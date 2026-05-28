Meskipun telah mengajukan tawaran transfer yang sangat besar, BVB tampaknya ditolak oleh bintang muda Bundesliga tersebut

Untuk kedua kalinya dalam setahun, ia pun mengganti agennya atas desakan ayahnya dan kini diwakili oleh Sports360. Mungkinkah hal ini dilakukan untuk segera memaksakan kepindahan? "Anak itu mungkin akan segera bertanya-tanya, mengapa ia harus tetap di Mainz, jika ia kadang bermain sangat baik dan kadang sama sekali tidak. Itu adalah bahaya," Hajto juga memperingatkan pihak Mainz agar tidak terlalu sembarangan dalam menangani talenta terbaik ini: "Kacper selalu memanfaatkan peluangnya dan menunjukkan permainan yang kuat," kata Hajto. Oleh karena itu, ia tidak dapat memahami mengapa Potulski kadang-kadang kembali disingkirkan di bawah asuhan Fischer.

Meskipun ada ketidakharmonisan yang tersembunyi, Potulski tetap diharapkan menjadi pilar utama di Mainz. Hal ini ditekankan oleh Direktur Olahraga Niko Bungert dengan merujuk pada kontraknya yang berlaku hingga 2028: "Masa depan ada di tangan Kacper. Dia memiliki kualitas luar biasa dan akan tampil secara reguler di lapangan bersama kami di masa depan. Saya yakin akan hal itu."

Dalam waktu dekat, ia juga berpotensi tampil untuk pertama kalinya bersama tim nasional senior Polandia. Pemain berusia 18 tahun ini telah dipanggil untuk laga persahabatan melawan Ukraina dan Nigeria, dan berpotensi mengambil langkah berikutnya dalam kariernya setelah hanya tampil dua kali bersama tim U-21.