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Messi diperlakukan tidak adil, sementara Al-Dosari mendapat dua tendangan penalti... Siapa wasit yang memimpin pertandingan antara Arab Saudi dan Spanyol?

FEATURES
Spain vs Saudi Arabia
Spain
Saudi Arabia
World Cup
L. Messi
Al Hilal
R. Claus
S. Al-Dawsari
Saudi Pro League
Spanyol
Arab Saudi
AS
Argentina
Brasil

FIFA memilih wasit yang sangat mengenal "Al-Zaim"

Tim nasional Arab Saudi akan menjalani petualangan baru di Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko saat ini, dan kali ini mereka akan berhadapan dengan juara Eropa.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan timnas Spanyol pada hari Minggu mendatang di Stadion Mercedes-Benz di kota Atlanta, Amerika Serikat, dalam pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

  • Siapa wasit yang memimpin pertandingan antara Arab Saudi dan Spanyol?

    Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hari ini, Kamis, mengumumkan bahwa pertandingan tersebut akan dipimpin oleh tim wasit asal Brasil yang dipimpin oleh Rafael Klaus, dengan dibantu oleh dua rekan senegaranya, Danilo Manes dan Rodrigo Figueiredo, sebagai wasit asisten.

    Sedangkan untuk teknologi video (VAR), akan dipimpin oleh Andres Rojas dari Kolombia, yang akan dibantu oleh rekan senegaranya, Alexander Guzman.

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  • Siapakah Rafael Klaus?

    Rafael Klaus adalah wasit asal Brasil berusia 47 tahun, yang lahir pada tanggal 6 September 1979 di kota Santa Bárbara do Este, negara bagian São Paulo, Brasil.

    Wasit asal Brasil ini lahir dalam keluarga yang berlatar belakang olahraga; ayahnya, António Carlos Klaus, adalah pemain profesional pada tahun 1960-an, sedangkan saudaranya, Neltinho, pernah bermain sebagai penyerang di liga Brasil dan Kolombia.

    Latar belakang olahraga ini mengikat Rafael Klaus dengan sepak bola, dan ia hampir mengikuti jejak ayah serta saudaranya, di mana ia memulai kariernya sebagai pemain hingga usia 20 tahun, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengubah arah kariernya.

    Pada tahun 2002, saat berusia 23 tahun, Klaus memutuskan untuk mengikuti kursus wasit yang diselenggarakan oleh Federasi Sepak Bola São Paulo, dan mulai memimpin beberapa pertandingan di divisi bawah serta berbagai kategori usia selama 8 tahun berturut-turut.

  • Wasit terbaik di Brasil

    Lompatan besarnya terjadi pada tahun 2010, ketika ia mulai bertugas sebagai wasit di Liga Paulista, liga tingkat negara bagian São Paulo, sebelum akhirnya mulai memimpin pertandingan di Liga Brasil sejak tahun 2012.

    Sejak saat itu, karier Klaus berkembang pesat, hingga ia terpilih sebagai wasit terbaik di Liga Brasil selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2016, 2017, dan 2018.

    Di tingkat internasional, Rafael Klaus ditunjuk sebagai wasit internasional oleh FIFA pada tahun 2014, dan sejak itu memimpin serangkaian pertandingan besar di berbagai turnamen dunia.

    Turnamen terbesar yang pernah dipimpin oleh Klaus adalah Piala Dunia 2022 di Qatar, di mana ia memimpin dua pertandingan pada babak penyisihan grup, yaitu saat Inggris mengalahkan Iran dengan skor 6-2, dan Maroko mengalahkan Kanada 2-1.

  • Jangan mengecewakan Messi dan berikan keadilan padanya

    Berbeda dengan Piala Dunia, Klaus menjadi tokoh utama dalam insiden terkenal bersama legenda Argentina Lionel Messi pada tahun 2020, saat pertandingan melawan Paraguay dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan.

    Dalam pertandingan tersebut, Klaus memberikan tendangan penalti untuk tim Paraguay, sebelum kemudian menganulir gol tim Argentina setelah meninjau ulang rekaman video, yang seharusnya memastikan kemenangan rekan-rekan Messi dengan skor 2-1, alih-alih berakhir imbang 1-1.

    Situasi ini membuat Messi sangat marah, hingga ia terlihat berbicara dengan nada marah kepada Klaus setelah pertandingan usai, sambil berkata: “Anda telah menganiaya kami dua kali.”

    Meskipun demikian, Klaus justru menjadi tokoh di balik salah satu momen paling membahagiakan bagi Messi di level internasional, saat ia memimpin pertandingan final Copa América 2024, yang berakhir dengan kemenangan Argentina atas Kolombia melalui satu-satunya gol di babak perpanjangan waktu.

    Messi dinobatkan sebagai juara Copa América untuk kedua kalinya dalam kariernya, sehingga ini menjadi gelar keempatnya bersama tim nasional Argentina, setelah sebelumnya tidak memiliki gelar internasional apa pun saat ia berselisih dengan Klaus pada tahun 2020.

  • Dua tendangan diberikan kepada Al-Dosari

    Klaus memang mengetahui beberapa hal tentang Arab Saudi, tetapi tak diragukan lagi bahwa pengetahuannya tidak melebihi apa yang ia ketahui tentang Al-Hilal, yang dua pertandingannya ia pimpin di Liga Roshen—yaitu dua pertandingan yang ia pimpin dalam kompetisi tersebut sepanjang kariernya.

    Pertandingan pertama adalah El Clásico antara Al-Hilal dan Al-Ittihad, pada 8 Maret 2022, dalam pertandingan yang ditunda dari putaran ke-12 Liga Roshen musim 2021-2022, dan berakhir dengan kemenangan “Al-Za’im” dengan skor 2-1.

    Klaus kembali ke Liga Roshen pada musim lalu 2025-2026, ketika ia memimpin pertandingan lain antara Al-Hilal melawan Al-Qadisiyah, pada putaran ke-19, pada 29 Januari lalu, yang berakhir imbang 2-2.

    Wasit memberikan tendangan penalti untuk Al-Hilal di kedua pertandingan tersebut, yang dieksekusi oleh Salem Al-Dossari, kapten tim nasional Saudi saat melawan Spanyol. Namun, ia berhasil mencetak gol dari penalti pertama ke gawang Al-Ittihad, sementara penalti kedua gagal saat menghadapi Al-Qadisiyah.

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