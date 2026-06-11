Seperti dilaporkan Sky, The Cottagers tetap bertekad untuk merekrut striker berusia 18 tahun itu secara permanen dan karenanya sedang mempersiapkan tawaran untuk juara Bundesliga tersebut.
Diterjemahkan oleh
Meskipun pada pandangan pertama peminjamannya tampak seperti bencana: apakah FC Bayern akan meraup untung besar dari permata yang terlupakan ini?
Meskipun Fulham memiliki opsi pembelian untuk Kusi-Asare, nilai opsi tersebut dianggap terlalu tinggi oleh klub Liga Premier tersebut mengingat penampilannya selama masa peminjaman. Menurut Sky, nilainya mencapai dua belas juta euro. Padahal, Kusi-Asare sebenarnya hampir tidak meninggalkan kesan apa pun di Fulham dan hanya tampil dalam sembilan pertandingan singkat serta satu kali sebagai starter di tim utama sepanjang musim.
Pada akhirnya, pemain timnas U-21 Swedia ini hanya mencatatkan 122 menit bermain di tim utama The Cottagers (tanpa terlibat dalam gol). Bahkan pada musim dingin, pembatalan masa peminjaman sudah menjadi pembicaraan. Pertandingan pada Oktober melawan AFC Bournemouth menjadi simbol situasi kurang beruntung Kusi-Asare di Fulham di bawah asuhan pelatih Marco Silva, yang kini pindah ke Benfica.
Saat itu, Raul Jimenez dan Rodrigo Muniz, dua opsi penyerang favorit Silva, absen. Alih-alih memilih Kusi-Asare, Silva justru mengandalkan gelandang berusia 18 tahun, Josh King, sebagai false nine. Ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk masuk sebagai pemain pengganti, yang kemudian menimbulkan ketidakpahaman di kalangan para penggemar.
Bintang muda Bayern, Kusi-Asare, menuai kritik tajam: "Belum cukup berpengalaman di level senior"
"Kami tidak bisa bermain tanpa penyerang, terlepas dari pengalamannya," tulis, misalnya, podcaster Fulham Drew Heatley dalam sebuah artikel untuk BBC. "Ada satu masalah: Marco Silva tampaknya tidak menghargainya." Silva sendiri menanggapi kritik yang mulai bermunculan terkait Kusi-Asare dengan cukup tenang.
"Dia sangat, sangat, sangat muda dan menurut saya masih membutuhkan waktu adaptasi yang lebih lama," katanya saat itu dan menegaskan kembali dengan sangat jelas pada bulan November: "Ketika kami merekrutnya, tentu saja kami melihat hal-hal tertentu dalam dirinya. Dia memiliki kemampuan yang penting bagi seorang penyerang. Saya tahu dia berasal dari klub besar, tetapi dia belum cukup banyak bermain di level senior sebelum bergabung dengan kami."
Saat itu, tampaknya hampir mustahil bagi penyerang bertubuh jangkung asal Swedia (1,96 meter) itu untuk tetap bertahan di Cottagers. Bahkan biaya pinjaman sebesar tiga juta euro untuk Kusi-Asare pun tampaknya tidak sebanding dengan apa yang diberikan dari sudut pandang Fulham. Dari Februari hingga akhir April, dia sama sekali tidak dimasukkan ke dalam skuad di Liga Premier dan malah menghabiskan waktu di tim U-21 Fulham. Di sana, segalanya berjalan jauh lebih baik: Dalam enam pertandingan, dia mencetak lima gol, menambah menit bermain, dan membangun kepercayaan diri.
- Getty Images
Kusi-Asare: Perpisahan permanen dari FC Bayern dengan klausul pembelian kembali?
Akibatnya, ia pun mendapat kesempatan bermain dua kali bersama tim utama pada fase akhir musim, namun ia tak berhasil mencetak gol dalam waktu bermainnya yang kurang dari 20 menit saat melawan Arsenal (0-3) dan Bournemouth (0-1). Namun, mungkin saja Kusi-Asare meninggalkan kesan yang sangat baik di tim U21 sehingga, terlepas dari segala hal dan mungkin juga karena kepergian Marco Silva ke Benfica, pihak Cottagers justru ingin ia tetap bertahan. Menurut The Athletic, Alvaro Arbeola, yang gagal di Real Madrid, sedang dibicarakan sebagai pelatih baru klub London tersebut.
Belum diketahui berapa tepatnya harga yang diminta Bayern untuk Kusi-Asare di luar opsi pembelian yang disepakati kurang dari setahun yang lalu. Namun, dapat dipastikan bahwa pihak Munich akan kembali berusaha memasukkan klausul pembelian kembali dalam negosiasi dengan Fulham. Bagaimanapun, pemain muda berbakat yang didatangkan dari AIK Solna pada 2024 seharga 3,5 juta euro ini sebenarnya telah menunjukkan performa yang sangat menjanjikan selama persiapan musim panas di bawah asuhan Vincent Kompany.
Dalam kemenangan 4-0 pada pertandingan uji coba melawan Tottenham, ia mencetak gol; pada pertandingan uji coba terakhir sebelum dimulainya musim di Munich melawan Grasshoppers Zurich, ia bahkan masuk dalam starting eleven dan juga mencetak gol - sebelum ia berangkat ke Inggris, sebagian karena kedatangan Nicolas Jackson.
Data performa Jonah Kusi-Asare sebagai pemain profesional
Klub Pertandingan Menit Bermain Gol Assist FC Bayern München II 13 826 2 2 FC Fulham 10 122 0 0 FC Fulham U21 6 461 5 0 AIK Solna (Swedia) 4 62 0 0 FC Bayern München 2 6 0 0