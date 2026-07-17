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리오넬 메시 (Lionel Messi)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Messi: "Saya baru memutuskan di menit-menit terakhir untuk ikut Piala Dunia, sekarang saya menikmati momen ini. Saya tidak membandingkan diri saya dengan Maradona"

Argentina
L. Messi
World Cup

Pemain nomor 10 Argentina angkat bicara


Lionel Messi, 39 tahun, juara dunia bertahan dan finalis edisi kali ini bersama Argentina (Minggu pukul 21.00 melawan Spanyol), berbicara tentang Piala Dunia-nya. Berikut ini kutipan-kutipan paling penting yang diambil dari Repubblica.


"Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini akan menjadi Piala Dunia terakhir saya atau hal-hal semacam itu. Saya hanya ingin menikmatinya sepenuhnya. Apa pun yang Tuhan kehendaki, sekali lagi."


Messi, benarkah Anda awalnya tidak begitu yakin bisa ikut serta di Piala Dunia ini?

"Benar, saya sering membicarakannya dengan Scaloni, kami bertukar pendapat, dan saya memutuskan di saat-saat terakhir. Pada Copa America terakhir, saya tidak dalam kondisi terbaik, dan saya hanya akan ikut di sini jika berhasil mencapai kondisi terbaik, agar tetap bisa berkontribusi bagi tim. Alhamdulillah, saya berhasil: saya tahu saya akan mampu, dan sekarang saya sedang menikmatinya."


  • Apakah kemenangan atas Inggris merupakan salah satu kebahagiaan terbesar Anda?

    "Tanpa mencampuradukkan hal-hal lain dan hanya berfokus pada aspek olahraga, ya, saya merindukannya, mengingat segala arti penting yang dimiliki pertandingan ini bagi sejarah sepak bola, bagi kami orang Argentina, dan bagi sejarah kami. Saya sangat bangga dan bahagia bisa memberikan kebahagiaan istimewa ini kepada rakyat: tidak ada orang Argentina yang ingin kalah dalam pertandingan ini."


    Apakah Anda akhirnya merasa setara dengan Maradona?

    "Lebih baik tidak membuat perbandingan, Diego benar-benar seorang legenda. Saya tidak pernah ingin membandingkan diri dengan dia; bagi saya, dia adalah yang terhebat sepanjang masa. Kami telah berbagi momen-momen yang luar biasa. Pada tahun 2010, di Piala Dunia, dia menorehkan prestasi yang luar biasa. Hari ini, di mana pun dia berada, dia pasti senang menikmati semua ini, mengingat arti penting tim nasional baginya, tempat dia meninggalkan warisan. Ini adalah hadiah untuknya."



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