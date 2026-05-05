Pada menit ke-58, FC Bayern kebobolan gol kelima saat bertanding melawan Paris Saint-Germain di leg pertama. Prinzenpark bergemuruh, para pemain Munich tampak sudah kalah, dan para pemain PSG "saling bertepuk tangan seolah-olah mereka sudah lolos," kata Direktur Olahraga Max Eberl. Namun, ternyata tidak demikian: Dengan perjuangan yang mengesankan, FC Bayern berhasil mengejar ketertinggalan menjadi 4-5, dan menjelang leg kedua pada hari Rabu, segalanya masih terbuka.
Meskipun sebenarnya semua hal mengindikasikan sebaliknya! Hal yang mungkin menjadi "keuntungan terbesar" bagi FC Bayern dalam leg kedua melawan PSG
Tim asal Munich itu sekali lagi membuktikan ketangguhan mental yang mengesankan serta kondisi fisik mereka yang tak kalah mengesankan di Paris. Bahkan, pada fase akhir pertandingan, mereka sebenarnya masih bisa mencetak lebih banyak gol. "Di akhir pertandingan, Paris terlihat lelah, mengalami kram, dan bermain untuk mengulur waktu," kata Joshua Kimmich dalam analisisnya. "Ada perasaan bahwa masih ada peluang. Skor 5-5 sebenarnya bisa tercapai."
Menurut pakar utama Lothar Matthäus, FC Bayern "secara fisik benar-benar unggul". Secara keseluruhan, para pemain Munich berlari hampir enam kilometer lebih banyak daripada lawan mereka, di mana Matthäus melihat tanda-tanda kelelahan di wajah mereka. Para pemain Paris tampil "sudah kehabisan tenaga", dan mereka bertahan "dengan lidah menjulur".
Menurut Matthäus, kebugaran dan kesegaran akan menjadi "keunggulan terbesar" bagi FC Bayern di leg kedua. Pandangan ini dapat dimengerti mengingat kesan-kesan terbaru, namun juga cukup mengejutkan. Sebab, sebenarnya semua indikasi menunjukkan bahwa situasinya justru sebaliknya. Para pemain bintang Paris pada musim ini secara keseluruhan jauh lebih sedikit beban kerjanya dibandingkan para pemain Munich, hal ini dibuktikan oleh berbagai statistik.
Michael Olise, Luis Diaz, dan Harry Kane hampir selalu bermain untuk FC Bayern
Sebelas pemain yang diperkirakan akan menjadi starter FC Bayern pada Rabu ini telah bermain selama total 34.153 menit. Sementara itu, rekan-rekan mereka dari PSG hanya bermain selama 29.463 menit dalam jumlah pertandingan resmi yang sama. Sepuluh pemain Munich telah bermain lebih dari 2.800 menit musim ini, sedangkan hanya tiga pemain Paris yang mencapai angka tersebut.
Perbedaan yang mencolok terutama terlihat di lini serang: Dua pemain Munich dengan menit bermain terbanyak adalah sayap Luis Diaz (3.760) dan Michael Olise (3.716), sementara di posisi keempat setelah Kimmich sudah ada penyerang Harry Kane (3.690). Namun, ketiga penyerang ini tidak terlihat kelelahan; mereka terus mencetak gol tanpa henti. Sebagai perbandingan, trio penyerang Paris yang terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia (2.576), Desire Doue (2.235), dan Ousmane Dembele (1.913) jauh lebih sedikit bermain di lapangan.
FC Bayern vs. PSG: Total menit bermain para pemain yang diperkirakan akan menjadi starter
FC Bayern Paris Saint-Germain Manuel Neuer (3060 menit) Matvey Safonov (2100) Josip Stanisic (2861) Warren Zaire-Emery (4051) Dayot Upamecano (3031) Marquinhos (2294) Jonathan Tah (3515) Willian Pacho (3629) Konrad Laimer (3027) Nuno Mendes (2774) Joshua Kimmich (3713) Vitinha (3748) Aleksandar Pavlovic (2906) Joao Neves (2372) Jamal Musiala (874) Fabian Ruiz (1771) Michael Olise (3716) Desire Doue (2235) Harry Kane (3690) Ousmane Dembele (1913) Luis Diaz (3760) Khvicha Kvaratskhelia (2576)
Luis Enrique memiliki lebih banyak opsi rotasi daripada Vincent Kompany
Dembele dan Doue memang sama-sama absen karena cedera pada beberapa fase pertandingan. Namun, meski para pemainnya dalam kondisi prima, pelatih PSG Luis Enrique secara keseluruhan lebih berhati-hati dalam mengelola pemain andalannya dibandingkan Vincent Kompany. Tentu saja, ia diuntungkan oleh kedalaman skuad yang sedikit lebih luas.
Karena selain Serge Gnabry yang menjadi starter, pemain rotasi seperti Lennart Karl, Tom Bischof, dan Raphael Guerreiro juga absen, Kompany kehabisan opsi terutama di lini serang. Pada pertandingan Sabtu melawan 1. FC Heidenheim, Nicolas Jackson menjadi satu-satunya opsi rotasi yang fit di lini depan. Dalam hal ini, Konrad Laimer dan Aleksandar Pavlovic membentuk duet sayap darurat yang agak aneh (dan tidak efektif). Setelah melakukan pergantian empat pemain sekaligus yang mencakup Olise, Diaz, dan Kane pada babak istirahat, tim asal Munich ini setidaknya berhasil meraih hasil imbang 3-3. Ini merupakan upaya keras berikutnya setelah kemenangan 4-3 atas FSV Mainz 05 pekan lalu dan leg pertama melawan PSG. Pada hari Rabu, setidaknya Bischof, Karl, dan Guerreiro diperkirakan sudah siap diturunkan.
Pelatih PSG, Enrique, yang harus bermain tanpa Achraf Hakimi yang cedera di Munich, dapat melakukan rotasi dengan jauh lebih mudah saat imbang 2-2 melawan FC Lorient. Perbandingan paling mencolok terlihat di posisi sayap: Di sana, Bradley Barcola dan Ibrahim Mbaye, dua pemain berbakat, menjadi starter melawan Lorient. Di antara laga-laga Liga Champions melawan Chelsea di babak 16 besar dan Liverpool di perempat final, Enrique sebenarnya tidak perlu memikirkan rotasi seperti itu. Asosiasi sepak bola nasional dengan cepat memindahkan jadwal pertandingan liga yang bersangkutan.
Marquinhos hanya bermain dalam satu dari sepuluh pertandingan Ligue 1 terakhir
Menarik juga untuk melihat sebelas pemain dari masing-masing klub yang mencatatkan menit bermain terbanyak di liga domestik. Di FC Bayern, delapan di antaranya adalah pemain yang turun di laga spektakuler di Paris. Pada leg kedua, jumlahnya bahkan bisa menjadi sembilan, asalkan Laimer kembali ke starting eleven seperti yang diharapkan. Di PSG, hanya lima dari sebelas pemain dengan menit bermain terbanyak di Ligue 1 yang menjadi starter pada leg pertama.
Misalnya, bek tengah asal Ukraina Ilya Zabarnyi mencatatkan menit bermain terbanyak kedua di liga untuk PSG, namun di Liga Champions ia belum pernah bermain sedetik pun sepanjang tahun kalender 2026. Kapten dan pemimpin pertahanan Marquinhos hanya tampil sekali dalam sepuluh pertandingan liga terakhir.
Di Liga Champions, para pemain inti Paris yang dipimpin Marquinhos sebagian besar bermain penuh. Willian Pacho (satu-satunya pemain yang belum pernah absen sedetik pun), Vitinha, Warren Zaire-Emery, dan Nuno Mendes adalah empat pemain dengan menit bermain terbanyak di antara semua pemain di kompetisi teratas ini. Pemain pertama dari Munich adalah Aleksandar Pavlovic di peringkat ke-17.
Pertunjukan di Paris: Pelatih Arsenal Mikel Arteta tidak terlalu terkesan
Pemenang laga antara FC Bayern dan PSG akan menghadapi FC Arsenal atau Atlético Madrid di final. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, tentu saja juga memuji pertandingan leg pertama yang spektakuler di Paris. Namun, menurutnya, hal itu hanya mungkin terjadi karena FC Bayern dan PSG, untungnya, tidak berbasis di Inggris dan karenanya tidak terpapar tekanan di sana.
"Jika saya melihat jumlah menit bermain dan kesegaran para pemain ini, hal itu tidak mengejutkan saya," kata Arteta. "Perbedaan antara liga-liga tersebut dan cara bermain di sana bagaikan siang dan malam. Kita membandingkan dua dunia yang benar-benar berbeda di sini."
Ya, di Inggris ada kompetisi tambahan berupa Piala Liga, Liga Premier memiliki dua klub lebih banyak daripada Bundesliga dan Ligue 1, dan ya, Arsenal telah memainkan tujuh pertandingan lebih banyak daripada FC Bayern dan PSG musim ini. Namun, setidaknya jika dibandingkan dengan tim asal Munich, pembicaraan tentang "dunia yang berbeda" dalam hal beban hanya berlaku secara terbatas.
Memang benar lima pemain Arsenal bermain lebih lama daripada Diaz, pemain andalan Munich, namun di belakang mereka, selisihnya cepat menyempit. Stanisic, pemain Munich dengan waktu bermain terpanjang kesepuluh (2.861 menit), misalnya, jelas bermain lebih banyak daripada rekan setimnya di Arsenal yang berada di peringkat kesepuluh, Leandro Trossard (2.577). Selain itu, Diaz, Kane, dan Olise semuanya bermain lebih lama daripada Viktor Gyökeres, pemain serang Arsenal yang paling sering diturunkan.