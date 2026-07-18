Messi memuji Yamal: “Dia bisa menorehkan sejarah, dia termasuk yang terbaik di dunia. Foto terkenal kami berdua itu melambangkan kehidupan”

“Lamine adalah pemain hebat yang selalu saya perhatikan karena ia membela klub yang saya cintai, dan saya selalu mendoakan yang terbaik untuknya. Di usianya yang baru 19 tahun, ia sudah menjadi panutan di kancah dunia, dan kariernya masih sangat panjang di depannya. Ia sudah memiliki peluang besar untuk mencatatkan prestasi bersejarah; kami akan berusaha semaksimal mungkin agar ia tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya dan harus menunda impiannya meraih gelar juara dunia. Spanyol, bagaimanapun, memiliki pemain-pemain hebat lainnya, tetapi kami pun memiliki senjata kami sendiri.”





“Foto terkenal kita berdua? Sebenarnya, foto itu luar biasa karena menggambarkan kehidupan. Foto itu diambil saat dia masih anak-anak, dan kini kita saling berhadapan di final Piala Dunia: sungguh luar biasa. Lamine adalah salah satu yang terbaik di dunia.”





“Rahasia kami? Kami tumbuh besar bermain sepak bola dengan penuh gairah, dengan keinginan besar untuk menghibur dan bersenang-senang, di mana pun tempatnya: di sekolah, di jalanan, atau di lapangan sungguhan. Kami semua memulai dari tim lingkungan, lalu menulis sejarah kami sendiri. Kami tidak pernah memikirkan tekanan; kami menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar dan hanya fokus pada bermain serta bersenang-senang. Kami adalah kelompok yang kompetitif, kami ingin menang, tetapi ada lawan-lawan yang memiliki tujuan yang sama dengan kami dan tidak selalu bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Sejak kecil, saya belajar bahwa kekalahan lebih sering terjadi daripada kemenangan, dan hal ini membuat saya tumbuh sebagai pribadi dan sebagai pemain.”