Di La Liga Spanyol, Los Blancos berhasil menaklukkan Deportivo Alaves, tim yang terancam degradasi, dengan skor 2-1 (1-0) — dan dengan demikian mempertahankan harapan tipis untuk meraih setidaknya satu gelar juara musim ini. Namun, Eduardo Camavinga merasakan sendiri bahwa kekecewaan para penggemar Real Madrid akibat kekalahan telak dari Bayern Munich masih jauh dari mereda.
Meskipun Madrid meraih kemenangan pertamanya setelah empat pertandingan resmi: Para penggemar di Bernabeu mencemooh pemain pengganti Real
Dengan enam pertandingan liga tersisa, tim asuhan pelatih Alvaro Arbeloa tertinggal enam poin dari FC Barcelona. Kylian Mbappe (30') dan Vinicius Junior (50') mencetak gol, sementara Toni Martinez mencetak gol di menit-menit akhir untuk tim tamu (90'+3). Namun, Barcelona dapat kembali menjauhkan diri dari rival abadinya pada Rabu (21.30 WIB) dengan kemenangan atas Celta Vigo.
Sebelum kick-off, para bintang tersebut awalnya harus berbaris membentuk lorong. Tim U19 disambut dengan tepuk tangan meriah di Bernabeu - para pemain muda Real Madrid ini memiliki keunggulan dibandingkan para profesional: sebuah gelar. Pada hari Senin, Real memenangkan final Liga Pemuda dan kini memamerkan trofi tersebut.
Enam hari setelah tersingkir di perempat final Liga Champions melawan Bayern, para pemain senior dibantu oleh tendangan Mbappe yang membentur pemain lawan untuk memimpin. Bek Brasil Eder Militao kemudian mengalami dua kali nasib sial: Saat mencoba menendang, ia hanya mengenai mistar gawang dan terluka, sehingga ia segera diganti. Rüdiger masuk menggantikannya (45.).
Setelah Bayern tersingkir: Real kembali menang - Camavinga dicemooh
Pada babak kedua, Vinicius mencetak gol dari jarak jauh untuk mengubah skor menjadi 2-0; ia tidak merayakannya, melainkan hanya menepuk-nepuk tangannya sebagai tanda permintaan maaf. Namun, Bernabeu belum sepenuhnya memaafkan semua orang: Camavinga, yang mengalami malam yang buruk saat mendapat kartu kuning-merah dalam kekalahan 3-4 di Munich, disoraki dengan keras saat masuk sebagai pemain pengganti (menit ke-63) dan dalam aksi-aksi bola selanjutnya.
Alaves berusaha keras untuk menghindari kekalahan, tetapi Toni Martinez (45'+5) dan Calebe (82') gagal mencetak gol karena bola membentur tiang gawang, dan gol balasan itu datang terlambat.