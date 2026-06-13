Menurut laporan Bild, pemain penyerang berusia 28 tahun itu akan segera bergabung dengan VfL Wolfsburg, klub yang baru saja terdegradasi dari Bundesliga.
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Meskipun salah satu syarat penting belum terpenuhi! Bintang Hertha, Fabian Reese, tampaknya akan pindah secara mengejutkan
Dengan demikian, kedua klub masih harus mencapai kesepakatan akhir mengenai biaya transfer; diperkirakan antara enam hingga delapan juta euro akan ditransfer dari rekening Wolfsburg ke ibu kota Jerman untuk Reese.
Kesepakatan antara pemain berusia 28 tahun itu dan VfL tampaknya sudah tercapai sejak lama, meskipun beberapa minggu yang lalu kesepakatan tersebut masih dibuat dengan syarat bahwa Wolfsburg tetap berada di liga utama.
Seperti yang diketahui, rencana ini tidak berhasil - setelah hasil imbang dan kekalahan dalam pertandingan degradasi melawan SC Paderborn, Wolfsburg terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Jerman ke 2. Bundesliga untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.
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Reese juga masuk dalam radar klub-klub Bundesliga dan Turki
Kini, tampaknya Wolfsburg dan Reese telah kembali mencapai kesepakatan, terutama mengingat peristiwa-peristiwa terkini. Pemain serang tersebut sempat dikaitkan dengan beberapa klub dari Bundesliga dan Turki dalam beberapa pekan terakhir, namun tampaknya pilihannya jatuh pada VfL.
Di Hertha Berlin, yang jelas-jelas gagal mencapai target promosi kembali pada musim lalu, Reese sebenarnya masih terikat kontrak hingga 2030. Dengan gaji bulanan yang diperkirakan mencapai 150.000 euro, ia adalah pemain dengan gaji tertinggi di klub tersebut.
Dengan kepergian pemain berusia 28 tahun ini, Berlin akan kehilangan pemain kunci kedua dalam waktu singkat setelah Kenneth Eichhorn, yang bergabung dengan Bayer 04 Leverkusen.