Goal.com
Live
Galatasaray v Bodrum - Turkish Super LeagueGetty Images Sport
Daniel Buse

Diterjemahkan oleh

Meskipun sang pelatih belum yakin: Galatasaray tampaknya telah memasukkan pemain timnas Jerman ke dalam daftar incaran

Super Lig
Galatasaray
N. Amiri
Mainz 05
Bundesliga

Galatasaray Istanbul tampaknya tertarik pada Nadiem Amiri dari 1. FSV Mainz 05. Namun, pelatih Galatasaray, Okan Buruk, sejauh ini belum terlalu antusias dengan kesepakatan tersebut dan masih perlu diyakinkan.

Hal itu dilaporkan oleh Sky. Menurut laporan tersebut, Amiri ingin meninggalkan Mainz pada musim panas nanti, meskipun secara kontrak ia masih terikat dengan klub tersebut hingga tahun 2028. Ia sedang mencari tantangan baru di bidang olahraga, di mana ia dapat menandatangani kontrak besar terakhirnya. Sejak musim panas lalu, pemain berusia 29 tahun ini diwakili oleh agen ternama Pini Zahavi, yang telah menjajaki berbagai opsi untuk Amiri. Salah satunya adalah Galatasaray Istanbul, namun pindah ke Arab Saudi juga menjadi pertimbangan bagi Amiri. 

  • Setelah melakukan investasi besar-besaran tahun lalu, Galatasaray berencana untuk kembali gencar melakukan perburuan pemain pada musim panas ini. Amiri memang memiliki beberapa pendukung di klub tersebut—namun pelatih Okan Buruk (belum) yakin dan lebih memilih pemain lain untuk posisi penyerang tengah. 

    Sebelum musim ini dimulai, Gala tidak hanya memecahkan rekor transfer Turki dengan biaya transfer sebesar 75 juta euro untuk Victor Osimhen (SSC Napoli), tetapi juga merekrut Leroy Sane (FC Bayern München) dan Ilkay Gündogan (Manchester City) secara gratis. Selain itu, Wilfried Singo (31 juta euro, Monaco) dan Ugurcan Cakir (27,5 juta euro, Trabzonspor) juga bergabung. 

    • Iklan
  • Nadiem AmiriGetty

    Nadiem Amiri masih berharap bisa ikut serta dalam Piala Dunia

    Amiri pindah dari Leverkusen ke Mainz pada Januari 2024 dengan biaya transfer hanya satu juta euro. Kini, menurut transfermarkt.de, nilai pasarnya telah kembali naik menjadi 17 juta euro berkat penampilannya yang gemilang. 

    Ia telah tampil dalam sembilan pertandingan internasional untuk Jerman dan kembali dipanggil oleh pelatih timnas Julian Nagelsmann pada 2025 setelah jeda yang cukup lama. "Piala Dunia adalah hal terbesar bagi saya, bermain di sana untuk Jerman. Saya kini berusia 29 tahun dan ini mungkin akan menjadi kesempatan terakhir saya," katanya kepada RTV/ntv mengenai harapannya untuk mendapatkan tiket ke turnamen Piala Dunia musim panas ini. 

  • Musim 2025/26 Nadiem Amiri bersama Mainz 05:

    Permainan: 33
    Menit bermain: 2678
    Gol: 16
    Assist: 4
Super Lig
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Antalyaspor crest
Antalyaspor
ATS
Bundesliga
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU