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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Messi, rekor baru lagi dan kini untuk pertama kalinya melawan Inggris. Argentina siap "berjuang habis-habisan di lapangan" demi Leo

Argentina
L. Messi
World Cup

Sebagai pemain nomor 10 dengan rekor assist terbanyak di Piala Dunia, kini ia menghadapi tantangan baru yang belum pernah dialami sebelumnya

Lionel Messi memang tidak mencetak gol dalam kemenangan 3-1 Argentina atas Swiss, namun pengaruh dan kehadirannya dalam pertandingan tersebut tetap konsisten dan sangatterasa. Secara resmi, dan menurut statistik, pemain bernomor punggung 10 ini memberikan assist untuk gol pertama timnas Argentina, yang dicetak oleh Alexis Mac Allister. Dengan demikian, “La Pulga” kembali memperbarui buku rekornya yang tak ada habisnya: assist kedua di Piala Dunia ini dan assist ke-10 di babak-babak akhir Piala Dunia. Belum pernah ada yang melakukannya sebelumnya.


Namun, penampilan Messi dalam pertandingan ini lebih dari sekadar satu assist; ada sebuah misi, yang kini menargetkan Inggris, yang akan dihadapi Argentina di semifinal pada Rabu, 15 Juli pukul 21.00 waktu Italia di Atlanta. Bagi Inggris, ini akan menjadi kesempatan untuk membalas dendam empat puluh tahun setelah kekalahan 2-1 di Kota Meksiko, pertandingan yang diwarnai insiden “Mano de Dios” dan gol abad ini dari Diego Armando Maradona. Bagi Argentina, ini adalah momen untuk melanjutkan misi yang diungkapkan seluruh tim setelah kemenangan atas Swiss: “Kami melakukannya untuk Piala Dunia terakhir Messi,” nyanyikan seluruh skuad Albiceleste secara serempak.

  • "KITA AKAN BERKORBAN DI LAPANGAN"

    Dan Julian Alvarez, yang berperan penting saat melawan Swiss dengan gol fantastis yang mengubah skor menjadi 2-1, bahkan lebih tegas lagi: "Kami akan melakukan apa pun untuk memastikan Messi kembali menjuarai Piala Dunia. Setiap pertandingan adalah pertarungan baginya. Hal pertama yang saya lakukan saat mencetak gol itu adalah memeluknya".


    Cristian Romero sependapat: "Kami akan berjuang habis-habisan melawan Inggris. Kami akan mengorbankan segalanya di lapangan untuk kembali mencapai final."


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  • MESSI, KALI PERTAMA

    Kita akhiri dengan pernyataan Messi, yang untuk pertama kalinya dalam kariernya akan menghadapi Inggris, setelah 205 pertandingan dan 125 gol bersama tim nasionalnya: "Apakah ini terasa istimewa, seperti halnya bagi semua orang Argentina? Ya, tentu saja, pertandingan melawan tim nasional besar selalu istimewa, dan saya belum pernah bermain melawan Inggris, jadi ini akan menjadi pertandingan yang spesial. Ini adalah semifinal Piala Dunia, dan sekarang kami akan beristirahat dan mempersiapkan diri untuk pertandingan tersebut. Kami telah mengeluarkan usaha yang sangat besar setelah bermain dua babak perpanjangan waktu dan kemudian satu pertandingan lagi, dan hal ini terkadang terasa dampaknya."


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