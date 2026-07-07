Satu lagi tendangan penalti yang gagal, yang kedua di Piala Dunia ini. Pada menit ke-21 pertandingan Argentina melawan Mesir,Lionel Messi terhipnotis oleh Shobeir, setelah sebelumnya ia juga meleset saat menghadapi Austria. Sebuah rekor negatif bagi pemain bernomor punggung 10 ini: belum pernah ada pemain yang gagal mengeksekusi dua tendangan penalti dalam satu edisi Piala Dunia yang sama. Pemain berbakat asal Argentina itu menendang dengan keras namun tanpa sudut, Shobeir melompat ke kiri dan menepis bola, menggagalkan tendangan penalti kedua di Piala Dunia ini setelah tendangan penalti Taremi dalam pertandingan Mesir melawan Iran.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Messi, penalti keempat yang gagal di Piala Dunia, yang kedua pada tahun 2026: rekor negatif. Semua kegagalan
SEMUA KESALAHAN
Ini adalah penalti keempat yang gagal dieksekusi oleh Messi di Piala Dunia. Kesalahan-kesalahan melawan Austria dan Mesir tahun ini terjadi setelah penalti yang gagal di Rusia (dihentikan oleh Halldorsson dalam pertandingan Argentina-Islandia yang berakhir 1-1) dan penalti melawan Polandia di Qatar pada tahun 2022: saat itu, Szczesny-lah yang menggagalkannya.
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