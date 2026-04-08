Meskipun kalah 6-0... Inzagi: Kami bermain seperti Al-Taawoun... dan itulah alasan mengapa Miti dicoret

Inzagi tampak terpengaruh oleh pertandingan sebelumnya melawan Al-Taawoun, di mana ia berulang kali menegaskan bahwa timnya menampilkan performa yang serupa saat menghadapi Al-Khaloud, namun perbedaannya terletak pada keberhasilan dalam memanfaatkan peluang yang ada.

Ia menjelaskan: "Saya tidak akan berbicara soal keberuntungan, tapi kami selalu membutuhkan efektivitas dan ketepatan, dan itulah yang terjadi hari ini, di mana kami memanfaatkan sebagian besar peluang yang ada."

Dia menambahkan: "Kami melepaskan 9 tembakan ke gawang lawan dalam pertandingan ini, dan kami juga melakukannya di pertandingan sebelumnya yang tidak kami menangkan, tapi begitulah sepak bola dan kondisinya."

Dia melanjutkan: "Selain itu, hari ini kami kembali diperkuat oleh (Karim) Benzema dan (Sergej Milinković) Savić, namun saya selalu melihat dari segi kualitas permainan, dan performa kami hari ini hampir sama dengan pertandingan sebelumnya."

Dia melanjutkan: "Jelas bagi semua orang bahwa kami memainkan pertandingan yang luar biasa, tetapi sejujurnya itu tidak jauh berbeda dari pertandingan kami sebelumnya melawan Al-Taawoun, namun yang berbeda hari ini adalah kami lebih akurat."