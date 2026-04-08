Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro League

Meskipun kalah 6-0... Inzagi: Kami bermain seperti Al-Taawoun... dan itulah alasan mengapa Miti dicoret

Pelatih asal Italia itu berbicara setelah kemenangan telak atas Al-Khaloud

Pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, mengungkapkan alasan mengapa penyerang asal Pantai Gading, Mohamed Kader Miti, tidak diturunkan dalam pertandingan melawan Al-Khaloud di Liga Roshen Saudi, meskipun ia tampil gemilang dalam pertandingan sebelumnya melawan Al-Taawoun.

Inzaghi memimpin Al-Hilal meraih kemenangan 6-0 atas Al-Khaloud pada Rabu di Stadion Kingdom Arena, dalam laga pekan ke-29 Liga Roshen.

    Alasan ketidakhadiran Miti

    Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa alasan Miti tidak diturunkan dalam pertandingan tersebut adalah karena keterbatasan kuota delapan pemain asing, sambil mengungkapkan kekagumannya atas penampilannya di pertandingan sebelumnya.

    Inzaghi mengatakan dalam konferensi pers pasca-pertandingan yang dilansir surat kabar "Al-Sharq Al-Awsat" dari Arab Saudi: "Sebagai pelatih, saya memiliki pilihan untuk setiap pertandingan, sesuai dengan setiap situasi."

    Dia menambahkan: "Kami hanya diperbolehkan memainkan 8 pemain asing, dan saya senang dengan penampilan yang ditunjukkan (Miti) pada pertandingan sebelumnya."

    Miti telah mencetak gol dalam hasil imbang 2-2 melawan Al-Taawoun, Sabtu lalu, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

    Inzagi tampak terpengaruh oleh pertandingan sebelumnya melawan Al-Taawoun, di mana ia berulang kali menegaskan bahwa timnya menampilkan performa yang serupa saat menghadapi Al-Khaloud, namun perbedaannya terletak pada keberhasilan dalam memanfaatkan peluang yang ada.

    Ia menjelaskan: "Saya tidak akan berbicara soal keberuntungan, tapi kami selalu membutuhkan efektivitas dan ketepatan, dan itulah yang terjadi hari ini, di mana kami memanfaatkan sebagian besar peluang yang ada."

    Dia menambahkan: "Kami melepaskan 9 tembakan ke gawang lawan dalam pertandingan ini, dan kami juga melakukannya di pertandingan sebelumnya yang tidak kami menangkan, tapi begitulah sepak bola dan kondisinya."

    Dia melanjutkan: "Selain itu, hari ini kami kembali diperkuat oleh (Karim) Benzema dan (Sergej Milinković) Savić, namun saya selalu melihat dari segi kualitas permainan, dan performa kami hari ini hampir sama dengan pertandingan sebelumnya."

    Dia melanjutkan: "Jelas bagi semua orang bahwa kami memainkan pertandingan yang luar biasa, tetapi sejujurnya itu tidak jauh berbeda dari pertandingan kami sebelumnya melawan Al-Taawoun, namun yang berbeda hari ini adalah kami lebih akurat."

    Inzaghi juga menegaskan bahwa tim berusaha tampil sebaik mungkin menjelang dimulainya perjalanan mereka di babak kualifikasi Liga Champions Asia, saat akan menghadapi Al-Sadd dari Qatar pada Senin mendatang di babak 16 besar.

    Dia menambahkan: "Kami berusaha tampil sebaik mungkin, karena ini adalah pertandingan terakhir sebelum mengikuti kompetisi Asia, yang persiapannya akan kami mulai besok, dan masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan untuk menata segalanya."

