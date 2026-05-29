"Barcelona sama sekali tidak punya uang!" kata legenda Bayern itu kepada ARD setelah timnya menang 3-0 atas VfB Stuttgart di final DFB-Pokal, saat ditanya apakah ia khawatir Harry Kane akan pindah ke Catalonia. Kabar tentang kemungkinan kapten timnas Inggris itu hengkang lebih awal dari Munich serta minat Barcelona telah berulang kali muncul dalam beberapa bulan terakhir.

Hoeneß tidak perlu khawatir soal Kane, tetapi Barcelona memang berhasil merebut Anthony Gordon, target jangka panjang Bayern, dari Newcastle United, dengan membayar sekitar €80 juta untuk sang pemain sayap—jumlah yang tidak bersedia disamai oleh juara Jerman tersebut.

Hal itu memunculkan pertanyaan yang jelas: dari mana sebenarnya Barça mendapatkan dana tersebut? Bagaimana dengan kendala pendaftaran mereka yang sudah diketahui umum? Dan bagaimana mereka akan mengeluarkan 100 juta euro lagi untuk Julian Alvarez?