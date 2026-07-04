Di satu sisi ada Lionel Messi, salah satu pemain sepak bola—jika bukan yang terhebat—dalam sejarah; di sisi lain ada Vozinha, kiper berusia 40 tahun asal Cape Verde yang berhasil menjaga gawangnya tetap tak kebobolan selama 90 menit di Piala Dunia AS, Kanada, dan Meksiko 2026—turnamen pertamanya sama sekali. Tim Hiu Biru baru menyerah pada babak perpanjangan waktu kepada juara Amerika Selatan dan juara dunia bertahan, setelah sebelumnya mampu menahan serangan Spanyol, juara Eropa, di babak penyisihan grup. Bahkan Lionel Messi, yang mencetak gol ketujuhnya dalam empat pertandingan, mengakui prestasi yang ditunjukkan oleh tim Afrika tersebut di akhir pertandingan.
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Messi: "Saya baru tahu kalau Vozinha sudah berusia 40 tahun, saya terkejut." Kiper tersebut: "Dia bilang kepada saya bahwa orang-orang harus bangga kepada saya"
KATA-KATA MESSI
"Sejujurnya, kami sudah tahu sebelumnya bahwa pertandingan ini akan sangat sulit. Dan bukan kebetulan bahwa tim nasional ini belum pernah kalah melawan Spanyol atau Uruguay," kata La Pulga setelah menit ke-120. "Kami berhasil melakukan hal tersulit, yaitu mencetak gol pertama, dan kami mengira hal itu akan membantu kami menerapkan gaya permainan kami serta bermain dengan lebih tenang, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kami kehilangan bola di beberapa momen, mundur sedikit ke belakang, dan tidak berhasil menekan mereka seperti yang diminta, lalu mereka memanfaatkan keunggulan mereka dan mencetak gol. Kami tahu bahwa misi ini akan rumit. Ini adalah pertandingan sistem gugur, dan tidak ada yang akan memberi Anda apa pun dengan cuma-cuma. Beberapa orang mungkin meremehkan tim-tim nasional karena nama besar mereka, tetapi kami tahu bahwa ini bukanlah pertandingan yang mudah, sama sekali tidak. Dan inilah yang membedakan Piala Dunia kali ini; segalanya sangat seimbang, dan semua pertandingan sangat sulit. Kami telah berjuang keras seperti biasa, baik saat bermain bagus maupun saat tidak menampilkan performa terbaik kami. Sekarang yang terpenting adalah beristirahat, memikirkan pertandingan berikutnya, dan mencoba mengambil hal-hal positif dari pertandingan hari ini.”
TENTANG VOZINHA
Saat ditanya tentang Vozinha, yang berhasil menggagalkan beberapa tendangannya sehingga ia gagal mencetak dua gol, Messi menjawab dengan jujur: "Mereka bilang dia berusia 40 tahun, saya terkejut." Kemudian giliran sang kiper: “Messi mendatangi saya dan berkata bahwa saya luar biasa, bahwa orang-orang harus bangga pada saya. Saya mengucapkan terima kasih kepadanya, lalu bertanya apakah kita bisa bertukar jersey, dan dia setuju. Momen seperti ini tidak akan pernah saya lupakan.”
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