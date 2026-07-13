Messi adalah pihak yang paling diuntungkan... Akankah Inggris tersingkir karena ulah pihak tertentu dalam pertandingan penentu ini?

Beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara Inggris dan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026, perhatian beralih dari lapangan hijau ke apa yang terjadi di balik layar di dalam markas “Tiga Singa”.

Pernyataan yang saling bertentangan antara pelatih Thomas Tuchel dan bintang tim, Jude Bellingham, telah membuka ruang luas bagi spekulasi, serta memicu pertanyaan mengenai sejauh mana kekompakan timnas Inggris di tahap paling krusial turnamen ini.

Meskipun media Inggris membantah adanya krisis nyata di dalam kamp, kontroversi yang muncul setelah kemenangan atas Norwegia justru memberikan dorongan moral tidak langsung bagi Argentina, dan membuat sebagian orang berpendapat bahwa Lionel Messi mungkin menjadi pihak yang paling diuntungkan dari situasi ini menjelang pertarungan penentu untuk memperebutkan tiket ke final.