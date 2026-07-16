Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
messi(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Messi: "Senang rasanya bisa membuat bahagia mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga akhir bulan. Spanyol? Banyak di antaranya yang berasal dari Barcelona, tim yang saya cintai"

Argentina
L. Messi
World Cup

Pemain nomor 10 Argentina angkat bicara setelah memenangkan pertandingan semifinal Piala Dunia melawan Inggris

Leo Messi, yang mencetak dua assist dalam kemenangan 2-1 Argentina atas Inggris di semifinal Piala Dunia, berkomentar setelah pertandingan: "Kami tahu bahwa Piala Dunia adalah sesuatu yang istimewa dan membantu kami melupakan, meskipun hanya sebentar, semua kesulitan yang kami alami."


Pemain bernomor punggung 10 itu melanjutkan: “Ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup hingga akhir bulan, yang berjuang setiap hari. Kami senang mengetahui bahwa mereka bahagia.”


  • Terakhir, mengenai Spanyol, yang akan menjadi lawan Argentina di final Minggu malam: "Spanyol sangat kuat dan saya mengenal banyak pemainnya; banyak di antara mereka yang bermain di Barça, tim yang saya cintai dan masih saya ikuti. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit."

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
World Cup
Spain crest
Spain
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG