    Ini adalah salah satu perubahan aturan utama untuk musim sepak bola yang baru yang dijelaskan oleh Domenico Messina, direktur teknis baru Asosiasi Wasit Italia di akhir pemusatan pramusim di Cascia.


    "Ada inovasi dalam protokol VAR ini - jelas Messina - yang menyangkut kartu kuning kedua yang jelas keliru.


    Saya ingin menekankan istilah 'jelas': itu harus benar-benar kartu kuning kedua yang tidak diragukan lagi salah dan itu bisa dibatalkan dengan intervensi VAR".


    Perubahan yang, menurut Messina, memungkinkan untuk mengatasi salah satu situasi paling kontroversial yang pernah terjadi di masa lalu. "Kartu kuning kedua yang salah tanpa diragukan lagi menempatkan wasit dalam situasi sangat tidak nyaman - jelasnya - karena jelas dia telah melakukan kesalahan, tetapi peraturan tidak mengizinkan intervensi. Perubahan-perubahan lain diperkenalkan terutama untuk mempercepat permainan dan mengurangi waktu mati serta perilaku tidak sportif. Tujuannya adalah menghindari semua situasi yang memicu ketegangan di kalangan penonton, para pemain, dan pelatih".


    Di antara ketentuan baru itu, pemain yang diganti harus meninggalkan lapangan dalam waktu sepuluh detik, sementara beberapa restart permainan harus dilakukan dalam waktu lima detik. Sementara itu, pemain yang cedera dan mendapat perawatan di lapangan wajib tetap berada di luar setidaknya selama satu menit.


    Ada hal baru juga untuk pergantian pemain: jika pemain yang diganti menunda keluar, pemain pengganti harus menunggu setidaknya satu menit dan bisa masuk saat permainan berhenti.



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