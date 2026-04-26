Intinya, juara bertahan itu tidak akan menggunakan opsi pembelian untuk pemain asal Senegal tersebut, ungkap Eberl.
Meskipun penampilannya belakangan ini cukup meyakinkan: Max Eberl mengumumkan kepergian pemain berikutnya dari FC Bayern München
Jackson pindah ke Munich dari Chelsea FC dengan status pinjaman pada musim panas lalu. Opsi pembelian pun tidak akan berlaku, karena Jackson tidak akan mencapai jumlah pertandingan yang disepakati dalam kontraknya.
Dalam 29 pertandingan, pemain berusia 24 tahun yang biasanya bertindak sebagai cadangan bagi bintang penyerang Harry Kane ini telah mencetak sepuluh gol untuk Bayern. Di Chelsea, Jackson masih memiliki kontrak hingga 2033. Namun, performa yang terus meningkatnya memberikan alasan yang kuat untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro juga akan meninggalkan klub asal München tersebut, karena kontrak mereka akan berakhir.
Max Eberl kembali mengambil tindakan tegas terhadap Michael Olise
Sebaliknya, Michael Olise—yang belakangan ini menjadi bahan rumor spektakuler—pasti akan tetap bertahan hingga setelah musim panas. Hal ini ditegaskan kembali oleh Eberl: "Bagi kami, tidak ada sedikit pun keraguan. Dia adalah pemain yang berkembang luar biasa di FC Bayern bersama tim dan pelatih."
Pemain asal Prancis yang diincar oleh Real Madrid dan klub-klub papan atas Liga Premier ini masih terikat kontrak hingga 2029. Tidak ada klausul pelepasan dalam kontraknya.