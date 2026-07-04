"Sejujurnya, kami sudah tahu sebelumnya bahwa pertandingan ini akan sangat sulit. Dan bukan kebetulan bahwa tim nasional ini belum pernah kalah melawan Spanyol atau Uruguay," kata La Pulga setelah menit ke-120. "Kami berhasil melakukan hal tersulit, yaitu mencetak gol pertama, dan kami mengira hal itu akan membantu kami menerapkan gaya permainan kami serta bermain dengan lebih tenang, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Kami kehilangan bola di beberapa momen, mundur sedikit ke belakang, dan tidak berhasil menekan mereka seperti yang diminta, lalu mereka memanfaatkan keunggulan mereka dan mencetak gol. Kami tahu bahwa misi ini akan rumit. Ini adalah pertandingan sistem gugur, dan tidak ada yang akan memberi Anda apa pun dengan cuma-cuma. Beberapa orang mungkin meremehkan tim-tim nasional karena nama besar mereka, tetapi kami tahu bahwa ini bukanlah pertandingan yang mudah, sama sekali tidak. Dan inilah yang membedakan Piala Dunia kali ini; segalanya sangat seimbang, dan semua pertandingan sangat sulit. Kami telah berjuang keras seperti biasa, baik saat bermain bagus maupun saat tidak menampilkan performa terbaik kami. Sekarang yang terpenting adalah beristirahat, memikirkan pertandingan berikutnya, dan mencoba mengambil hal-hal positif dari pertandingan hari ini.”