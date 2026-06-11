Meskipun pada pandangan pertama peminjamannya tampak seperti bencana: apakah FC Bayern akan meraup untung besar dari permata yang terlupakan ini?

Meskipun Fulham memiliki opsi pembelian untuk Kusi-Asare, nilai opsi tersebut dianggap terlalu tinggi oleh klub Liga Premier tersebut mengingat penampilannya selama masa peminjaman. Menurut Sky, nilainya mencapai dua belas juta euro. Padahal, Kusi-Asare sebenarnya hampir tidak meninggalkan kesan apa pun di Fulham dan hanya tampil dalam sembilan pertandingan singkat serta satu kali sebagai starter di tim utama sepanjang musim.

Pada akhirnya, pemain timnas U-21 Swedia ini hanya mencatatkan 122 menit bermain di tim utama The Cottagers (tanpa terlibat dalam gol). Bahkan pada musim dingin, pembatalan masa peminjaman sudah menjadi pembicaraan. Pertandingan pada Oktober melawan AFC Bournemouth menjadi simbol situasi kurang beruntung Kusi-Asare di Fulham di bawah asuhan pelatih Marco Silva, yang kini pindah ke Benfica.

Saat itu, Raul Jimenez dan Rodrigo Muniz, dua opsi penyerang favorit Silva, absen. Alih-alih memilih Kusi-Asare, Silva justru mengandalkan gelandang berusia 18 tahun, Josh King, sebagai false nine. Ia bahkan tidak diberi kesempatan untuk masuk sebagai pemain pengganti, yang kemudian menimbulkan ketidakpahaman di kalangan para penggemar.