Tim asal Munich itu sekali lagi membuktikan ketangguhan mental yang mengesankan serta kondisi fisik mereka yang tak kalah mengesankan di Paris. Bahkan, pada fase akhir pertandingan, mereka sebenarnya masih bisa mencetak lebih banyak gol. "Di akhir pertandingan, Paris terlihat lelah, mengalami kram, dan bermain untuk mengulur waktu," kata Joshua Kimmich dalam analisisnya. "Ada perasaan bahwa masih ada peluang. Skor 5-5 sebenarnya bisa tercapai."

Menurut pakar utama Lothar Matthäus, FC Bayern "secara fisik benar-benar unggul". Secara keseluruhan, para pemain Munich berlari hampir enam kilometer lebih banyak daripada lawan mereka, di mana Matthäus melihat tanda-tanda kelelahan di wajah mereka. Para pemain Paris tampil "sudah kehabisan tenaga", dan mereka bertahan "dengan lidah menjulur".

Menurut Matthäus, kebugaran dan kesegaran akan menjadi "keunggulan terbesar" bagi FC Bayern di leg kedua. Pandangan ini dapat dimengerti mengingat kesan-kesan terbaru, namun juga cukup mengejutkan. Sebab, sebenarnya semua indikasi menunjukkan bahwa situasinya justru sebaliknya. Para pemain bintang Paris pada musim ini secara keseluruhan jauh lebih sedikit beban kerjanya dibandingkan para pemain Munich, hal ini dibuktikan oleh berbagai statistik.