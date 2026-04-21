Meskipun Madrid meraih kemenangan pertamanya setelah empat pertandingan resmi: Para penggemar di Bernabeu mencemooh pemain pengganti Real

Dengan enam pertandingan liga tersisa, tim asuhan pelatih Alvaro Arbeloa tertinggal enam poin dari FC Barcelona. Kylian Mbappe (30') dan Vinicius Junior (50') mencetak gol, sementara Toni Martinez mencetak gol di menit-menit akhir untuk tim tamu (90'+3). Namun, Barcelona dapat kembali menjauhkan diri dari rival abadinya pada Rabu (21.30 WIB) dengan kemenangan atas Celta Vigo.

Sebelum kick-off, para bintang tersebut awalnya harus berbaris membentuk lorong. Tim U19 disambut dengan tepuk tangan meriah di Bernabeu - para pemain muda Real Madrid ini memiliki keunggulan dibandingkan para profesional: sebuah gelar. Pada hari Senin, Real memenangkan final Liga Pemuda dan kini memamerkan trofi tersebut.

Enam hari setelah tersingkir di perempat final Liga Champions melawan Bayern, para pemain senior dibantu oleh tendangan Mbappe yang membentur pemain lawan untuk memimpin. Bek Brasil Eder Militao kemudian mengalami dua kali nasib sial: Saat mencoba menendang, ia hanya mengenai mistar gawang dan terluka, sehingga ia segera diganti. Rüdiger masuk menggantikannya (45.).