Dengan dua gol yang dicetaknya ke gawang Austria pada menit ke-39 dan ke-95 dalam pertandingan yang merupakan bagian dari hari kedua babak penyisihan grup PialaDunia 2026, Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di babak final Piala Dunia, pertama dengan 17 gol dan kemudian dengan 18 gol. Pemain nomor 10 Argentina ini, yang dengan hat-trick pada pertandingan pertama melawan Aljazair telah melampaui Ronaldo (15 gol), Mbappé, dan Gerd Müller (keduanya 14 gol), serta menyamai rekor 16 gol milik pemain Jerman Klose, kini berdiri sendirian di puncak klasemen khusus ini.





Bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, ini merupakan gol ke-121 dan ke-122 dalam 201 pertandingan bersama timnas Argentina, di mana ia dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022.











