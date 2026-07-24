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EPL pre-season wonderkids GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

'Messi cilik' dari Man Utd, bintang muda berusia 16 tahun dari Liverpool, dan 10 pemain muda berbakat yang patut diperhatikan saat klub-klub Liga Premier memulai laga persahabatan pramusim

Analysis
Premier League
Manchester United
J. Gabriel
Liverpool
J. Abe
Chelsea
L. Emenalo
Arsenal
M. Salmon
Manchester City
S. Mfuni
Tottenham Hotspur
L. Williams-Barnett
Aston Villa
B. Madjo
Newcastle United
S. Steur
Brighton & Hove Albion
Z. Yohanna
Everton
B. Graham

Dengan musim baru Liga Premier yang kini tinggal kurang dari sebulan lagi akan dimulai pada 21 Agustus, pertandingan persahabatan pramusim akan segera berlangsung secara penuh, seiring sebagian besar klub terbang ke berbagai penjuru dunia untuk memastikan persiapan terbaik menjelang musim 2026-27. Namun, karena Piala Dunia, sejumlah skuad masih jauh dari kekuatan penuh karena para pemain yang lolos ke babak gugur di Amerika Utara menikmati libur yang tertunda, sehingga menciptakan peluang bagi pemain lain untuk membuktikan diri agar mendapatkan peran yang lebih besar selama 10 bulan ke depan.

Banyak di antara mereka yang akan berusaha menarik perhatian manajer mereka adalah para remaja, baik yang telah meniti karier melalui sistem akademi maupun yang didatangkan dari tempat lain untuk mengembangkan bakat mereka lebih lanjut.

Musim panas lalu, baik Max Dowman maupun Rio Ngumoha tampil gemilang dalam pramusim masing-masing untuk Arsenal dan Liverpool, dan kemudian diberi kesempatan bermain di tim utama begitu pertandingan kompetitif dimulai. Jadi, siapa yang bisa mengikuti jejak mereka kali ini?

GOAL telah merangkum 10 pemain muda yang patut diperhatikan selama musim panas 2026...

  • Joshua Abe Liverpool 2026-27Getty Images

    Josh Abe (Liverpool)

    Sebagaimana telah disebutkan, Ngumoha telah menetapkan standar yang tinggi bagi seorang remaja yang ingin menunjukkan pengaruhnya dalam pramusim di Liverpool, namun ada harapan bahwa Josh Abe setidaknya mampu menyamai penampilan pemain internasional Inggris terbaru tersebut—jika tidak pada musim panas ini, maka pada tahun 2027 atau 2028.

    Abe akan mendapatkan pengalaman pertama yang lebih lama dalam latihan tim utama selama tur Liverpool di Amerika Serikat, setelah ia sempat mengikuti beberapa sesi latihan yang dipimpin Arne Slot musim lalu saat usianya baru 15 tahun. Promosi tersebut merupakan penghargaan atas penampilannya yang gemilang di tim U-18, di mana ia mencetak delapan gol dan memberikan tiga assist dalam 10 penampilan liga.

    Cedera memaksa musim Abe berakhir lebih awal, dan The Reds harus berjuang keras untuk mempertahankannya di Merseyside di tengah minat dari Chelsea, Manchester United, dan Manchester City terhadap penyerang yang baru saja genap berusia 16 tahun awal bulan ini.

    Sebagai pemain sayap kaki kiri yang paling nyaman melakukan gerakan memotong ke dalam dari sisi kanan, Abe seharusnya mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam beberapa pekan mendatang mengingat kepergian Mohamed Salah dan kedatangan terlambat pemain baru Victor Munoz setelah Spanyol berhasil mencapai final di Piala Dunia.

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  • Landon Emenalo Xabi Alonso Chelsea 2026-27Getty Images

    Landon Emenalo (Chelsea)

    Dengan hengkangnya Marc Cucurella ke Real Madrid, ada posisi kosong yang harus diisi di sisi kiri pertahanan Chelsea, terlepas dari apakah manajer baru Xabi Alonso memilih formasi tiga atau empat bek. Jorrel Hato dan Levi Colwill menjadi opsi di skuad utama, sementara pemain baru Valentin Barco dan Geovany Quenda juga bisa ditempatkan sebagai wing-back, meskipun yang terakhir lebih cocok bermain di sisi kanan dalam sistem tersebut.

    Sementara itu, Landon Emenalo berharap bisa menembus skuad sebagai salah satu dari sejumlah bintang muda akademi yang kemungkinan besar akan dimasukkan Alonso ke dalam skuadnya untuk tur ke Australia dan Asia. Sebagai putra mantan direktur sepak bola Chelsea, Michael Emenalo, Landon telah tampil mengesankan di level kelompok usia baik untuk The Blues maupun timnas Inggris.

    Sebagai gelandang yang juga bisa bermain sebagai bek kiri, kemampuan Emenalo dalam menguasai bola membuatnya menonjol di antara rekan-rekannya dan kemungkinan besar akan menarik perhatian Alonso musim panas ini.

    Pemain berusia 18 tahun ini diperkirakan akan bergabung dalam skuad tur bersama pemain-pemain seperti Reggie Walsh, Shim Mheuka, dan Ryan Kavuma-McQueen, yang semuanya diprediksi memiliki masa depan cerah di London Barat.

  • JJ Gabriel Manchester United 2026-27Getty Images

    JJ Gabriel (Manchester United)

    Jika ada satu pemain dalam daftar ini yang menjadi sorotan layaknya Ngumoha dan, khususnya, Dowman musim panas lalu, maka dia adalah penyerang Man Utd, JJ Gabriel. Sejak terungkap bahwa ia dijuluki 'Little Messi' saat masih remaja awal di akademi United, telah muncul antisipasi terkait kemunculannya kelak di tim senior.

    Nah, saat itu kemungkinan besar akan tiba pada musim panas ini seiring United memulai tur kilat di Eropa yang akan membawa mereka ke kota-kota seperti Dublin, Gothenburg, dan Wroclaw. Meskipun Gabriel tidak diturunkan dalam laga persahabatan pembuka musim panas Setan Merah melawan Wrexham, ia diperkirakan akan diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya oleh Michael Carrick sebelum musim baru Liga Premier dimulai.

    Meskipun baru berusia 15 tahun pada bulan Oktober, Gabriel menjadi bintang tim U-18 United musim lalu, dengan mencetak 23 gol dalam 23 pertandingan liga sehingga dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Musim Ini di Liga Premier U-18, sementara ia juga memimpin Setan Merah dalam perjalanan mereka menuju final Piala Remaja FA.

    Sebagai pemain timnas Inggris U-17, Gabriel — yang bisa bermain sebagai striker atau penyerang sayap — dianggap sebagai salah satu lulusan akademi United dengan potensi tertinggi dalam dua dekade terakhir, dan ada harapan nyata bahwa ia akan langsung memberikan dampak saat turun ke lapangan musim panas ini.

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  • Braiden Graham Everton 2025-26Getty Images

    Braiden Graham (Everton)

    Meskipun Beto dan Thierno Barry sama-sama menunjukkan tanda-tanda peningkatan seiring berjalannya musim, tak diragukan lagi bahwa Everton membutuhkan lebih banyak opsi pencetak gol saat The Toffees berupaya memastikan kembalinya mereka ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak musim 2017-18. Di sinilah Braiden Graham bisa berperan.

    Pemain berusia 18 tahun ini mencetak 25 gol dalam 34 pertandingan untuk tim-tim muda Everton musim lalu, yang membantu Graham mendapatkan pemanggilan pertamanya ke skuad senior Irlandia Utara untuk laga persahabatan bulan Juni. Kini, mantan penyerang Linfield ini semakin dekat dengan debutnya di level senior saat ia bergabung dengan skuad David Moyes untuk pramusim.

    Graham menghabiskan sebagian besar karier mudanya sebagai penyerang tengah, namun postur tubuhnya yang mungil memaksanya bermain di sayap selama 12 bulan terakhir, dan di sayap kiri itulah ia menemukan posisinya yang nyaman sambil berupaya terus menarik perhatian Moyes.

  • Walsall v Aston Villa - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Brian Madjo (Aston Villa)

    Hal ini mungkin sedikit luput dari perhatian di Inggris, tetapi pada minggu-minggu awal musim lalu, ada seorang striker Inggris berusia 16 tahun yang menjadi starter di liga utama Prancis. Remaja itu adalah Brian Madjo, yang tampil dalam lima pertandingan untuk Metz di Ligue 1 sebelum direkrut oleh Aston Villa seharga £10 juta pada bulan Januari.

    Namun, Madjo terpaksa hanya bisa menonton dari pinggir lapangan sejak saat itu setelah FIFA memblokir pendaftarannya. Penyerang yang genap berusia 17 tahun tak lama sebelum pindah ke Villa Park ini telah mencatatkan tiga penampilan untuk tim senior Luksemburg sebelum beralih kewarganegaraan ke Inggris, negara kelahirannya. Namun, penampilan internasional tersebut, di mata FIFA, menjadikan Madjo sebagai pemain asing yang tidak boleh ditransfer ke luar 'negara asalnya' hingga ia genap berusia 18 tahun.

    Villa telah menggugat FIFA ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dalam upaya membatalkan keputusan tersebut, namun sementara itu, Madjo diperbolehkan bermain dalam laga persahabatan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kaku saat mencetak dua gol melawan Walsall dalam laga pramusim pertama juara Liga Europa tersebut.

    Dengan postur tubuh yang mengesankan setinggi 6'4", Madjo pernah dibandingkan dengan Romelu Lukaku di masa lalu, dan dianggap sebagai salah satu prospek striker terbaik di kancah sepak bola Inggris. Masih harus dilihat apakah ia akan tersedia untuk paruh pertama musim Villa, namun ia masih dapat memanfaatkan musim panas ini untuk menunjukkan kepada Unai Emery apa yang sebenarnya bisa ia tawarkan, terlepas dari kapan ia akhirnya dapat melakukan debut kompetitifnya.

  • Manchester City v Exeter City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    Stephen Mfuni (Manchester City)

    Karena banyak pemain mereka yang masih berlaga hingga babak-babak akhir Piala Dunia, Enzo Maresca terpaksa memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain muda saat Man City memulai tur Asia mereka. Remaja yang paling menarik perhatian kemungkinan besar adalah Jeremy Monga, yang berhasil direkrut City dari Leicester City musim panas ini setelah mengalahkan Arsenal dalam perebutan pemain tersebut. Namun, kami paling antusias untuk menyaksikan aksi bek tengah Stephen Mfuni.

    Pemain berusia 18 tahun ini melakukan debutnya bersama City pada Januari lalu sebelum dipinjamkan ke Watford, di mana ia tampil sangat mengesankan sambil merasakan pengalaman pertamanya di level senior di Championship. Cedera memaksa Mfuni mengakhiri masa pinjamannya di Vicarage Road lebih awal, namun kini ia telah pulih sepenuhnya dan siap menunjukkan mengapa klub-klub Liga Premier begitu antusias untuk meminjamnya musim ini jika diberi kesempatan oleh Maresca.

    Sebagai bek tengah berkaki kiri dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik dan nyaman dalam menguasai bola, Mfuni memiliki semua atribut untuk menjadi pemain internasional Inggris di masa depan dan bersinar di level tertinggi. Para penggemar City patut menantikan untuk melihat secara langsung mengapa ia begitu dihargai dalam beberapa pekan mendatang.

  • FBL-ENG-FACUP-ARSENAL-WIGANAFP

    Marli Salmon (Arsenal)

    Meskipun wajar jika Dowman menarik banyak perhatian di Arsenal, ia bukanlah satu-satunya pemain berusia 16 tahun yang menjanjikan yang muncul dari Hale End dalam 12 bulan terakhir; ada harapan besar bahwa Marli Salmon akan mengikuti jejak Dowman untuk menjadi anggota tetap skuad pertandingan Mikel Arteta.

    Salmon telah tampil dalam empat pertandingan tim utama The Gunners musim lalu, dan dengan absennya Wiliam Saliba serta Ben White dan Jurrien Timber yang masih dalam masa pemulihan dari cedera, ada peluang bagi bek serba bisa ini untuk mendapatkan banyak menit bermain begitu juara Liga Premier itu memulai laga persahabatan pramusim pada awal Agustus.

    Mampu bermain sebagai bek kanan atau di posisi favoritnya sebagai bek tengah, Salmon sangat dihargai di London utara berkat kedewasaan dan kemampuannya dalam mengolah bola.

  • Sean Steur Newcastle 2026Getty Images

    Sean Steur (Newcastle)

    Newcastle kembali mengalami jendela transfer yang penuh gejolak, namun di tengah hengkangnya beberapa pemain terpenting The Magpies, mereka telah mendatangkan sejumlah pemain muda menjanjikan ke skuad asuhan Eddie Howe, di mana Sean Steur tentu saja menjadi salah satunya.

    Steur bergabung dengan Newcastle dari Ajax dengan biaya transfer sebesar £23 juta ($31 juta) setelah berhasil menembus tim utama klub raksasa Belanda tersebut musim lalu dan menarik perhatian di Eredivisie berkat kemampuan passingnya yang luar biasa. Di usianya yang baru 18 tahun, Steur sempat dikaitkan dengan sejumlah klub papan atas Liga Premier sebelum akhirnya bergabung dengan Newcastle, di mana ia akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Sandro Tonali dan mungkin juga Bruno Guimaraes.

    Dengan para gelandang lainnya yang masih menikmati liburan pasca-Piala Dunia, Steur diperkirakan akan banyak mendapat kesempatan bermain karena Newcastle akan menghabiskan sebagian besar masa pramusim mereka di Inggris.

  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Luca Williams-Barnett (Tottenham)

    Terlepas dari segala masalah yang mereka hadapi selama beberapa musim terakhir, masa depan Tottenham memang tampak cerah, baik dari segi tim yang sedang dibangun Roberto De Zerbi untuk saat ini, maupun karena banyaknya pemain berbakat yang mulai muncul dari akademi klub. Salah satu pemain yang paling menonjol di antara para pemain binaan klub tersebut tak diragukan lagi adalah Luca Williams-Barnett.

    Pemain berusia 18 tahun ini melakukan debutnya di tim utama Spurs pada September lalu, namun sejak itu ia harus bersabar menanti kesempatan bermain lebih lanjut. Namun, hal itu mungkin akan segera berubah setelah Williams-Barnett menarik perhatian dalam kemenangan Rabu lalu atas MK Dons, dan ia akan menjadi bagian dari skuad De Zerbi yang akan bertolak ke Australia dan Selandia Baru untuk fase berikutnya dari program pramusim mereka.

    Sebagai gelandang serang yang juga bisa bermain di sayap, Williams-Barnett diperkirakan akan bersaing untuk mendapatkan menit bermain musim ini, terutama jika rekan sesama talenta akademi, Mikey Moore, kembali dipinjamkan ke klub lain untuk menambah pengalaman.

  • Zadok Yohanna AIK 2026Getty Images

    Zadok Yohanna (Brighton)

    Seperti biasa, Brighton kembali merekrut beberapa pemain remaja berbakat ke dalam skuad mereka musim panas ini, meskipun mereka telah menghabiskan dana yang jauh lebih besar untuk mereka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain mendatangkan bek tengah Tottenham, Luka Vuskovic, dengan nilai transfer sebesar £46 juta ($61 juta), mereka juga membayar klub Swedia AIK sebesar £21,5 juta ($29 juta) untuk merekrut pemain sayap Zadok Yohanna.

    Pemain berusia 19 tahun ini tiba di pantai selatan setelah mencetak lima gol dan memberikan empat assist dalam 11 penampilannya bersama klub sejak awal tahun ini, dan ia juga sempat masuk dalam radar Chelsea sebelum The Seagulls bergerak cepat untuk merekrutnya. Dengan berbagai trik dan kecepatan yang luar biasa, Yohanna memiliki semua yang dibutuhkan untuk membuat para bek ketar-ketir, dan ia akan bersemangat untuk memamerkan bakatnya saat Brighton bertolak ke Prancis untuk menjalani bagian pertama pramusim mereka.