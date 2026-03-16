AFP
Messi ke Chelsea?! The Blues 'mempercepat rencana' untuk merekrut pemain muda Rayane di tengah minat dari Bayern, Barcelona, dan PSG
BlueCo bersiap melindungi bintang muda dari klub-klub raksasa
Chelsea telah mengambil langkah untuk memperkuat cengkeraman jangka panjang mereka atas bintang muda sensasional Messi menyusul lonjakan minat dari klub-klub terkuat di dunia. Menurut laporan dari TEAMtalk, pemain sayap berusia 18 tahun tersebut—yang saat ini sedang berkembang dalam struktur multi-klub BlueCo—sedang dipantau secara ketat oleh beberapa raksasa sepak bola Eropa. Awalnya didatangkan dari Dijon pada 2024, talenta kelahiran Paris ini menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Arab Saudi bersama Neom. Namun, perkembangannya yang pesat telah menarik perhatian klub-klub seperti Bayern, Barcelona, dan PSG, sehingga mendorong Chelsea untuk mengevaluasi kembali masa depannya dalam waktu dekat guna mencegah potensi perebutan pemain tersebut.
Sikap tegas terhadap proyek 'Messi'
Sikap dari kelompok pemilik BlueCo terhadap calon pembeli mana pun dilaporkan adalah penolakan tegas. Pihak manajemen tetap berkomitmen pada pemain muda tersebut, memandangnya sebagai sosok kunci dalam rencana serangan mereka di masa depan, bukan sebagai aset yang bisa dijual. Meskipun strategi awal melibatkan musim pengembangan di klub saudara Strasbourg, para pejabat kini "mempercepat" rencana tersebut. Klub dilaporkan mengetahui adanya tawaran resmi dari klub-klub elit Eropa, namun telah menegaskan bahwa mereka tidak berniat membiarkan lulusan Clairefontaine itu meninggalkan lingkaran Stamford Bridge, terlepas dari paket finansial yang ditawarkan.
Menyeimbangkan potensi dengan talenta yang ada
Dilema bagi Chelsea terletak pada upaya mencari tempat bagi pemain muda ini di skuad yang sudah dipenuhi oleh pemain sayap-sayap ternama. Dengan Alejandro Garnacho dan Jamie Gittens yang telah memantapkan diri sebagai pemain kunci di sayap, serta Pedro Neto yang juga memberikan kedalaman skuad, persaingan untuk memperebutkan tempat sangat ketat. Namun, profil unik Messi—yang menjadi pemain termuda yang pernah melakukan debut untuk Dijon pada usia 16 tahun—dianggap sebagai peluang "sekali dalam satu generasi". Dengan mendekatkannya ke tim senior sekarang, Chelsea berharap dapat memberikan jalur yang jelas yang mencegah dia terpengaruh oleh godaan dari klub-klub seperti Barcelona atau PSG.
Evaluasi pramusim yang menentukan
Beberapa bulan ke depan akan menjadi penentu apakah remaja tersebut akan bergabung dalam tur pramusim Chelsea atau kembali ke Prancis untuk menjalani musim pengembangan di Ligue 1. Banyak hal akan bergantung pada performanya di fase akhir musim di Arab Saudi dan penampilannya selanjutnya bersama tim-tim muda Prancis selama jeda musim panas. Dengan mendekatnya jendela transfer musim panas, Chelsea harus mengelola ekspektasi sang pemain dengan hati-hati sambil menangkis minat dari klub-klub "raksasa" luar negeri. Jika Messi terus mempertahankan performa saat ini, kemungkinan "mengejutkan" bahwa ia akan masuk ke skuad senior The Blues untuk musim 2026-27 semakin menjadi skenario yang realistis.
