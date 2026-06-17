Messi tampil gemilang, Cristiano Ronaldo kurang bersinar: penampilan perdana yang mengecewakan dalam laga Portugal vs Republik Demokratik Kongo; ia belum mencetak gol dalam 10 pertandingan berturut-turut, baik di Piala Dunia maupun Euro

Keraguan yang sudah kembali muncul berkat penampilan gemilang Messi dalam laga Argentina melawan Arab Saudi: Apakah Cristiano Ronaldo benar-benar tak tergantikan di timnas Portugal ini?





Secara status, jelas dia adalah ikon dan penopang utama tim, namun apa yang terjadi di lapangan menunjukkan perspektif yang berbeda. Sebab, jika Messi hingga kini tetap menjadi motor utama Albiceleste—tidak hanya lewat gol, tetapi juga melalui permainan yang mencakup seluruh lapangan sehingga dia selalu hadir dan menjadi pusat permainan—CR7 terkadang justru menjadi hambatan bagi Portugal.





Ambil contoh peluang pertama yang terbuang oleh Ronaldo: Conceicao masuk ke kotak penalti, bergerak ke tengah dengan kaki kiri, dan memiliki kesempatan untuk menendang dengan kaki favoritnya, tetapi ia justru memilih mencari kaptennya dengan umpan yang rumit sehingga menyia-nyiakan peluang tersebut. Dan berkali-kali, kesan bahwa mereka berusaha dengan segala cara untuk melibatkan CR7 menyertai permainan tim Portugal.





Dampak lainnya adalah berkurangnya ruang gerak bagi pemain lain. Lihat saja masuknya penyerang tengah lain seperti Gonçalo Ramos baru pada menit ke-83 meskipun skor masih imbang, sebuah keputusan terlambat dari Martinez yang dapat dijelaskan oleh kesulitan untuk memadukan dua penyerang seperti itu, terutama karena di sayap sudah ada pemain-pemain yang menyerang seperti Conceição atau Rafa Leão, yang masuk menggantikan pemain sayap lain seperti Pedro Neto (pencipta assist untuk João Neves).





Inilah mengapa debut Ronaldo tidak hanya mengecewakan, tetapi juga memicu peringatan serius bagi tim Portugal; mereka membutuhkan solusi mulai dari pertandingan berikutnya melawan Uzbekistan pada 23 Juni: hampir seminggu untuk menata kembali strategi dan menemukan cara agar CR7 kembali menjadi nilai tambah, bukan penghambat bagi Seleçao.