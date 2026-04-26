Meskipun keputusannya untuk hengkang sudah final: Bintang FC Bayern München yang dikabarkan akan pensiun ini memberikan alasan-alasan yang mendukung kemungkinan kembalinya yang spektakuler

Berkat performa yang luar biasa, FC Bayern München berhasil membalikkan keadaan dari ketertinggalan 0-3 pada babak pertama menjadi kemenangan 4-3 atas 1. FSV Mainz 05 pada pekan ke-31 Bundesliga. Eksperimen Kompany dengan para pemain muda untuk pertama kalinya benar-benar gagal, sementara tim yang sempat dianggap sudah habis tenaga itu tak menyerah.

Menjelang laga semifinal penting Liga Champions melawan Paris Saint-Germain pada Selasa mendatang, pelatih FCB Vincent Kompany banyak melakukan eksperimen saat menghadapi Mainz 05; di antaranya, ia memberi kesempatan kepada seorang pemain berusia 18 tahun untuk debut sebagai starter, namun pada akhirnya ia tetap dapat mengandalkan para pemain cadangan andalannya.

Kesimpulan dari kemenangan Bayern atas Mainz.

  • Kemenangan Bayern München atas Mainz: Kompany untuk pertama kalinya melakukan kesalahan dalam program "Jugend forscht"

    Pada hari Sabtu, rekor tersebut belum sepenuhnya tercapai. Untuk menyamai rekor FC Schalke 04 pada musim 1980/81, pada pertandingan hari Sabtu melawan Mainz, pemain baru Bastian Assomo seharusnya dimasukkan ke dalam lapangan. Pada musim tersebut, sebelas pemain berusia di bawah 20 tahun dari Schalke 04 tampil untuk pertama kalinya dalam karier mereka di kasta tertinggi sepak bola Jerman, sementara rekor klub juara Jerman tersebut sejauh ini masih berada di angka sepuluh.

    Apakah rekor tersebut akan tercapai atau bahkan terpecahkan dalam tiga pertandingan Bundesliga tersisa melawan Heidenheim, Wolfsburg, dan Köln, akan terlihat pada akhirnya. Yang sudah pasti saat ini adalah bahwa di antara semua pelatih Bayern dalam 20 tahun terakhir, Kompany adalah yang paling berupaya untuk memainkan pemain muda yang berpotensi berkembang dan memberi mereka kesempatan untuk membuktikan diri di level profesional.

    Pada Sabtu sore kemarin, misalnya, pelatih FCB itu membantu gelandang Bara Sapoko melakukan debutnya sebagai starter. Pemain asal Senegal berusia 18 tahun itu telah merayakan penampilan pertamanya untuk tim utama dua minggu lalu saat kemenangan 5-0 atas FC St. Pauli. Dalam laga melawan VfB Stuttgart, ia mendapat menit bermain berikutnya, sebelum akhirnya diperbolehkan bermain sejak awal di Mainz.

    "Dia telah 'mendapatkan' hak istimewa ini," tegas Kompany sebelum pertandingan dimulai, dan menegaskan bahwa penampilan di tim utama bukanlah "hadiah" yang ia berikan kepada para pemain muda semata-mata karena kebaikan hati. "Ini adalah tugas yang berat hari ini. Kamu harus punya kedewasaan untuk bermain dalam pertandingan seperti ini. Bagi Sapoko, ini ujian besar, tapi juga bagi pemain lain. Pada akhirnya, kamu harus mengalaminya. Kamu harus ada di sana. Pada akhirnya, saat yang tepat akan tiba untuk membawa mereka."

    Bahwa pada akhirnya saat ini akan tiba dan Sapoko akan mendapatkan menit-menit pertamanya di level profesional, hal itu sudah terlihat sejak beberapa waktu lalu. Di Bayern, mereka sangat mengagumi pemain berusia 18 tahun ini, terutama Kompany yang kabarnya merupakan penggemar beratnya. Rekan-rekan setimnya juga tidak butuh waktu lama untuk yakin akan kualitas Sapoko. "Kita bisa lihat kalau dia punya bakat luar biasa dan orang yang baik. Dia sangat bersyukur. Dia tampil hebat hari ini," kata Leon Goretzka dengan antusias setelah pertandingan di St. Pauli.

    "Bakat" ini terus-menerus terlihat dalam beberapa fase saat melawan Mainz 05, namun secara keseluruhan Sapoko mengalami sore yang kurang beruntung. Sebagai rekan setim Aleksandar Pavlovic, pemain berusia 18 tahun ini tampak kesulitan menghadapi tekanan awal dan serangan tinggi dari lini tengah Mainz yang dipimpin Paul Nebel, Nadiem Amiri, dan Kaishu Sano. Ketika FSV meningkatkan tempo dalam serangan balik cepatnya, Sapoko terlihat kewalahan. Maka wajar saja jika pemain asal Senegal ini tampil kurang mengesankan dalam dua gol yang kebobolan. Pada gol 0-2, ia kehilangan bola saat membangun serangan dan tidak berhasil terlibat dalam duel, sedangkan pada gol 0-3, sebuah gerakan tipuan sederhana dari Amiri di kotak penalti sudah cukup untuk membuatnya terjatuh.

    Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa Sapoko tidak akan mendapat kesempatan bermain lagi di masa depan; bagaimanapun, satu pertandingan melawan lawan yang sedang dalam performa bagus tidak dapat menjadi patokan kualitas jangka panjang seorang pemain pada usia tersebut. Namun, pada saat yang sama, harus diakui bahwa Kompany untuk pertama kalinya salah dalam salah satu eksperimen "Pemuda Berprestasi"-nya. Pasalnya, baru setelah Sapoko diganti pada menit ke-77, serangan Bayern menjadi lebih jelas, lebih terstruktur, dan secara keseluruhan juga lebih produktif dengan dua gol di akhir pertandingan.

    Kemenangan Bayern München atas Mainz: Siapa yang mencetak gol, dia yang bertahan lebih lama

    Dalam beberapa pekan terakhir, nama Nicolas Jackson agak jarang terdengar. Meskipun Bayern Munich sempat mengalami kesulitan di lini serang akibat cedera (sementara) yang dialami Lennart Karl, Serge Gnabry, Tom Bischof, dan juga Harry Kane, pemain asal Kolombia ini tetap kurang mendapat sorotan media.

    Padahal, sebenarnya ada beberapa kesempatan untuk memberitakan dia secara lebih luas, karena pemain berusia 24 tahun ini baru-baru ini tampil bagus dalam beberapa pertandingan berturut-turut. Dalam pertandingan-pertandingan yang kurang menarik di Bundesliga yang sudah dimenangkan dan dianggap selesai sejak berminggu-minggu lalu, Jackson baru-baru ini tampil meyakinkan sebagai pencetak gol yang andal dan terutama konsisten, yang dalam 180 menit melawan St. Pauli dan Stuttgart berhasil menyumbang dua gol dan satu assist.

    Di Mainz, Jackson kembali menjadi bagian dari skuad inti dan meninggalkan kesan yang baik secara keseluruhan, meskipun pada 45 menit pertama ia sebagian besar hanya mengambang di udara dan hampir tidak memiliki sentuhan bola. Dialah yang membuka hujan gol di babak kedua dengan sundulan langsung yang indah, dan dalam kerja sama dengan pemain pengganti Michael Olise, Harry Kane, dan Jamal Musiala, ia juga menunjukkan beberapa aksi yang bagus.

    Secara umum, citra yang beredar di publik bahwa Jackson adalah salah satu "kegagalan Bayern" terbesar dalam beberapa tahun terakhir tidak benar-benar mencerminkan kenyataan yang sebenarnya. Dengan total 10 gol dan 4 assist dalam 29 penampilan di semua kompetisi, angka-angka Jackson lebih dari memuaskan. Dengan hanya 1.151 menit bermain, itu berarti satu gol setiap 115 menit atau bahkan satu kontribusi gol setiap 82 menit. Sebagai pemain pengganti di belakang Kane, perlu dicatat.

    Kualitas golnya pun semakin meningkat belakangan ini. Sementara di awal musim ia sering kali baru menjadi ancaman saat Bayern sudah unggul tiga atau empat gol, kini pemain berusia 24 tahun ini mampu menciptakan momen-momen krusial. Melawan Mainz, ia memicu kebangkitan tim, dan seminggu sebelumnya ia mencetak gol penting 2-1 saat tim sedang dalam fase kacau melawan VfB.

    Maka tak heran jika banyak media sudah sejak berminggu-minggu lalu dengan tegas dan serempak membicarakan kepergiannya di musim panas yang konon sudah diputuskan. Faktanya: Kewajiban pembelian senilai 65 juta euro tidak akan berlaku karena Jackson tidak lagi bisa mencapai 40 penampilan sebagai starter. Opsi pembelian yang telah dinegosiasikan juga tidak akan dieksekusi, demikian dikonfirmasi oleh Direktur Olahraga Max Eberl di ZDF-Sportstudio pada Sabtu malam.

    Namun, masa depannya di klub asalnya, Chelsea, tampaknya juga sudah tertutup. Jadi, mengapa tidak memulai pembicaraan terbuka dan menegosiasikan biaya transfer yang lebih rendah? Terutama karena Kompany tampaknya menjadi pendukungnya.

    Kemenangan Bayern München atas Mainz: Lini serang tampil gemilang

    Akibat absennya Serge Gnabry dalam jangka panjang, susunan lini serang Bayern Munich, setidaknya untuk pertandingan-pertandingan penting yang tersisa di Liga Champions dan Piala DFB, hampir sudah pasti. Di lini depan, Harry Kane tak terbantahkan sebagai pilihan utama, sementara di sayap, Luis Diaz dan Michael Olise tak tergantikan. Dan di posisi nomor 10, posisi yang hingga baru-baru ini masih ditempati Gnabry, kemungkinan besar akan diisi oleh Jamal Musiala.

    Pemain berusia 23 tahun ini semakin menemukan ritme terbaiknya setelah pulih dari patah tulang pergelangan kaki yang dialaminya pada Piala Dunia Antarklub musim panas lalu, dan tampaknya perlahan tapi pasti mendekati performa terbaiknya. Bagi Bayern, hal ini terjadi pada waktu yang mungkin paling tepat di musim ini, mengingat alternatif yang tersedia sangat terbatas. Selain Gnabry, Lennart Karl dan Tom Bischof juga masih berjuang melawan cedera, yang pada akhirnya hanya menyisakan Nicolas Jackson dan Raphael Guerreiro sebagai kandidat pengganti yang mapan.

    Oleh karena itu, semakin penting bagi para pemain yang berada di lapangan untuk bekerja sama dengan lancar. Dan hal itu terjadi saat melawan Mainz. Seperti pada masa-masa terbaiknya, Olise, Kane, dan Musiala, setelah masuk sebagai pengganti di babak kedua, berkolaborasi menembus barisan pertahanan Mainz, membuat lawan-lawan mereka terperangkap dengan umpan-umpan ganda yang cerdas, gerakan tipuan, dan pergerakan yang tepat, serta hampir sendirian memastikan bahwa Bayern Munich berhasil membalikkan ketertinggalan 0-3 di babak pertama menjadi kemenangan 4-3.

    Ini mungkin menjadi uji coba yang sempurna menjelang laga melawan PSG. Meskipun klub ibu kota Prancis itu, hanya dari segi kualitas permainan, tidak bisa dibandingkan dengan tim asal Rheinhessen, namun pola permainan trio Bayern ini kemungkinan juga akan menjadi momok dalam analisis tim Paris.

  • FC Bayern München, Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FCB berikutnya

    Tanggal

    Pertandingan

    Kompetisi

    Selasa, 28 April

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern

    Liga Champions

    Sabtu, 2 Mei

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    Rabu, 6 Mei

    FC Bayern vs. Paris Saint-Germain

    Liga Champions

