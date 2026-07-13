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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Messi adalah pihak yang paling diuntungkan... Akankah Inggris tersingkir karena ulah pihak tertentu dalam pertandingan penentu ini?

FEATURES
L. Messi
England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
J. Bellingham
T. Tuchel
Argentina
Inggris
AS
Jerman

Bintang Argentina menghadapi tugas berat melawan tim Inggris

Beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara Inggris dan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026, perhatian beralih dari lapangan hijau ke apa yang terjadi di balik layar di dalam markas “Tiga Singa”.

Pernyataan yang saling bertentangan antara pelatih Thomas Tuchel dan bintang tim, Jude Bellingham, telah membuka ruang luas bagi spekulasi, serta memicu pertanyaan mengenai sejauh mana kekompakan timnas Inggris di tahap paling krusial turnamen ini.

Meskipun media Inggris membantah adanya krisis nyata di dalam kamp, kontroversi yang muncul setelah kemenangan atas Norwegia justru memberikan dorongan moral tidak langsung bagi Argentina, dan membuat sebagian orang berpendapat bahwa Lionel Messi mungkin menjadi pihak yang paling diuntungkan dari situasi ini menjelang pertarungan penentu untuk memperebutkan tiket ke final.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tuchel mengkritik... dan Bellingham membalas dengan caranya sendiri

    Kisah ini bermula setelah kemenangan sulit Inggris 2-1 atas Norwegia, ketika Tuchel mengeluarkan pernyataan tajam yang menegaskan bahwa penampilan timnya belum sesuai dengan harapan, sambil menyoroti bahwa timnas Inggris mampu menampilkan performa yang jauh lebih baik di babak-babak krusial.

    Namun, Bellingham tampaknya memandang pertandingan tersebut dari sudut pandang yang berbeda, karena ia menekankan bahwa Norwegia memiliki pemain-pemain kelas dunia seperti Erling Haaland, Martin Ødegaard, dan Alexander Sørloth, serta bahwa mengalahkan lawan-lawan semacam itu membutuhkan upaya yang luar biasa.

    Perbedaan penilaian ini mendorong beberapa media Inggris untuk menganggap pernyataan Bellingham sebagai tanggapan tidak langsung terhadap pelatihnya, yang membuka peluang munculnya spekulasi mengenai adanya perbedaan pandangan di dalam tim nasional.

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pembantahan resmi... namun keraguan tetap ada

    Surat kabar Inggris "Daily Mail" segera membantah semua kabar yang beredar mengenai adanya ketegangan antara Tuchel dan Bellingham, dengan menegaskan bahwa hubungan di antara keduanya normal, dan apa yang terjadi hanyalah perbedaan interpretasi terhadap jalannya pertandingan.

    Namun demikian, munculnya kontroversi ini menjelang pertandingan besar melawan Argentina sudah cukup untuk menimbulkan tanda tanya, terutama karena Tuchel secara terbuka mengkritik penampilan para pemain, sementara Bellingham membela rekan-rekannya dan memuji penampilan mereka saat melawan Norwegia.

    Dalam turnamen sebesar Piala Dunia, detail-detail kecil pun dapat menjadi faktor yang memengaruhi secara psikologis, meskipun tidak sampai menimbulkan perselisihan yang sesungguhnya di ruang ganti.

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Messi... Pemenang Terbesar Sebelum Peluit Awal Dibunyikan

    Di sisi lain, tim nasional Argentina memasuki pertandingan ini di bawah kepemimpinan Messi dalam kondisi yang stabil dan penuh percaya diri setelah penampilan yang solid di turnamen ini, sehingga setiap gejolak di kubu Inggris menjadi kabar baik bagi “El Tango”.

    Bellingham sedang menjalani masa-masa terbaiknya bersama Inggris setelah mencetak empat gol dalam dua pertandingan terakhir, namun tekanan yang melingkupi tim tersebut mungkin memberi Argentina peluang untuk memanfaatkan setiap penurunan mental atau terpecahnya konsentrasi.

    Sementara Tuchel berusaha meredam kontroversi dan mengalihkan perhatian kembali ke lapangan, Messi dan rekan-rekannya menanti apakah Inggris akan memasuki pertandingan dengan barisan yang solid, ataukah keributan media akan meninggalkan dampak dalam pertarungan yang mungkin menentukan nasib impian Argentina untuk menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut.

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