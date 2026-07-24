'Messi cilik' dari Man Utd, bintang muda berusia 16 tahun dari Liverpool, dan 10 pemain muda berbakat yang patut diperhatikan saat klub-klub Liga Premier memulai laga persahabatan pramusim

Sebagaimana telah disebutkan, Ngumoha telah menetapkan standar yang tinggi bagi seorang remaja yang ingin menunjukkan pengaruhnya dalam pramusim di Liverpool, namun ada harapan bahwa Josh Abe setidaknya mampu menyamai penampilan pemain internasional Inggris terbaru tersebut—jika tidak pada musim panas ini, maka pada tahun 2027 atau 2028.

Abe akan mendapatkan pengalaman pertama yang lebih lama dalam latihan tim utama selama tur Liverpool di Amerika Serikat, setelah ia sempat mengikuti beberapa sesi latihan yang dipimpin Arne Slot musim lalu saat usianya baru 15 tahun. Promosi tersebut merupakan penghargaan atas penampilannya yang gemilang di tim U-18, di mana ia mencetak delapan gol dan memberikan tiga assist dalam 10 penampilan liga.

Cedera memaksa musim Abe berakhir lebih awal, dan The Reds harus berjuang keras untuk mempertahankannya di Merseyside di tengah minat dari Chelsea, Manchester United, dan Manchester City terhadap penyerang yang baru saja genap berusia 16 tahun awal bulan ini.

Sebagai pemain sayap kaki kiri yang paling nyaman melakukan gerakan memotong ke dalam dari sisi kanan, Abe seharusnya mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam beberapa pekan mendatang mengingat kepergian Mohamed Salah dan kedatangan terlambat pemain baru Victor Munoz setelah Spanyol berhasil mencapai final di Piala Dunia.