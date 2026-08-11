"Jika ada yang melakukan kesalahan, dia akan membayarnya mahal. Kami tidak menerima kemungkinan adanya kesalahan dari sisi etika": demikian dikatakan kepada ANSA oleh Domenico Messina, direktur teknik baru Asosiasi Wasit Italia, saat menarik garis tegas soal perilaku yang dituntut dari para pengadil pertandingan pada musim sepak bola baru dalam kesempatan pemusatan di Cascia.





Messina juga berbicara mengenai isu panggilan telepon dan hubungan eksternal, yang menjadi pusat polemik pada musim lalu, dengan menepis perlunya memperkenalkan protokol perilaku yang baru.





"Tidak ada kebutuhan untuk itu - tegasnya - karena protokol itu sudah ada. Sudah menjadi DNA semua wasit untuk memiliki perilaku dan etika yang sesuai dengan peran yang dijalankan".





Direktur teknik baru AIA itu membedakan secara tegas kesalahan yang dilakukan di lapangan dengan yang berkaitan dengan perilaku pribadi. "Kami akan toleran dalam arti berusaha memahami dari mana asal sebuah kesalahan teknis - jelasnya - karena wasit di lapangan memang bisa salah, tetapi dari sisi etika, perilaku, kejelasan, dan transparansi, tidak akan ada toleransi bagi wasit mana pun".