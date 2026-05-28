Seperti dilaporkan oleh portal olahraga Polandia Przeglad Sportowy Onet, Borussia Dortmund dilaporkan telah melirik Kacper Potulski, pemain berusia 18 tahun dari Mainz 05, namun tawaran mereka sebesar 20 juta euro ditolak mentah-mentah oleh klub asal Rheinhessen tersebut.
Meskipun telah mengajukan tawaran transfer yang sangat besar, BVB tampaknya ditolak oleh bintang muda Bundesliga tersebut
Pada akhir April lalu, mantan pemain Bundesliga Tomasz Hajto, dalam perannya sebagai pakar sepak bola di Polsat Sport, menyatakan bahwa beberapa klub Bundesliga tertarik pada rekan senegaranya yang berbakat itu.
"Menurut kontak saya, beberapa tim dari Jerman sudah memasukkan Kacper ke dalam daftar incaran mereka - seperti Leverkusen dan Dortmund. Namun, klub-klub dari Inggris dan Italia juga tertarik padanya," kata Hajto saat itu dan mengisyaratkan bahwa sebuah klub mungkin harus merogoh kocek "sekitar 30 juta euro" untuk mendapatkan jasa bek tengah tersebut.
Namun, apakah BVB masih berada dalam persaingan untuk mendapatkan pemain muda berbakat Mainz musim lalu ini patut diragukan, terutama setelah transfer Joane Gadou (RB Salzburg) senilai 20 juta euro untuk posisi bek tengah.
Potulski mengejutkan FC Bayern, tampil gemilang bersama Mainz 05 — dan kembali duduk di bangku cadangan
Potulski berhasil promosi dari tim cadangan Rheinhessen ke tim utama bahkan sebelum jeda musim dingin, setelah ia melewati semua jenjang tim muda di Mainz sejak 2023. Di Liga Konferensi, pemain berusia 18 tahun ini awalnya mendapat kesempatan untuk membuktikan diri, tampil memukau di segala lini, dan pada akhirnya melakukan debutnya sebagai starter di Bundesliga pada akhir November.
Dalam pertandingan liga keduanya, ia sudah mencetak gol pertamanya - justru melawan FC Bayern yang hebat di Allianz Arena, Munich. Selain itu, ia juga tampil kuat melawan juara bertahan tersebut dan sejak saat itu menjadi topik pembicaraan yang hangat, tidak hanya di Mainz.
Namun, waktu bermainnya di bawah asuhan pelatih Urs Fischer menurun drastis sejak Maret. Hingga awal Mei, Potulski duduk di bangku cadangan selama 90 menit dalam lima dari tujuh pertandingan; baru pada akhir musim Fischer kembali mengandalkan bintang muda pertahanan ini. Meskipun demikian, degradasi sementara Potulski di Mainz tidak berlalu begitu saja.
Apakah Potulski akan segera hengkang dari Mainz 05? "Pemuda itu mungkin akan segera mempertanyakannya"
Untuk kedua kalinya dalam setahun, ia pun mengganti agennya atas desakan ayahnya dan kini diwakili oleh Sports360. Mungkinkah hal ini dilakukan untuk segera memaksakan kepindahan? "Anak itu mungkin akan segera bertanya-tanya, mengapa ia harus tetap di Mainz, jika ia kadang bermain sangat baik dan kadang sama sekali tidak. Itu adalah bahaya," Hajto juga memperingatkan pihak Mainz agar tidak terlalu sembarangan dalam menangani talenta terbaik ini: "Kacper selalu memanfaatkan peluangnya dan menunjukkan permainan yang kuat," kata Hajto. Oleh karena itu, ia tidak dapat memahami mengapa Potulski kadang-kadang kembali disingkirkan di bawah asuhan Fischer.
Meskipun ada ketidakharmonisan yang tersembunyi, Potulski tetap diharapkan menjadi pilar utama di Mainz. Hal ini ditekankan oleh Direktur Olahraga Niko Bungert dengan merujuk pada kontraknya yang berlaku hingga 2028: "Masa depan ada di tangan Kacper. Dia memiliki kualitas luar biasa dan akan tampil secara reguler di lapangan bersama kami di masa depan. Saya yakin akan hal itu."
Dalam waktu dekat, ia juga berpotensi tampil untuk pertama kalinya bersama tim nasional senior Polandia. Pemain berusia 18 tahun ini telah dipanggil untuk laga persahabatan melawan Ukraina dan Nigeria, dan berpotensi mengambil langkah berikutnya dalam kariernya setelah hanya tampil dua kali bersama tim U-21.