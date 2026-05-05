Hal itu dilaporkan oleh Sky. Menurut laporan tersebut, Amiri ingin meninggalkan Mainz pada musim panas nanti, meskipun secara kontrak ia masih terikat dengan klub tersebut hingga tahun 2028. Ia sedang mencari tantangan baru di bidang olahraga, di mana ia dapat menandatangani kontrak besar terakhirnya. Sejak musim panas lalu, pemain berusia 29 tahun ini diwakili oleh agen ternama Pini Zahavi, yang telah menjajaki berbagai opsi untuk Amiri. Salah satunya adalah Galatasaray Istanbul, namun pindah ke Arab Saudi juga menjadi pertimbangan bagi Amiri.
Diterjemahkan oleh
Meskipun sang pelatih belum yakin: Galatasaray tampaknya telah memasukkan pemain timnas Jerman ke dalam daftar incaran
Setelah melakukan investasi besar-besaran tahun lalu, Galatasaray berencana untuk kembali gencar melakukan perburuan pemain pada musim panas ini. Amiri memang memiliki beberapa pendukung di klub tersebut—namun pelatih Okan Buruk (belum) yakin dan lebih memilih pemain lain untuk posisi penyerang tengah.
Sebelum musim ini dimulai, Gala tidak hanya memecahkan rekor transfer Turki dengan biaya transfer sebesar 75 juta euro untuk Victor Osimhen (SSC Napoli), tetapi juga merekrut Leroy Sane (FC Bayern München) dan Ilkay Gündogan (Manchester City) secara gratis. Selain itu, Wilfried Singo (31 juta euro, Monaco) dan Ugurcan Cakir (27,5 juta euro, Trabzonspor) juga bergabung.
- Getty
Nadiem Amiri masih berharap bisa ikut serta dalam Piala Dunia
Amiri pindah dari Leverkusen ke Mainz pada Januari 2024 dengan biaya transfer hanya satu juta euro. Kini, menurut transfermarkt.de, nilai pasarnya telah kembali naik menjadi 17 juta euro berkat penampilannya yang gemilang.
Ia telah tampil dalam sembilan pertandingan internasional untuk Jerman dan kembali dipanggil oleh pelatih timnas Julian Nagelsmann pada 2025 setelah jeda yang cukup lama. "Piala Dunia adalah hal terbesar bagi saya, bermain di sana untuk Jerman. Saya kini berusia 29 tahun dan ini mungkin akan menjadi kesempatan terakhir saya," katanya kepada RTV/ntv mengenai harapannya untuk mendapatkan tiket ke turnamen Piala Dunia musim panas ini.
Musim 2025/26 Nadiem Amiri bersama Mainz 05:
Permainan: 33 Menit bermain: 2678 Gol: 16 Assist: 4