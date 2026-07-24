'Messi cilik' dari Man Utd, bintang muda berusia 16 tahun dari Liverpool, dan 10 pemain muda berbakat yang patut diperhatikan saat klub-klub Liga Premier memulai laga persahabatan pramusim

Hal ini mungkin sedikit luput dari perhatian di Inggris, tetapi pada minggu-minggu awal musim lalu, ada seorang striker Inggris berusia 16 tahun yang menjadi starter di liga utama Prancis. Remaja itu adalah Brian Madjo, yang tampil dalam lima pertandingan untuk Metz di Ligue 1 sebelum direkrut oleh Aston Villa seharga £10 juta pada bulan Januari.
Namun, Madjo terpaksa hanya bisa menonton dari pinggir lapangan sejak saat itu setelah FIFA memblokir pendaftarannya. Penyerang yang genap berusia 17 tahun tak lama sebelum pindah ke Villa Park ini telah mencatatkan tiga penampilan untuk tim senior Luksemburg sebelum beralih kewarganegaraan ke Inggris, negara kelahirannya. Namun, penampilan internasional tersebut, di mata FIFA, menjadikan Madjo sebagai pemain asing yang tidak boleh ditransfer ke luar 'negara asalnya' hingga ia genap berusia 18 tahun.
Villa telah menggugat FIFA ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dalam upaya membatalkan keputusan tersebut, namun sementara itu, Madjo diperbolehkan bermain dalam laga persahabatan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kaku saat mencetak dua gol melawan Walsall dalam laga pramusim pertama juara Liga Europa tersebut.
Dengan postur tubuh yang mengesankan setinggi 6'4", Madjo pernah dibandingkan dengan Romelu Lukaku di masa lalu, dan dianggap sebagai salah satu prospek striker terbaik di kancah sepak bola Inggris. Masih harus dilihat apakah ia akan tersedia untuk paruh pertama musim Villa, namun ia masih dapat memanfaatkan musim panas ini untuk menunjukkan kepada Unai Emery apa yang sebenarnya bisa ia tawarkan, terlepas dari kapan ia akhirnya dapat melakukan debut kompetitifnya.