Namun, akan terlalu mudah jika hanya menyalahkan taktik bertahan Deschamps atas penampilan Prancis yang kurang memuaskan di babak pertama. Pelatih tim nasional Prancis ini tidak akan mengubah strateginya di pertandingan-pertandingan terakhirnya, dan pada akhirnya tim-timnya memang biasanya mampu tampil maksimal. Dan fakta bahwa seorang pemain tidak langsung mengejar bola setelah kehilangan penguasaan, sehingga menyebabkan peluang emas—termasuk tendangan yang membentur tiang gawang—dari mantan pemain pinjaman Bayern, Nicolas Jackson, tentu saja bukan karena visi Deschamps dan ajarannya. Itu sepenuhnya kesalahan Kylian Mbappé sendiri.

Namun, wajar jika setelah skor 3-1 ini yang paling banyak dibicarakan adalah rekor spektakuler Mbappé dan dua golnya—terutama karena gol keduanya yang benar-benar luar biasa dari jarak jauh menjelang akhir pertandingan. Mbappé telah mencetak 58 gol dalam hanya 99 penampilan internasionalnya—tidak ada pemain Prancis yang pernah mencetak lebih banyak dari itu. Sebuah tonggak sejarah lain dalam karier yang penuh dengan pencapaian luar biasa. Dan setidaknya satu pencapaian luar biasa lainnya sudah di depan mata: Ia hanya membutuhkan dua gol lagi di Piala Dunia 2026 untuk menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Dan Prancis, setelah kemenangan 3-1 yang sangat layak ini pada laga pembuka, tetap menjadi favorit utama turnamen ini.

Mbappé baru berusia 19 tahun saat ia menjadi juara dunia bersama Prancis di Rusia pada 2018; keempat golnya sangat penting dalam perjalanan meraih gelar tersebut, dan ia terpilih sebagai pemain muda terbaik turnamen. Pada 2022, ia terlibat dalam duel epik melawan Lionel Messi dan tim Argentina di final, serta nyaris sendirian mempertahankan peluang Prancis meraih gelar berkat hat-trick-nya dalam pertandingan final yang berakhir imbang 3-3 pada waktu reguler. Dengan delapan gol, ia juga menjadi pencetak gol terbanyak turnamen tersebut.

Mbappé, tampaknya, akan mendominasi sepak bola dunia dalam beberapa tahun mendatang dan memimpin era pasca-Messi dan Cristiano Ronaldo. Namun, dalam empat tahun terakhir, ada perubahan: Meskipun Mbappe mencetak banyak gol untuk Real Madrid musim ini dan akhirnya menjadi tokoh utama di Los Blancos sebagaimana mestinya, gelar-gelar besar justru diraih oleh tim lain: misalnya mantan klubnya, PSG, yang ia tinggalkan di tengah perselisihan. Gelar Pemain Terbaik Dunia terakhir kali diraih oleh Ousmane Dembele dari Paris Saint-Germain, sementara Desire Doue dan Michael Olise dari Bayern Munich sudah lama dianggap sebagai pemain yang lebih menarik daripada Mbappe. Ngomong-ngomong, keempatnya kini tampaknya benar-benar menikmati tugas bertahan, dan bukan hanya di tim nasional. Dalam hal ini, mereka jelas lebih unggul daripada Mbappe. Namun, jika Mbappe terus mencetak gol-gol seperti itu, bahkan Deschamps pun akan memaafkannya jika sesekali ia tidak mengejar bola setelah kehilangan penguasaan.