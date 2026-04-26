Meskipun penampilannya belakangan ini cukup meyakinkan: Max Eberl mengumumkan kepergian pemain berikutnya dari FC Bayern München

Jackson pindah ke Munich dari Chelsea FC dengan status pinjaman pada musim panas lalu. Opsi pembelian pun tidak akan berlaku, karena Jackson tidak akan mencapai jumlah pertandingan yang disepakati dalam kontraknya.

Dalam 29 pertandingan, pemain berusia 24 tahun yang biasanya bertindak sebagai cadangan bagi bintang penyerang Harry Kane ini telah mencetak sepuluh gol untuk Bayern. Di Chelsea, Jackson masih memiliki kontrak hingga 2033. Namun, performa yang terus meningkatnya memberikan alasan yang kuat untuk mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.

Leon Goretzka dan Raphael Guerreiro juga akan meninggalkan klub asal München tersebut, karena kontrak mereka akan berakhir.