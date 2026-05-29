Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Andreas Koenigl

Diterjemahkan oleh

Meskipun sedang dilanda masalah keuangan, Barcelona tetap berhasil melakukan transfer besar-besaran senilai €180 juta-lalu, bagaimana mereka bisa membiayai transfer Anthony Gordon dan Julián Álvarez?

LaLiga
Barcelona
FEATURES
A. Gordon
J. Alvarez
R. Lewandowski
M. Casado
F. Torres
A. Fati
M. Rashford

Meskipun menghadapi masalah arus kas yang berkepanjangan, Barcelona tiba-tiba mampu membayar €80 juta untuk Anthony Gordon dan mungkin €100 juta untuk Julián Álvarez. Bagaimana bisa? Inilah alasannya.

"Barcelona sama sekali tidak punya uang!" kata legenda Bayern itu kepada ARD setelah timnya menang 3-0 atas VfB Stuttgart di final DFB-Pokal, saat ditanya apakah ia khawatir Harry Kane akan pindah ke Catalonia. Kabar tentang kemungkinan kapten timnas Inggris itu hengkang lebih awal dari Munich serta minat Barcelona telah berulang kali muncul dalam beberapa bulan terakhir.

Hoeneß tidak perlu khawatir soal Kane, tetapi Barcelona memang berhasil merebut Anthony Gordon, target jangka panjang Bayern, dari Newcastle United, dengan membayar sekitar €80 juta untuk sang pemain sayap—jumlah yang tidak bersedia disamai oleh juara Jerman tersebut.

Hal itu memunculkan pertanyaan yang jelas: dari mana sebenarnya Barça mendapatkan dana tersebut? Bagaimana dengan kendala pendaftaran mereka yang sudah diketahui umum? Dan bagaimana mereka akan mengeluarkan 100 juta euro lagi untuk Julian Alvarez?

  • Hutang Barcelona yang sudah diketahui umum telah memaksa klub tersebut melakukan serangkaian kesepakatan tak biasa untuk mengumpulkan dana, dan masalah pendaftaran pemain berulang kali menghambat pengelolaan skuad dalam beberapa tahun terakhir. Namun, masalah tersebut mungkin akan segera teratasi.

    Menurut Sport, klub kini hanya membutuhkan €12–14 juta untuk kembali mematuhi aturan 1:1 Spanyol, yang memungkinkan klub menghabiskan atau menginvestasikan satu euro untuk setiap euro yang diperoleh atau disimpan. Kegagalan memenuhi target ini berarti klub hanya dapat menghabiskan 25% dari setiap euro yang diperoleh, sebuah batasan yang berulang kali menghalangi upaya Barça untuk merekrut pemain dalam beberapa musim terakhir.

    • Iklan

  • Lewandowski akan hengkang, sementara Torres dan Casado diperkirakan akan menyusul.

    Kepergian Robert Lewandowski yang akan segera terjadi, seiring dengan berakhirnya kontraknya, akan langsung meringankan beban gaji Barça, mengingat striker asal Polandia itu merupakan pemain dengan gaji tertinggi di klub. Klub ini juga diperkirakan akan menghentikan minatnya terhadap Marcus Rashford, yang saat ini dipinjamkan dari Manchester United, dan berada di kisaran gaji yang sama di puncak struktur gaji.

    Penghematan gaji gabungan ini seharusnya memberikan Barça fleksibilitas finansial yang sangat dibutuhkan untuk investasi.

    Namun demikian, klub Catalan ini masih memiliki utang yang sangat besar; jika biaya renovasi Camp Nou dimasukkan, totalnya mencapai angka yang mengejutkan sebesar €2,6 miliar, sehingga klub harus mengumpulkan dana untuk menyelesaikan transfer pemain baru seperti Gordon atau mungkin Alvarez—dan memastikan pendaftaran mereka di LaLiga.

    Menurut Sport, penyerang Ferran Torres dan Marc Casado diharapkan dapat mengumpulkan dana dan membebaskan ruang gaji lebih lanjut. Keduanya bisa dimasukkan dalam kesepakatan pertukaran potensial untuk Alvarez, mengingat Atlético Madrid telah lama dikaitkan dengan Casado; namun, seperti biasa, detailnya harus diselesaikan sebelum transfer apa pun dapat dilanjutkan.

  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Upaya transfer Barcelona: apakah Anthony Gordon hanyalah permulaan?

    Marc-André ter Stegen tidak lagi menjadi bagian dari rencana jangka panjang klub, dan transfer permanen atau peminjaman kembali akan meringankan beban gaji Flick. Ansu Fati, yang pernah dijagokan sebagai calon penerus Messi, telah menghabiskan setahun terakhir dengan status pinjaman di Brighton dan Monaco; transfer permanen juga akan menyuntikkan dana yang sangat dibutuhkan.

    Kondisi keuangan klub masih ketat, namun aturan gaji yang relatif fleksibel di Spanyol, ditambah dengan kembalinya batas pengeluaran 1:1, masih dapat memberikan keleluasaan baru bagi presiden Joan Laporta dan direktur olahraga Deco di bursa transfer. Anthony Gordon mungkin hanya menjadi yang pertama dari beberapa pemain baru yang akan datang.