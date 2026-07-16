Messi: "Senang rasanya bisa membuat bahagia mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga akhir bulan. Spanyol? Banyak di antaranya yang berasal dari Barcelona, tim yang saya cintai"

Leo Messi, yang mencetak dua assist dalam kemenangan 2-1 Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia, berkomentar setelah pertandingan: "Kami tahu bahwa Piala Dunia adalah sesuatu yang istimewa dan membantu kami melupakan, meskipun hanya sebentar, semua kesulitan yang kami alami."





Pemain bernomor punggung 10 itu melanjutkan: “Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga akhir bulan, yang berjuang setiap hari. Kami senang mengetahui bahwa mereka bahagia.”



