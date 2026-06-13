Meskipun salah satu syarat penting belum terpenuhi! Bintang Hertha, Fabian Reese, tampaknya akan pindah secara mengejutkan

Dengan demikian, kedua klub masih harus mencapai kesepakatan akhir mengenai biaya transfer; diperkirakan antara enam hingga delapan juta euro akan ditransfer dari rekening Wolfsburg ke ibu kota Jerman untuk Reese.

Kesepakatan antara pemain berusia 28 tahun itu dan VfL tampaknya sudah tercapai sejak lama, meskipun beberapa minggu yang lalu kesepakatan tersebut masih dibuat dengan syarat bahwa Wolfsburg tetap berada di liga utama.

Seperti yang diketahui, rencana ini tidak berhasil - setelah hasil imbang dan kekalahan dalam pertandingan degradasi melawan SC Paderborn, Wolfsburg terdegradasi dari kasta tertinggi sepak bola Jerman ke 2. Bundesliga untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.