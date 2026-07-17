Messi: "Saya baru memutuskan di menit-menit terakhir untuk ikut Piala Dunia, sekarang saya menikmati momen ini. Saya tidak membandingkan diri saya dengan Maradona"





Lionel Messi, 39 tahun, juara dunia bertahan dan finalis edisi kali ini bersama Argentina (Minggu pukul 21.00 melawan Spanyol), berbicara tentang Piala Dunia-nya. Berikut ini kutipan-kutipan paling penting yang diambil dari Repubblica.





"Saya tidak ingin mengatakan bahwa ini akan menjadi Piala Dunia terakhir saya atau hal-hal semacam itu. Saya hanya ingin menikmatinya sepenuhnya. Apa pun yang Tuhan kehendaki, sekali lagi."





Messi, benarkah Anda awalnya tidak begitu yakin bisa ikut serta di Piala Dunia ini?

"Benar, saya sering membicarakannya dengan Scaloni, kami bertukar pendapat, dan saya memutuskan di saat-saat terakhir. Pada Copa America terakhir, saya tidak dalam kondisi terbaik, dan saya hanya akan ikut di sini jika berhasil mencapai kondisi terbaik, agar tetap bisa berkontribusi bagi tim. Alhamdulillah, saya berhasil: saya tahu saya akan mampu, dan sekarang saya sedang menikmatinya."



