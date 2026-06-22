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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Messi mengungguli Klose: dengan 18 gol, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di babak-babak akhir Piala Dunia

L. Messi
Argentina vs Austria
Argentina
Austria
World Cup

Pemain nomor 10 Argentina kembali mencetak gol saat melawan Austria dengan dua gol, setelah sebelumnya mencetak tiga gol ke gawang Aljazair

Dengan dua gol yang dicetaknya ke gawang Austria pada menit ke-39 dan ke-95 dalam pertandingan yang merupakan bagian dari hari kedua babak penyisihan grup PialaDunia 2026, Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di babak final Piala Dunia, pertama dengan 17 gol dan kemudian dengan 18 gol. Pemain nomor 10 Argentina ini, yang dengan hat-trick pada pertandingan pertama melawan Aljazair telah melampaui Ronaldo (15 gol), Mbappé, dan Gerd Müller (keduanya 14 gol), serta menyamai rekor 16 gol milik Klose dari Jerman, kini berdiri sendirian di puncak klasemen khusus ini.


Bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, ini merupakan gol ke-121 dan ke-122 dalam 201 pertandingan bersama timnas Argentina, di mana ia dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022.




  • SEMUA GOL DI PIALA DUNIA

    Gol pertama Messi di Piala Dunia tercipta pada tahun 2006, ketika di usia 18 tahun ia mencetak gol pada debutnya melawan Serbia dan Montenegro berkat umpan dari Tevez. Pada tahun 2014 di Brasil, ia mencetak 4 gol, sedangkan pada tahun 2018 di Rusia ia hanya mencetak satu gol. Akhirnya, pada tahun 2022 di Qatar, “La Pulga” mencetak gol sebanyak 7 kali, termasuk dua gol di final.

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  • REKOR DALAM REKOR

    Rekor demi rekor, Messi juga menyamai rekor jumlah pertandingan berturut-turut mencetak gol di Piala Dunia: 6. Antara tahun 2022 dan 2026, Messi mencetak gol secara berturut-turut pada tahun 2022 melawan Australia (3 Desember 2022), Belanda (9 Desember 2022), Kroasia (13 Desember 2022), dan Prancis (18 Desember 2022), serta pada tahun 2026 melawan Aljazair (16 Juni 2026) dan Austria (22 Juni 2026). Selain Messi, pemain Brasil Jairzinho dan pemain Prancis Fontaine juga mencetak gol dalam 6 pertandingan berturut-turut di Piala Dunia. Namun, Messi adalah satu-satunya dari ketiganya yang melakukannya di dua edisi Piala Dunia yang berbeda.


  • PENALTI YANG SALAH

    Pada menit ke-9, Messi sudah memiliki peluang untuk mencetak gol, tetapi ia gagal, dengan tendangannya melebar, saat mengeksekusi tendangan penalti yang diberikan melalui VAR akibat pelanggaran terhadap Lautaro Martinez. Bagi Messi, ini merupakan tendangan penalti ketiga yang gagal di Piala Dunia, setelah yang terjadi pada 2018 melawan Islandia dan pada 2022 melawan Polandia. Secara keseluruhan, Messi telah gagal mengeksekusi 8 tendangan penalti saat membela tim nasional.

  • Sungguh sebuah penghormatan yang luar biasa bagi Maradona!

    Dua gol rekor Messi tercipta pada tanggal yang istimewa dalam sejarah sepak bola dunia, khususnya bagi Argentina: pada 22 Juni 1986, tepat 40 tahun yang lalu, digelar pertandingan yang dimenangkan Albiceleste dengan skor 2-1 atas Inggris, di babak 16 besar Piala Dunia Meksiko, yang kemudian dimenangkan oleh Argentina. Pertandingan tersebut tercatat dalam sejarah berkat dua gol yang dicetak oleh Diego Armando Maradona, yang pertama melalui gol kontroversial “Mano de Dios”, dan yang kedua—yang dijuluki sebagai “gol abad ini”—melalui aksi dribel spektakuler yang dimulai dari lini tengah. Sebuah penghormatan yang indah dari Messi untuk mengenang Maradona, yang meninggal pada tahun 2020.











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