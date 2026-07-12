Lionel Messi memang tidak mencetak gol dalam kemenangan 3-1 Argentina atas Swiss, namun pengaruh dan kehadirannya dalam pertandingan tersebut tetap konsisten dan sangatterasa. Secara resmi, dan menurut statistik, pemain bernomor punggung 10 ini memberikan assist untuk gol pertama timnas Argentina, yang dicetak oleh Alexis Mac Allister. Dengan demikian, “La Pulga” kembali memperbarui buku rekornya yang tak ada habisnya: assist kedua di Piala Dunia ini dan assist ke-10 di babak-babak akhir Piala Dunia. Belum pernah ada yang melakukannya sebelumnya.





Namun, penampilan Messi dalam pertandingan ini lebih dari sekadar satu assist; ada sebuah misi, yang kini menargetkan Inggris, yang akan dihadapi Argentina di semifinal pada Rabu, 15 Juli pukul 21.00 waktu Italia di Atlanta. Bagi Inggris, ini akan menjadi kesempatan untuk membalas dendam empat puluh tahun setelah kekalahan 2-1 di Kota Meksiko, pertandingan yang diwarnai insiden “Mano de Dios” dan gol abad ini dari Diego Armando Maradona. Bagi Argentina, ini adalah momen untuk melanjutkan misi yang diungkapkan seluruh tim setelah kemenangan atas Swiss: “Kami melakukannya untuk Piala Dunia terakhir Messi,” nyanyikan seluruh skuad Albiceleste secara serempak.