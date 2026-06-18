Messi diperlakukan tidak adil, sementara Al-Dosari mendapat dua tendangan penalti... Siapa wasit yang memimpin pertandingan antara Arab Saudi dan Spanyol?

Berbeda dengan Piala Dunia, Klaus menjadi tokoh utama dalam insiden terkenal bersama legenda Argentina Lionel Messi pada tahun 2020, saat pertandingan melawan Paraguay dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan.

Dalam pertandingan tersebut, Klaus memberikan tendangan penalti untuk tim Paraguay, sebelum kemudian menganulir gol tim Argentina setelah meninjau ulang rekaman video, yang seharusnya memastikan kemenangan rekan-rekan Messi dengan skor 2-1, alih-alih berakhir imbang 1-1.

Situasi ini membuat Messi sangat marah, hingga ia terlihat berbicara dengan nada marah kepada Klaus setelah pertandingan usai, sambil berkata: “Anda telah menganiaya kami dua kali.”

Meskipun demikian, Klaus justru menjadi tokoh di balik salah satu momen paling membahagiakan bagi Messi di level internasional, saat ia memimpin pertandingan final Copa América 2024, yang berakhir dengan kemenangan Argentina atas Kolombia melalui satu-satunya gol di babak perpanjangan waktu.

Messi dinobatkan sebagai juara Copa América untuk kedua kalinya dalam kariernya, sehingga ini menjadi gelar keempatnya bersama tim nasional Argentina, setelah sebelumnya tidak memiliki gelar internasional apa pun saat ia berselisih dengan Klaus pada tahun 2020.